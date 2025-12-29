«Отмена» России не удалась еще и потому, что нашу страну в мире некем и нечем заменить. Не только наши нефть и газ, но и наше искусство, нашу науку, наш спорт. Без нас неинтересно.0 комментариев
В Красноярском крае главу минстроя Заскалько уволили после уголовного дела
В Красноярском крае уволили министра строительства и ЖКХ Михаила Заскалько, соответствующее распоряжение подписал глава региона Михаил Котюков.
Заскалько уволен с 28 декабря 2025 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на документ.
Министра ранее задержали по подозрению в превышении должностных полномочий.
С 29 декабря на его должность назначен Максим Говорушкин, ранее занимавший пост первого замминистра.
уголовное дело против Заскалько возбудили по статье «Превышение должностных полномочий», передает ТАСС.
По данным следствия, в 2022 году в Нижнеингашском районе была построена коммерческой компанией 20-квартирная жилплощадь для детей-сирот. Следствие считает, что Заскалько, занимая тогда должность руководителя КГКУ «УКС», знал об аварийном состоянии дома, но не инициировал расторжение контракта и взыскание более 23 млн рублей аванса с подрядчика.
Ранее на Кубани заочно арестовали бывшего заместителя губернатора – министра транспорта Ростовской области Владимира Окунева.
До этого сообщалось, что Окунев, возможно, скрывается на территории Армении.