Захарова обвинила Париж и Лондон в планировании военной интервенции на Украину

Захарова: Париж и Лондон хотят провести интервенцию под видом миротворцев на Украине

Tекст: Алексей Дегтярев

«Лондон и Париж продолжают вынашивать замысел военной интервенции на Украину. Все это маскируется под некую миротворческую миссию», – цитирует Захарову ТАСС.

Она отметила, что Россия выступает категорически против подобного размещения на Украине, поскольку это чревато прямым военным столкновением России и НАТО.

Ранее источники сообщили, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Британии Кир Стармер решили вместо развертывания миротворцев на Украине сосредоточиться на воздушных и морских силах.

До этого Макрон планировал требовать от России обязательств по Украине через посредничество США.