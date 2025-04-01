  • Новость часаКитай заявил, что путь к восстановлению мира на Украине далек
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    Трамп пугает Китай и Индию «иранскими» санкциями за российскую нефть
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    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Зеленский меняет Украину на свою жизнь

    Подписание соглашения с США для Зеленского – это конец политической карьеры. Его условия настолько кабальны, что больше напоминают репарации побежденной страны, нежели проект инвестиционного сотрудничества. Это обнулит политическое будущее Зеленского.

    7 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Индейцы не видят испанских кораблей

    Кажется, что это пустяк – знает ли человек, где на карте находится самая большая страна. Но как же меняется масштаб проблемы, когда этот самый человек понимает, что справиться с Россией невозможно. Когда он понимает, что все эти попытки со стороны Макрона и прочей политической мелочи воевать с Россией – опасны прежде всего для наших врагов.

    12 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский В освобожденной Новороссии растут города

    Бывая на новом русском юге, когда стоишь в пробке на въезде в Донецк или смотришь на стремительно растущие корпуса домов в Мариуполе, часто думаешь: а ведь рост населения городов Новороссии вообще-то парадокс.

    8 комментариев
    1 апреля 2025, 02:27 • Новости дня

    Трамп отверг вариант вступления Украины в НАТО в обмен на сделку по недрам

    Трамп отверг вариант вступления Украины в НАТО в обмен на сделку по недрам
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вариант вступления Украины в НАТО в обмен на сделку по освоению ее недр никогда не обсуждался, заявил президент США Дональд Трамп.

    Комментируя сообщения о том, что Украина хочет пойти на сделку только при условии вступления в НАТО, президент США заявил: «Это никогда не обсуждалось, во-первых. Во-вторых, я думаю, что еще до (российского президента Владимира) Путина они (Россия) говорили, что вы (Украина) не вступите в НАТО».

    Президент США также отметил, что конфликт на Украине мог начаться из-за стремления украинских властей стать частью альянса, передает ТАСС.

    Он также заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский пытается пересмотреть договор о редкоземельных металлах. По его словам, предыдущей администрации США нужно было «попросить» у Киева «редкоземельные металлы или попросить, чтобы кредиты были обеспечены гарантиями в той или иной форме».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон пожаловался на попытки Зеленского «отойти от сделки» по редкоземельным металлам и пригрозил ему «большими проблемами». По словам президента США, Зеленский хочет, чтобы Украина стала членом НАТО, но осознает, что этого не случится. Киев отказывается признавать помощь США кредитами, а не грантами.

    31 марта 2025, 06:15 • Новости дня
    Трамп ответил на вопрос о крайнем сроке для прекращения огня на Украине

    Трамп заявил о наличии «психологического дедлайна» для режима прекращения огня на Украине

    Трамп ответил на вопрос о крайнем сроке для прекращения огня на Украине
    @ Yuri Gripas/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Для решения о начале режима прекращения огня на Украине есть «психологический дедлайн», заявил президент США Дональд Трамп.

    Трамп, отвечая на вопрос о том, есть ли крайний срок, когда президент России Владимир Путин должен согласиться на режим прекращения огня, заявил: «Это психологический дедлайн. Если я подумаю, что они затягивают, я не буду этому рад», – передает РИА «Новости».

    Кроме того, он прокомментировал заявления в отношении Владимира Зеленского, которые Путин «сказал за последние день или два». «Он считает Зеленского незаслуживающим доверия – предполагается, что он должен заключить с ним сделку, нравится он (Зеленский) вам или нет», – заявил президент США.

    При этом глава американского государства выразил уверенность, что Путин «не откажется от своего слова». «Вы говорите о Путине, – подчеркнул американский лидер. – Я знаю его уже давно».

    Он отверг предположение о том, что их отношения достигли «низшей точки». При этом президент США сказал, что «не хотел бы вводить вторичные пошлины для России». «Но если бы они были введены, это было бы не очень хорошо для них», – заявил Трамп.

    Напомним, Трамп заявил, что был «очень зол», когда президент России раскритиковал Зеленского. Президент США пригрозил введением санкций против российской нефти, если не удастся достичь соглашения о прекращении огня.

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    31 марта 2025, 03:25 • Новости дня
    Трамп пригрозил Зеленскому «большими проблемами»

    Трамп заявил о попытке Зеленского «отойти от сделки» по редкоземельным металлам

    Трамп пригрозил Зеленскому «большими проблемами»
    @ Al Drago/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Если украинский лидер Владимир Зеленский продолжит попытки «отойти от сделки» по редкоземельным металлам между США и Украиной, его ждут «большие проблемы», заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    Президент США обвинил Зеленского в том, что украинский лидер хочет «отойти от редкоземельной сделки». Если Зеленский решится на это, то его ждут «некоторые проблемы», заявил хозяин Белого дома. «Большие, большие проблемы», – приводит его слова ТАСС.

