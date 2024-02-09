Россиянина в Таиланде арестовали за связанные с наркотиками преступления

Tекст: Алексей Дегтярев

Иммиграционная полиция задержала в курортной провинции Чонбури 33-летнего Михаила Толоконникова, сообщила газета Bangkok Post передает ТАСС.

Также власти считают, что мужчина просрочил свою визу примерно на 10 лет. Замглавы иммиграционного бюро полиции страны генерал-майор Пхаттханы Нучанат указал, что россиянин разыскивался в России по связанным с наркотиками делам, Интерпол выдал ордер на его арест.

Толоконникова задержали после сообщений о подозрительном россиянине в октябре 2023 года. Власти провели расследование, они установили, что срок действия визы подозреваемого истек, а сам он часто менял место жительства в провинциях Пхукет и Чонбури.

Его планируется отправить в Россию, где он должен предстать перед судом за преступления по обороту наркотиков.