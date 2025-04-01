Катер с туристами из России и Казахстана взорвался у берегов Таиланда

В Таиланде катер с 31 туристом из России и Казахстана взорвался у острова Майтон

Tекст: Мария Иванова

Катер с туристами из России и Казахстана взорвался и загорелся у острова Майтон в провинции Пхукет, сообщает ТАСС. По данным таиландской туристической полиции, на борту находился 31 человек. В результате взрыва один россиянин получил ожоги и был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.

Представитель полиции отметил, что во время инцидента 30 туристов находились в воде, и они не пострадали. Раненого россиянина, который остался на борту, оперативно эвакуировали и оказали необходимую помощь. После инцидента остальные туристы вернулись в свои отели без дополнительных происшествий.

Отмечается, что инцидент произошел неподалеку от популярного среди туристов острова Майтон в Таиланде.

Причины взрыва пока не сообщаются, однако специалисты изучают обстоятельства происшествия.

Ранее полиция Таиланда задержала гражданина России, которого подозревают в убийстве 13-летнего сына после его падения с катера в Андаманском море.

До этого у берегов таиландской Паттайи россиянин был спасен скоростным катером с туристами после попытки вплавь достичь острова Лан, когда его обнаружили обессиленным и без одежды в шести километрах от берега.