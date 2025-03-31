Подписание соглашения с США для Зеленского – это конец политической карьеры. Его условия настолько кабальны, что больше напоминают репарации побежденной страны, нежели проект инвестиционного сотрудничества. Это обнулит политическое будущее Зеленского.2 комментария
Скачко пояснил, какие «большие, большие проблемы» обещал Трамп Зеленскому
Политолог Скачко: Трамп ставит ребром вопрос о политической жизни Зеленского
Владимир Зеленский попытается оттянуть момент подписания с США соглашения по ископаемым, чтобы пиарщики представили его как «борца» за Украину. Но если он заиграется и не примет новые условия, то Вашингтон может поставить ребром вопрос о его политическом будущем, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Дональд Трамп пригрозил Зеленскому «очень большими проблемами» за отказ от сделки.
«Владимир Зеленский рано или поздно будет вынужден подписать сделку по редкоземельными металлам. Тем более, что Дональд Трамп и его администрация оказывают непрерывное давление на Киев», – отметил Владимир Скачко, обозреватель портала «Украина.ру».
Вместе с тем, украинская сторона попытается оттянуть этот момент. Дело в том, что условия нового соглашения абсолютно невыгодны для Украины. Если Зеленский примет их, то внутри страны это сочтут величайшей «зрадой». «Поэтому он попытается «выбить» какие-то преференции и гарантии со стороны Европы и, возможно, США. Это его способ нивелировать удар по собственному имиджу», – рассуждает эксперт.
Кроме того, «паузой» в принятии решения по сделке воспользуются украинские пиарщики. Скачко напомнил публикацию The Economist о подготовке к выдвижению Зеленского на новый срок. «Его попробуют выставить «защитником Украины», который якобы не подчиняется главе Белого дома и не отдает американцам недра», – иронично заметил спикер.
При этом есть вероятность, что киевские власти «заиграются» и – даже после угроз Трампа о последствиях – откажутся подписывать соглашение по ископаемым. «Заявление американского лидера стоит рассматривать как последнее предупреждение. И тогда начнутся те самые обещанные «очень большие проблемы». Например, вопрос о политической жизни Зеленского может быть поставлен ребром», – допускает политолог.
«Речь может пойти и о насильственной замене Зеленского или госперевороте», – продолжил он. Впрочем, Вашингтоном могут быть предприняты действия и в контексте урегулирования украинского кризиса. «Конкретными шагами по обеспечению мира на Украине являются прекращение американской помощи и давление Штатов на страны ЕС, чтобы они не подпитывали киевское руководство. Но говорить о том, что Америка перейдет к этим мерам, преждевременно. Подождем реакцию Киева», – заключил Скачко.
Ранее Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский хочет отказаться от подписания сделки по редкоземельным металлам. «Если он это сделает, у него возникнут проблемы, большие, очень большие проблемы», – сказал президент США.
В конце марта США передали Украине новую версию проекта соглашения о полезных ископаемых. Он подразумевает практически полное подчинение управления украинскими ресурсами Штатам, чтобы компенсировать Вашингтону ранее оказанную ВСУ помощь. В предыдущей редакции документа речь шла о совместной работе стран в этом направлении.
Зеленский заявлял, что пока рано говорить о заключении договора, поскольку американская сторона постоянно меняет условия. «Но я не хочу, чтобы у США было ощущение, что Украина против. Мы показывали позитивные сигналы, и мы за сотрудничество с США», – добавил он.
Напомним, в феврале подписание сделки сорвалось после публичной ссоры Трампа и Зеленского. Помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц отмечал, что соглашение – «историческая возможность» для Киева, а лучший вариант для обеспечения будущего и безопасности Украины – долгосрочные американские инвестиции.