Термин «деколонизация» применим к России, только если понимать под ним избавление от тяжелого наследства 1990-х, когда мы и в самом деле едва не превратились в колонию Запада.3 комментария
В Испании задержали одного из самых разыскиваемых в Европе преступников
Полиция Испании задержала одного из самых разыскиваемых в Европе преступников
Национальная полиция Испании задержала в Мадриде одного из самых разыскиваемых преступников Европы, обвиняемого в торговле наркотиками.
По данным МВД Испании, задержанный совместно с членами семьи и ближайшим окружением возглавлял крупную преступную организацию, занимавшуюся незаконным оборотом наркотиков, передает ТАСС.
В заявлении ведомства говорится, что задержанный был приговорен бельгийским судом к более чем 29 годам лишения свободы за преступления, совершенные в период 2014 по 2018 годы, в результате которых он мог заработать более 4 млн евро. Имя и национальность подозреваемого не разглашается.
В феврале в Таиланде отправили под арест российского гражданина, которого разыскивает Интерпол по связанным с наркотиками преступлениям.