    По его словам, стороны уже достигли соглашения, а теперь Зеленский говорит: «Ну, вы знаете, я хочу пересмотреть условия», – передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский заявил, что Украина не признает военную помощь США долгом, несмотря на новый проект соглашения, который требует компенсации за поддержку, превышающую 120 млрд долларов. Украина, по данным Bloomberg, запросила у США пересмотр условий экономической сделки.

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    30 марта 2025, 13:04 • Видео
    Молодежь Запада – это старики

    Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

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    31 марта 2025, 10:30 • Новости дня
    Нефть начала колебания на фоне заявлений Трампа о возможных санкциях против России
    Нефть начала колебания на фоне заявлений Трампа о возможных санкциях против России
    @ Oleg Spiridonov/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Нефтяной рынок колеблется, так как трейдеры оценивают угрозу президента США Дональда Трампа ввести новые санкции против российской нефти, если президент России Владимир Путин не согласится на прекращение огня на Украине.

    Нефть на мировых рынках демонстрирует волатильность на фоне заявлений Дональда Трампа о возможных санкциях против российской нефти, сообщает Bloomberg.

    Трамп, находясь на борту Air Force One, заявил журналистам, что не думает, что Владимир Путин «нарушит свои обещания», что несколько смягчило его более ранние заявления о намерении ввести «вторичные тарифы» против России, если соглашение о прекращении огня на Украине не будет достигнуто.

    Контракт на нефть Brent на июнь остался практически без изменений, немного ниже 73 долларов за баррель, в то время как West Texas Intermediate торговалась около 69 долларов. Трамп угрожает ввести так называемые ответные американские пошлины на импорт из других стран в течение недели, что может вызвать дальнейшую волатильность на рынке. Издание пишет, что Россия, являясь одним из трех крупнейших мировых производителей нефти, играет значительную роль, и любые попытки наказать Путина могут иметь значительные последствия для мирового нефтяного рынка.

    Аналитик Gao Jian из Qisheng Futures Co. выразил сомнения, будут ли тарифы реализованы или останутся лишь «жесткими разговорами», учитывая масштаб российской торговли нефтью. В марте экспорт нефти из России достиг пятимесячного максимума, несмотря на санкции США против флота танкеров страны. Трамп также заявил NBC, что введет санкции, если соглашение по Украине не будет достигнуто и если это будет «вина России».

    Накануне Трамп заявил, что он был «очень зол» и «взбешен», когда президент России Владимир Путин раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского. Трамп в интервью NBC News пригрозил введением тарифов на российскую нефть, если не удастся достичь соглашения о прекращении огня на Украине.

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    31 марта 2025, 11:46 • Новости дня
    Эксперт объяснил «злость» Трампа на слова Путина

    Политолог Ткаченко: Как бы Трамп не злился, Россия будет отстаивать свои интересы

    Эксперт объяснил «злость» Трампа на слова Путина
    @ Julia Nikhinson/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Москва свернет диалог США по украинскому кризису, если ей не будут выгодны условия дипломатического урегулирования. В конечном счете этот вопрос определяется ситуацией на линии фронта, а там у России явное преимущество, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее глава Белого дома Дональд Трамп выразил недовольство словами Владимира Путина про Владимира Зеленского.

    «Нет сомнений в том, что заявления президента США Дональда Трампа во многом направлены на американскую аудиторию», – отметил Станислав Ткаченко, профессор СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». «Дипломатический и коммуникационный стиль главы Белого дома заключается в постоянном давлении на собеседника. Сейчас он, судя по всему, решил сменить тональность, поскольку процесс мирного урегулирования продвигается не так стремительно, как ему хотелось бы», – допускает собеседник.

    При этом эксперт делает акцент на угрозах Трампа ввести двойные пошлины на экспорт нефти из России. «Трамп надеется показать, что именно он держит ситуацию под контролем, что Киев должен подписать соглашение о минеральных ресурсах, а Москва обязана не мешать, или еще лучше – помогать», – сыронизировал аналитик.

