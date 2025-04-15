Турция и Европол задержали 234 главаря наркогруппировок в пяти странах

Полиция Турции и Европол задержали более 230 главарей наркобизнеса в пяти странах

Tекст: Ирма Каплан

Международная операция турецкой полиции и Европола позволила задержать 234 главаря организованных преступных организаций по наркоторговле, в том числе девять членов зарубежных групп и 225 членов внутри Турции, заявил министр внутренних дел республики Али Ерликая.

«Утром мы провели очень крупную операцию против высокопоставленных членов организованных преступных группировок, которые занимаются торговлей наркотиками на национальном и международном уровнях и пытаются отмывать доходы от этого преступления», – приводит канал TRT Haber слова министра.

По словам Ерликая, спецоперация проводилась при участии мощной международной команды при участии Европола, с полицейскими службами Нидерландов, Германии, Испании и Бельгии, базирующимися в Стамбуле, в 20 провинциях. Команды готовились в течение 8 месяцев с большой тщательностью и конфиденциальностью.

В ходе операции был проведен обмен информацией и документами с полицейскими Франции, Великобритании, Австралии, США, Греции, Сербии, Азербайджана, Косово, Болгарии, Северной Македонии, Бразилии и Ирана.

«В рамках нашей операции «Облако тунца» нашей целью были четыре отдельные международные организации, занимающиеся организованной преступностью, связанной с наркотиками», – рассказал министр.

По его словам, правоохранители установили, что эти преступные организации пытались наладить производство и поставки кокаина в Турцию и Европу морским и наземным транспортом из стран Южной Америки, героина через Иран и Афганистан, сканка через балканские страны, а также экстази-веществ через европейские страны.

«Мы найдем и вытащим их отсюда, даже в тех темных дырах, где они прячутся», – пригрозил глава МВД Турции преступникам.

Он добавил, что 10 преступников находились в международном розыске как особо разыскиваемые. На имущество арестованных наложен арест.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце 2024 года пограничники и таможня России задержали контрабандную партию кокаина из Перу стоимостью более 1,5 млрд рублей. Груз следовал через Россию в Евросоюз.