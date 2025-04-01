Госдеп напомнил о демократических ценностях после приговора Ле Пен во Франции

Госдеп призвал Запад не исключать неудобные фигуры из политики после приговора Ле Пен

Tекст: Антон Антонов

«Мы осведомлены о приговоре. И в целом я бы направила вас к французским властям за дальнейшими комментариями по поводу этого юридического решения», – приводит слова Брюс ТАСС.

Брюс подчеркнула, что Запад должен не только говорить о демократических ценностях, но и «жить ими», не исключая неудобные фигуры из политического процесса. Брюс напомнила о заявлении вице-президента США Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности, где было отмечено, что свободу слова необходимо защищать, а исключение людей из политического процесса неприемлемо.

Кроме того, Брюс выразила обеспокоенность по поводу ситуации в США, отметив, что агрессивная и коррумпированная юридическая кампания ведется против нынешней администрации. Она подчеркнула, что в США ценится право каждого высказывать свое мнение, независимо от согласия или несогласия с ним.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен была приговорена парижским судом к четырем годам лишения свободы и поражению в избирательных правах.

Ле Пен решила подать апелляцию на приговор. Вэнс на Мюнхенской конференции подчеркнул, что демократии рискуют не выжить, если будут игнорировать обеспокоенность своих граждан. Он также заявлял, что главные угрозы для Европы исходят изнутри, а не от России или Китая.