    «Россия же видит ситуацию такой, какая она есть на самом деле. Президент Владимир Путин уважает Штаты, но не очаровывается ими. Как бы ни злился Трамп, что бы ни заявлял Белый дом, мы, очевидно, будем отстаивать свои интересы. Если нашей стране не будут выгодны условия дипломатического урегулирования на Украине, диалог свернут», – подчеркнул эксперт. «Более того, Вашингтон не сможет победить Москву риторикой. Ход дискуссий по мирному соглашению решает ситуация на линии фронта. А там у России очевидное преимущество», – заключил Ткаченко.

    Ранее глава Белого дома Дональд Трамп рассказал, что был «очень зол» и «взбешен», когда президент России Владимир Путин раскритиковал Владимира Зеленского, заявив, что комментарии «были не по адресу». Он добавил: если Вашингтон и Москва не смогут заключить соглашение по Украине, и Трамп увидит в этом вину российской стороны, то США введут тарифы в 25–50% на всю нефть, поступающую из России, передает NBC News. Глава Белого дома раскритиковал и Зеленского, признавшись в «усталости» от его политики и назвав его диктатором.

    Напомним, на минувшей неделе Путин в ходе общения с членами экипажа АПЛ «Архангельск» в Мурманске допустил внешнее управление на Украине, сообщает Кремль. Однако идея о введении внешнего управления на Украине не обсуждалась в ходе телефонных контактов Путина и Трампа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Он отметил, что президент России упомянул возможность внешнего управления на Украине лишь гипотетически, и пока нет никаких конкретных детализаций по этому вопросу. «Президент подчеркнул, что это одна из идей, но та, которую, возможно, следует иметь в виду», – добавил представитель Кремля.

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    31 марта 2025, 12:40 • Новости дня
    Скачко пояснил, какие «большие, большие проблемы» обещал Трамп Зеленскому

    Политолог Скачко: Трамп ставит ребром вопрос о политической жизни Зеленского

    Скачко пояснил, какие «большие, большие проблемы» обещал Трамп Зеленскому
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Анастасия Куликова

    Владимир Зеленский попытается оттянуть момент подписания с США соглашения по ископаемым, чтобы пиарщики представили его как «борца» за Украину. Но если он заиграется и не примет новые условия, то Вашингтон может поставить ребром вопрос о его политическом будущем, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Дональд Трамп пригрозил Зеленскому «очень большими проблемами» за отказ от сделки.

    «Владимир Зеленский рано или поздно будет вынужден подписать сделку по редкоземельными металлам. Тем более, что Дональд Трамп и его администрация оказывают непрерывное давление на Киев», – отметил Владимир Скачко, обозреватель портала «Украина.ру».

    Вместе с тем, украинская сторона попытается оттянуть этот момент. Дело в том, что условия нового соглашения абсолютно невыгодны для Украины. Если Зеленский примет их, то внутри страны это сочтут величайшей «зрадой». «Поэтому он попытается «выбить» какие-то преференции и гарантии со стороны Европы и, возможно, США. Это его способ нивелировать удар по собственному имиджу», – рассуждает эксперт.

    Кроме того, «паузой» в принятии решения по сделке воспользуются украинские пиарщики. Скачко напомнил публикацию The Economist о подготовке к выдвижению Зеленского на новый срок. «Его попробуют выставить «защитником Украины», который якобы не подчиняется главе Белого дома и не отдает американцам недра», – иронично заметил спикер.

    При этом есть вероятность, что киевские власти «заиграются» и – даже после угроз Трампа о последствиях – откажутся подписывать соглашение по ископаемым. «Заявление американского лидера стоит рассматривать как последнее предупреждение. И тогда начнутся те самые обещанные «очень большие проблемы». Например, вопрос о политической жизни Зеленского может быть поставлен ребром», – допускает политолог.

    «Речь может пойти и о насильственной замене Зеленского или госперевороте», – продолжил он. Впрочем, Вашингтоном могут быть предприняты действия и в контексте урегулирования украинского кризиса. «Конкретными шагами по обеспечению мира на Украине являются прекращение американской помощи и давление Штатов на страны ЕС, чтобы они не подпитывали киевское руководство. Но говорить о том, что Америка перейдет к этим мерам, преждевременно. Подождем реакцию Киева», – заключил Скачко.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский хочет отказаться от подписания сделки по редкоземельным металлам. «Если он это сделает, у него возникнут проблемы, большие, очень большие проблемы», – сказал президент США.

    В конце марта США передали Украине новую версию проекта соглашения о полезных ископаемых. Он подразумевает практически полное подчинение управления украинскими ресурсами Штатам, чтобы компенсировать Вашингтону ранее оказанную ВСУ помощь. В предыдущей редакции документа речь шла о совместной работе стран в этом направлении.

