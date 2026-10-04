Трамп сбросил лидерскую мантию, ему наплевать на коллективный Запад, он думает только о США. Но кто же станет лидером? Не канцлер второй по значимости западной страны – Германии, с рейтингом одобрения 10%. И не Макрон, который досиживает второй срок. А британских премьеров просто никто не может запомнить – так часто они меняются.3 комментария
Министр нефти Ирана подал в отставку
Министр нефти Ирана Мохсен Пакнежад подал в отставку
Министр нефти Ирана Мохсен Пакнежад подал в отставку, вместо него временно исполняющим обязанности назначен глава Национальной нефтяной компании Хамид Борд, сообщил глава президентской администрации по связям с общественностью Мохаммад Мехди Табатабаи.
«Приняв отставку Мохсена Пакнаджада, президент Ирана Масуд Пезешкиан своим указом назначил Хамида Борда исполняющим обязанности министра нефти», – заявил он, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе президент Ирана Масуд Пезешкиан исключил переговоры с президентом США Дональдом Трампом.
В тот же день Пезешкиан сообщил о здоровье верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.