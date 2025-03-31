Кажется, что это пустяк – знает ли человек, где на карте находится самая большая страна. Но как же меняется масштаб проблемы, когда этот самый человек понимает, что справиться с Россией невозможно. Когда он понимает, что все эти попытки со стороны Макрона и прочей политической мелочи воевать с Россией – опасны прежде всего для наших врагов.2 комментария
Politico: США введут пошлины до 25% на импорт из Евросоюза
Politico: США планируют ввести пошлины 20-25% на импорт из ЕС со 2 апреля
Администрация президента США Дональда Трампа планирует ввести пошлины на импорт из стран Евросоюза, которые могут составить 20-25% и будут связаны с торговыми барьерами, установленными ЕС для американского экспорта, сообщило европейское издание Politico со ссылкой на двух дипломатов ЕС.
Новые тарифы будут представлять собой фиксированный процент, который рассчитывают на основе существующих торговых барьеров, установленных странами Евросоюза для американского экспорта, передает ТАСС.
Дипломаты ЕС сообщают, что размер пошлин составит 20% или 25%. Эти меры станут ответом на торговые ограничения, которые Евросоюз применяет в отношении товаров из США. Основная цель американской стороны – уравновесить условия торговли между регионами.
Эксперты предупреждают, что повышение пошлин может вызвать ответные меры со стороны ЕС, что потенциально приведет к новому витку экономической напряженности между двумя крупнейшими экономиками мира. Введение пошлин также может негативно повлиять на европейских производителей, которые экспортируют продукцию на американский рынок.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон объявил о введении 25-процентных пошлин на ввоз всех автомобилей в США, причем новые пошлины могут лишить Европу статуса глобального экспортного хаба. Также США заявили о скором введении пошлин на фармацевтические товары.