    Зеленский заявлял, что пока рано говорить о заключении договора, поскольку американская сторона постоянно меняет условия. «Но я не хочу, чтобы у США было ощущение, что Украина против. Мы показывали позитивные сигналы, и мы за сотрудничество с США», – добавил он.

    Напомним, в феврале подписание сделки сорвалось после публичной ссоры Трампа и Зеленского. Помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц отмечал, что соглашение – «историческая возможность» для Киева, а лучший вариант для обеспечения будущего и безопасности Украины – долгосрочные американские инвестиции.

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    31 марта 2025, 12:02 • Новости дня
    Названы цели российских ударов по Харькову

    Удары в Харькове нанесены по заводу, где ремонтируют танки Leopard

    Названы цели российских ударов по Харькову
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В Харькове зафиксированы удары в районе тракторного завода, где, предположительно, обслуживаются и модернизируются немецкие танки Leopard, включая установку динамической брони и систем РЭБ.

    Удары в Харькове пришлись на район промышленной зоны, вблизи завода ХТЗ. Сергей Лебедев, координатор николаевского пророссийского сопротивления, заявил о шести прилетах, все из которых пришлись на промышленные площадки и цеха вокруг завода ХТЗ, передает РИА «Новости».

    Лебедев добавил, что по недавним сообщениям, на этом заводе и близлежащих объектах переделывают немецкие танки Leopard, оснащая их динамической броней, сетками и системами радиоэлектронной борьбы. Это может быть одной из причин нанесения ударов в данном районе.

    Кроме того, удары также произошли в Николаевской и Винницкой областях. В Николаевской области удар пришелся на базу ВСУ, расположенную между селами Геновка и Каменный Мост, сообщает Лебедев. В Винницкой области, по слухам, удары пришлись на тренировочную базу рядом с Жмеринкой.

    Напомним, в минувшие выходные подполье сообщило, что в результате удара по фешенебельному ресторану Bartolomeo в Днепропетровске на Украине были ликвидированы более 30 человек, включая около десяти офицеров НАТО.

    Также сообщалось, что удары по заводу «Южмаш» в Днепропетровске на Украине вызвали детонацию в одном из подземных цехов, связанном с производством ракет.

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    31 марта 2025, 10:00 • Новости дня
    ВСУ стали сдавать позиции в селе Гуево в Курской области

    В группировке «Север» сообщили, что ВСУ начали сдавать позиции в селе Гуево

    ВСУ стали сдавать позиции в селе Гуево в Курской области
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские подразделения не смогли удержать контроль над позициями в селе Гуево в Курской области, что вынудило их отступать под натиском группировки «Север».

    Источник в группировке «Север» сообщил, что ВСУ начали сдавать свои позиции в селе Гуево Курской области, передает РИА «Новости».

    По его словам, в настоящее время в населенном пункте остаются стрелковые подразделения, которые украинское командование пытается эвакуировать, осознавая неизбежность сдачи позиций.

    Источник агентства подчеркнул, что командование ВСУ пытается выиграть время, однако безуспешно, поскольку войска группировки «Север» продолжают вытеснять противника к окраинам Гуево.

    По его словам, Киев стягивает к селу и границе между Сумской областью и Россией все доступные силы, пытаясь удержать контроль над позициями.

    Офицер 22-го мотострелкового полка группировки «Север» ранее заявлял, что украинская сторона цепляется за каждую позицию, мобилизуя все имеющиеся ресурсы, чтобы противостоять натиску российской армии в этом регионе.

    Ранее элитный 6-й полк ССО Украины под названием «Рейнджеры» покинул населенный пункт Гуево под Курском, оставив стрелковые подразделения без поддержки на линии соприкосновения.

    Также сообщалось, что Вооруженные силы Украины не могут отступить из лесного массива у Гуева из-за своих мин, установленных для защиты позиций от российских сил.

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    31 марта 2025, 15:16 • Новости дня
    Эксперты: The New York Times переложила ответственность за поражение Украины с Байдена на Зеленского
    Эксперты: The New York Times переложила ответственность за поражение Украины с Байдена на Зеленского
    @ REUTERS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Де-факто The New York Times относится к партийной прессе демократов. Публикуя материал о вовлеченности США в конфликт на Украине, газета пытается снять ответственность за поражения с администрации Джо Байдена и выставить виноватыми украинское руководство, сказали газете ВЗГЛЯД американисты Малек Дудаков и Дмитрий Дробницкий. Ранее газета NYT раскрыла роль Вашингтона в операциях ВСУ.

