Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.2 комментария
В Винницкой области Украины поврежден объект критической промышленности
Объект критической промышленности поврежден в Винницкой области
В Винницкой области в центральной части Украины получил повреждение объект критической промышленности, сообщила глава администрации региона Наталья Заболотная.
«Произошло попадание в объект критической промышленности. К счастью, пострадавших нет. Ликвидация последствий осложняется угрозой повторных ударов», – передает ТАСС сообщение Заболотной в Telegram-канале.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Владимир Зеленский заявил о повреждении энергетических объектов в Житомирской, Кировоградской, Одесской и Сумской областях Украины в результате ночных взрывов.
В тот же день в Черноморске Одесской области и в Житомирской области получили повреждения объекты энергетической инфраструктуры. На прошлой неделе Заболотная заявила о повреждении объектов энергетической инфраструктуры в Винницкой области.