    «Для американской прессы привычно подводить итоги вовлечения США в те или иные конфликты по всему миру», – отметил американист Малек Дудаков. Он напомнил про «огромное количество» разоблачений в коррупции, халатности и разгильдяйстве в Афганистане. «Например, были отчеты аудиторов. Эти и другие документы, называемые Afghanistan Papers, также публиковались в СМИ», – уточнил собеседник.

    По его оценкам, NYT, как и другие издания, на протяжении многих лет будут подводить итоги неудачной попытки противостояния с Россией на Украине. «Я не думаю, что цель этой статьи – сорвать переговоры. Это скорее попытка обелить тех персонажей, которые упоминаются в материале, в частности Марка Милли. Ему сейчас грозит расследование в Штатах, а команда Дональда Трампа хочет лишить его генеральского звания», – рассуждает аналитик.

    Снять с себя ответственность надеются и другие аппаратчики Джо Байдена, продолжил Дудаков. «Иными словами, они обвиняют во всех поражениях на Украине политическое руководство Киева в лице Владимира Зеленского, а также военную «верхушку» в лице Валерия Залужного», – уточнил спикер.

    Он усомнился, что эти стремления увенчаются успехом для предыдущей администрации США. «Все отлично понимают, что Штаты были очень плотно вовлечены в конфликт, и расследование NYT это лишь подтверждает», – акцентировал Дудаков.

    Схожей точки зрения придерживается американист Дмитрий Дробницкий. «The New York Times де-факто относится к партийной прессе демократов», – напомнил он. То, что именно это издание провело и опубликовало расследование о вовлеченности США в конфликт на Украине, собеседник объяснил изменившимися реалиями.

    «Газета заняла промежуточную позицию. С одной стороны, ей будет довольно сложно описывать события вокруг кризиса, если она не изменит нарративы. А с другой – NYT не хочется отдавать освещение происходящего исключительно «протрамповским» медиа», – считает эксперт.

    При этом политолог подчеркнул: в материале раскрываются далеко не все факты. «Кроме того, признание масштабного участия Соединенных Штатов в конфликте не является большим откровением. Тот же Джо Байден говорил, что он с украинскими властями и на их стороне с первого дня боевых действий», – напомнил спикер. В то же время, по его мнению, в откровениях NYT есть обратная сторона.

    «Подается все так, будто бывший президент США делал то, что считал необходимым, стоял на страже «молодой европейской демократии». А как сейчас поступает Дональд Трамп? Он поссорился с Владимиром Зеленским, весь европейский фланг оказался под угрозой, поскольку помощь Белого дома неоднозначна. Его план по урегулированию ситуации пока не срабатывает. Он никак не решается сказать главное: Америке нечего делать на Украине, конфликт – это коррупционная схема его предшественника», – детализировал Дробницкий.

    Как считает аналитик, ошибкой республиканца стало то, что он примерил на себя роль посредника и миротворца. «Добиться чего-либо ни от Москвы, ни от Киева он не может, не может подчинить и Европу», – указал эксперт. Еще одним «промахом» Трампа можно назвать решение возобновить передачу ВСУ разведданных и разблокировать военную помощь, которая была одобрена еще при Байдене. «Это делает его таким же соучастником конфликта. Очевидно, что Трамп не контролирует ситуацию – и материал NYT это подсвечивает», – заключил Дробницкий.

    Ранее газета The New York Times опубликовала расследование, из которого следует, что США были вовлечены в конфликт на Украине намного сильнее, чем утверждали в Вашингтоне. Как пишет издание, спустя два месяца после начала боевых действий в штаб-квартире армии США в Европе и Африке, расположенной в немецком Висбадене, начал работу командный центр Dragon.

    Американские специалисты вместе с украинскими офицерами разрабатывали военные операции и контрнаступления ВСУ. В частности, сотрудники ЦРУ направляли общую стратегию боя, помогали планировать украинские атаки по Крыму ракетами ATACMS, контролировали удары с использованием систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также передавали украинским военным точную информацию о целях для ударов, говорится в материале.

    По мере развития конфликта на Украине партнерство с США становилось все более напряженным. Украинцы считали американцев властными, а американцы не могли понять, почему украинцы не принимают «хорошие советы», говорится в статье.

    NYT приводит несколько примеров разногласий. Так, американцы «были возмущены», когда Украина без предупреждения нанесла удар по российскому крейсеру «Москва». Более того, Штаты давили на Киев, чтобы ВСУ активнее наступали на правом берегу Днепра осенью 2022 года, но украинские командиры опасались это делать и проявляли осторожность. Наконец, украинское вторжение в Курскую область якобы не было согласовано с американскими военными советниками.

    Как отметил Дмитрий Песков, Россия давно говорила о большой вовлеченности США и Британии в конфликт на Украине. «Если вы вспомните все наши заявления, заявления президента Владимира Путина – начиная с 2014 года – о роли США и Великобритании в организации переворота на Украине, о их действиях в плане милитаризации Украины, то здесь многое всплывает, что доказывает эти действия, безусловно», – приводит ТАСС слова пресс-секретаря президента.

    Коментарии (3)
    31 марта 2025, 14:30 • Новости дня
    У мурманского «стрелка на крыше» нашли украинский ИНН

    Tекст: Алексей Дегтярев

    У открывшего стрельбу в Мурманске мужчины обнаружили украинский идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), сообщил источник.

    Подозреваемого зовут Владислав Завгородний, его данные, включая ИНН, дату рождения и мурманскую регистрацию, значатся в регистрационных документах налоговых органов Украины, сказал собеседник РИА «Новости».

    Отмечается, что наличие украинского ИНН может говорить о том, что Завгородний ранее получал или планировал получать доход в соседней стране.

    Ранее в Росрыболовстве сообщили, что информация о том, что подозреваемый якобы имеет отношение к этому ведомству, не соответствует действительности. СК сообщал, что мужчина не имел судимостей.

    В воскресенье в Мурманске произошла стрельба, мужчина стрелял с крыши дома по автомобилю ППС. Злоумышленника нейтрализовали.

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    31 марта 2025, 12:53 • Новости дня
    Минобороны заявило о новых ударах Украины по объектам энергетики России

    Минобороны сообщило об ударах ВСУ по энергообъектам России в Брянской области

    Минобороны заявило о новых ударах Украины по объектам энергетики России
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские вооруженные силы, несмотря на заявления киевского режима о ненанесении ударов по энергообъектам, атаковали энергетическую инфраструктуру в Брянской области, что привело к отключению высоковольтных линий электропередач, сообщило Министерство обороны России.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны, в течение прошедших суток украинские вооруженные силы продолжали атаковать энергетическую инфраструктуру Российской Федерации, несмотря на заявления киевского режима о ненанесении ударов по энергообъектам.

    Так, по данным Минобороны, 30 марта в 19.37 в Брянской области в результате артиллерийского обстрела объекта филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» произошел обрыв провода на опоре. Это привело к отключению высоковольтной линии и прекращению электроснабжения бытовых потребителей в Суземском районе.

    Около 20.00 в тот же день украинский беспилотник атаковал комплектную трансформаторную подстанцию филиала «Брянскэнерго» в Брянской области. В результате атаки произошло отключение высоковольтной линии 10 кВ, что оставило без электричества бытовых потребителей в Севском районе.

    Продолжающиеся удары ВСУ по энергообъектам России, как отмечает Министерство обороны, показывают полное нежелание киевского режима выполнять свои обязательства по урегулированию конфликта на Украине.

    В Минобороны сообщили, что ВСУ лишь нарастили количество атак по энергетической инфраструктуре в Курской и Белгородской областях России.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после повторного подрыва станции «Суджа» в Курской области.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила киевский режим в проведении террористических акций против энергетики России.

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    31 марта 2025, 13:20 • Новости дня
    Российские войска нанесли поражение пяти бригадам ВСУ на Белгородском направлении
    Российские войска нанесли поражение пяти бригадам ВСУ на Белгородском направлении
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» на Белгородском направлении нанесли поражение сосредоточениям живой силы и техники механизированной бригады, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны около Великого Прикола, Мирополья, Угроедов и Турьи в Сумской области, сообщили в Минобороны.

    На Харьковском направлении были поражены формирования мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны возле Казачьей Лопани и Волчанска в Харьковской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери противника при этом составили до 70 военнослужащих, бронетранспортер и артиллерийское орудие. Уничтожены станция РЭБ и склад с горючим.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Купянском, Каменкой, Двуречной, Кондрашовкой, Загоруйковкой в Харьковской области и Торским в Донецкой народной республике (ДНР).

    При этом ВСУ потеряли более 200 военнослужащих, бронемашину, два пикапа и шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции РЭБ и два склада боеприпасов, отчитались в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям пяти механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригады спецназначения «Азов» (признан террористическим в России) и штурмовой бригады нацполиции Украины в районах Северска, Марково, Часова Яра, Дылеевки и Александро-Калиново в ДНР.

    Противник потерял до 275 военнослужащих, американский бронетранспортер М113, пять пикапов и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, перечислили в Минобороны.

    Между тем подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой, пехотной, егерской бригад, двух бригад беспилотных систем, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты у Шевченко, Котлино, Красноармейска, Сергеевки, Новосергеевки и Удачного в ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 420 военнослужащих, танк, четыре бронемашины, в том числе французский бронеавтомобиль VAB и американский HMMWV. Уничтожены три пикапа, два орудия полевой артиллерии и мобильная станция РЭБ.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике танковой, трех механизированных, егерской, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны поблизости от Шевченко, Новополя, Воскресенки, Вольного Поля и Ялты в ДНР, отчитались в Минобороны.

    Потери противника при этом составили более 160 военнослужащих, танк, два орудия полевой артиллерии, в том числе польская 155-мм самоходная артустановка Krab.

    А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны около Новоандреевки, Степового в Запорожской области, Антоновки и Янтарного в Херсонской области.

    Были уничтожены до 50 военнослужащих, бронемашина, станция РЭБ, два склада с боеприпасами и склад горючего, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, ранее российские войска нанесли поражение шести бригадам ВСУ на Белгородском направлении.

    А в минувшие выходные российские войска освободили Пантелеймоновку в ДНР и Щербаки в Запорожской области.

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    31 марта 2025, 19:04 • Новости дня
    Песков: США и Британия пытались вместе нанести поражение России на Украине
    Песков: США и Британия пытались вместе нанести поражение России на Украине
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле фиксируют множество фактов, подтверждающих тесное сотрудничество США и Британии в попытке нанести поражение России в первые годы конфликта на Украине.

    Комментируя расследование The New York Times, в котором говорилось о тесном сотрудничестве США и Британии в попытке нанести поражение России в первый год конфликта на Украине, Песков подчеркнул, что информация, поступающая в Кремль, только подтверждает эти выводы, передает «Газета.Ru».

    «Если вы вспомните все наши заявления и заявления президента Путина, начиная с 2014 года, о роли США и Великобритании в организации переворота на Украине, затем об их действиях в плане милитаризации Украины, то здесь вот многое всплывает, что доказывает эти действия», – заявил он.

    Американская газета New York Times со ссылкой на источники накануне сообщила, что американские военные в Висбадене координировали удары HIMARS по российским позициям, передавая разведданные украинским войскам.

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    31 марта 2025, 05:40 • Новости дня
    Трамп заявил о понимании Зеленским невозможности для Украины попасть в НАТО
    Трамп заявил о понимании Зеленским невозможности для Украины попасть в НАТО
    @ Tom Williams/CQ-Roll Call/Sipa USA/Reuters Connect

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский хочет, чтобы Украина стала членом НАТО, но осознает, что этого не случится, заявил президент США Дональд Трамп.

    «Он хочет быть членом НАТО, но он никогда им не станет», – приводит слова американского президента ТАСС.

    Глава американского государства выразил уверенность, что Зеленский «это понимает».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генсек НАТО Марк Рютте заявил, что обсуждение вступления Украины в альянс более не актуально.


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    31 марта 2025, 09:29 • Новости дня
    WSJ: Антироссийские советники Трампа набирают влияние в США

    WSJ сообщил о росте влияния антироссийских советников Трампа в США из-за стагнации переговоров по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Советники президента США Дональда Трампа, агрессивно настроенные против России, усиливают свое влияние из-за отсутствия прогресса в переговорах по украинскому конфликту, сообщила The Wall Street Journal.

    Советники президента США Дональда Трампа, критически настроенные по отношению к России, усиливают свое влияние. Это связано с тем, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине не достигают ощутимых результатов, пишет The Wall Street Journal.

    Глава аналитического центра Saratoga Foundation Глен Ховард заявил, что антироссийские настроения в Белом доме становятся все более популярными. В качестве примера он привел последнее высказывание президента США в социальной сети Truth Social, где он упомянул «российскую агрессию», обосновывая притязания на Гренландию.

    Эксперты считают, что это заявление является необычным выпадом в адрес Кремля. Ховард отметил, что такие высказывания главы государства отражают растущий настрой против России среди его советников.

    Американист Рафаэль Ордуханян объяснил обещание Трампа защитить Гренландию от «российской агрессии».

    Ранее американский лидер заявил, что он был «очень зол» и «взбешен», когда президент России Владимир Путин раскритиковал Владимира Зеленского.

    Президент США также пригрозил введением санкций против российской нефти, если не удастся достичь соглашения о прекращении огня.

    Политолог Алексей Чеснаков объяснил «злость» Трампа после заявлений Путина о Зеленском.

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    31 марта 2025, 17:36 • Новости дня
    Медведчук назвал введение временного управления на Украине спасением ее народа

    Инициатива Владимира Путина о введении временного международного управления на Украине под эгидой ООН является единственным решением для спасения страны и восстановления мира, заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

    Виктор Медведчук, председатель совета движения «Другая Украина», поддержал предложение президента России Владимира Путина о введении временного международного управления на Украине под эгидой ООН. Медведчук считает, что предложение президента России о введении временного международного управления под эгидой ООН представляет собой потенциальный путь к спасению украинского народа и восстановлению мира и стабильности в стране. Об этом он написал в статье на Смотрим.ru.

    «Это реальный механизм спасения украинского народа и восстановления мира», – заявил Медведчук. По его мнению, несмотря на ожидаемое сопротивление со стороны действующей украинской власти, этот механизм мог бы стать реализацией обещаний, данных избирателям в 2019 году, когда Владимир Зеленский пришел к власти под лозунгами мира и обновления политической системы. Однако вместо прекращения конфликта и борьбы с коррупцией действующая власть, по мнению многих, лишь усугубила ситуацию, ввергнув страну в еще больший хаос и зависимость от внешней помощи.

    Медведчук пишет, что изначально избранный как «президент мира» Зеленский не смог выполнить свое ключевое обещание. Его «мирные планы» являются продолжением конфликта до последнего украинца при финансовой и военной поддержке Запада. Кроме того, команда «Слуг народа», пришедшая к власти под знаменем борьбы с коррупцией и обновления политической элиты, сама оказалась замешана в коррупционных скандалах и продемонстрировала непрофессионализм.

    Зеленский, получивший мандат доверия благодаря своему непричастию к предыдущим политическим потрясениям, не сумел противостоять внешнему влиянию и, как следствие, не смог изменить курс страны, ведущий к войне и экономическому упадку, полагает Медведчук.

    Он отмечает, что украинские «майданы», которые преподносились как волеизъявление народа, на самом деле были организованы, финансировались и управлялись извне. Зеленский, имея возможность действовать самостоятельно, предпочел делегировать управление страной, играя роль президента, но не принимая реальных решений. В результате, он и его окружение сосредоточились на личной выгоде и «освоении» западной помощи, не предприняв значимых шагов для улучшения положения страны, подчеркивает Медведчук.

    Поэтому, по его мнению, предложение Владимира Путина о введении на Украине временного управления под эгидой ООН могло бы стать способом реализации тех целей, которые Зеленский декларировал в 2019 году. Это, прежде всего, установление реального и устойчивого мира, а также смена неэффективного и коррумпированного руководства страны. В условиях, когда проведение свободных выборов на Украине представляется невозможным, а угроза нового государственного переворота, возглавляемого радикальными элементами, возрастает, международное управление могло бы стать временной мерой для стабилизации ситуации и создания условий для демократического процесса, отмечает политик.

    Временная администрация, сформированная при участии России, США и других стран, пишет он, могла бы взять на себя полномочия по подготовке и проведению демократических выборов, формированию легитимных органов власти, обеспечению правопорядка и восстановлению экономики. Предлагается немедленное прекращение боевых действий и передача власти временной администрации, которая займется разработкой новой Конституции и созданием условий для справедливого волеизъявления граждан.

    Среди необходимых мер Медведчук также назвал люстрацию для отстранения от власти лиц, которые были причастны к узурпации власти и нарушению прав человека, участвовали в деятельности организаций национал-радикального нацистского характера, насаждали и популяризировали нацистскую идеологию. Должна быть обеспечена свобода вероисповедания, использования русского языка, а также созданы условия для экономического восстановления страны.

    После проведения демократических выборов и принятия новой Конституции, временная администрация прекратит свою деятельность, передав управление легитимно избранным органам власти. Медведчук отмечает, что решение о введении внешнего управления на Украине должно приниматься максимально быстро: «Обратный отсчет распада Украины давно запущен, и он может опередить процесс перезапуска государства. И что тогда? Тогда Украина исчезнет как государство, как неудачный политический проект, как урок и напоминание политикам и властям других стран. Сегодня государство Украина Зеленского уже в состоянии клинической смерти, и только решительные и профессиональные меры могут ее спасти».

    Ранее президент России Владимир Путин предложил обсудить возможность введения внешнего управления на Украине под эгидой ООН для проведения демократических выборов.

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