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    Трамп сбросил лидерскую мантию, ему наплевать на коллективный Запад, он думает только о США. Но кто же станет лидером? Не канцлер второй по значимости западной страны – Германии, с рейтингом одобрения 10%. И не Макрон, который досиживает второй срок. А британских премьеров просто никто не может запомнить – так часто они меняются.

    3 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Главные угрозы современности требуют сложных решений

    Задачи, которые должна решать Россия в экономике и вопросах развития общества, не являются уникальными. Ими в той или иной мере озабочен весь мир. Это одновременно хорошая и плохая новость.

    5 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Греческая «реконкиста» опирается на Израиль

    Перспектива войны с Турцией не является жупелом для греческого общества. Напротив – за несколько столетий надежда на реванш и освобождение Константинополя, подкрепленная многочисленными предсказаниями почитаемых святых, закрепилась в греческом национальном сознании как «Великая идея».

    11 комментариев
    4 октября 2026, 20:28 • Новости дня

    Министр нефти Ирана подал в отставку

    Министр нефти Ирана Мохсен Пакнежад подал в отставку

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр нефти Ирана Мохсен Пакнежад подал в отставку, вместо него временно исполняющим обязанности назначен глава Национальной нефтяной компании Хамид Борд, сообщил глава президентской администрации по связям с общественностью Мохаммад Мехди Табатабаи.

    «Приняв отставку Мохсена Пакнаджада, президент Ирана Масуд Пезешкиан своим указом назначил Хамида Борда исполняющим обязанности министра нефти», – заявил он, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе президент Ирана Масуд Пезешкиан исключил переговоры с президентом США Дональдом Трампом.

    В тот же день Пезешкиан сообщил о здоровье верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

    3 октября 2026, 21:56 • Новости дня
    Медведев раскрыл детали российской дипломатической помощи Ирану

    Медведев рассказал о блокировке Россией антииранских резолюций в Совбезе ООН

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев раскрыл детали дипломатической поддержки Ирана, включающей блокировку невыгодных резолюций в ООН.

    По словам Медведева, помощь Ирану со стороны России в условиях конфликта заключалась в дипломатических усилиях и блокировке невыгодных резолюций в Совете безопасности ООН, передает РИА «Новости».

    «Во-первых, наши дипломатические усилия были высоко оценены руководством Исламской Республики Иран. Это было действительно необходимо – и политические заявления, и в некоторых случаях прямая блокировка резолюций (Совбеза) ООН, которые выводили бы в легальную плоскость удары международного сообщества по Ирану. Что это, если не прямая помощь?» – заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью иранскому телевидению.

    Зампред подчеркнул, что Москва и Тегеран поддерживают стратегические партнерские отношения, однако не образуют военный блок. Он также напомнил, что Россия в настоящее время проводит специальную военную операцию, и производимое вооружение направляется в первую очередь на нужды фронта.

    Кроме того, страны активно развивают сотрудничество в оборонной сфере и области высоких технологий, включая искусственный интеллект. Медведев также сообщил, что благодаря российским инвестициям Иран добывает около 7% от общего объема своей нефти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал Ормузский пролив «термоядерным» оружием Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг посол Ирана поблагодарил Россию за позицию по убийству Хаменеи.

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    4 октября 2026, 00:05 • Новости дня
    Медведев назвал ничего не стоящими извинения Киева перед Ираном

    Tекст: Катерина Туманова

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал безобразным террористическим актом удар Украины по иранскому торговому судну в Каспийском море.

    Медведев прокомментировал атаку Украины 25 июля на иранское судно в Каспийском море, отметив, что, по его мнению, Киев понимает только силу.

    «То, что произошло, – это совершенно безобразный акт, террористический акт, направленный против иранского торгового судна. Мы решительно осудили это. Я знаю, что Украина принесла извинения Исламской Республике Иран. Но не верьте им. Их извинения ничего не стоят. Они понимают только силу», – сказал Медведев в интервью Гостелерадио Ирана, транскрипт которого представлен на сайте политика.

    Он добавил, что странам Каспийского региона необходимо принять дипломатические и правовые меры для обеспечения безопасности. И напомнил о специальной конвенции о статусе Каспийского моря, которая ожидает ратификации парламентом Ирана. Медведев подчеркнул важность укрепления собственной безопасности в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Ирана сообщал, что при атаке иранского торгового судна в Каспийском море один моряк погиб и один пострадал. Посол Ирана в Москве Казем Джалали сообщал, что Киев пообещал не повторять подобные удары, однако компенсация за инцидент до сих пор не выплачена.

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    4 октября 2026, 13:50 • Видео
    Членов НАТО рассортировали. Кто признан браком?

    Среди европейских членов НАТО паника. На встречу в Польше, посвященную будущему альянса, не приглашены Британия, Франция и прибалты. При этом проводит ее замглавы Пентагона Элбридж Колби, которого ненавидят русофобы и глобалисты. Это раскол?

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    3 октября 2026, 21:38 • Новости дня
    Медведев назвал использование Ираном Ормузского пролива «термоядерным» оружием

    Tекст: Мария Иванова

    Иран сумел эффективно ответить на угрозы США, использовав Ормузский пролив в качестве «термоядерного» оружия, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    «Вне контекста ядерного оружия Иран неплохо позиционировал себя и ответил на угрозы американцев, используя другое оружие, которое я бы назвал термоядерным. Я имею в виду Ормузский пролив», – заявил Медведев в интервью Гостелерадио Исламской Республики Иран, пишет ТАСС.

    Отвечая на вопрос о мерах, которые Ирану стоило бы предпринять для повышения сдерживающих возможностей в ответ на угрозу применения ядерного оружия, Медведев отметил, что советы давать проще, чем их исполнять.

    Он подчеркнул, что любые конфликты завершаются переговорами и дипломатическим урегулированием. Президент Ирана Масуд Пезешкиан продемонстрировал готовность к такому процессу, добавил Медведев. Россия готова способствовать дипломатическому урегулированию, где это возможно, заключил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Дональд Трамп отверг предложение Ирана об открытии Ормузского пролива.

    В среду глава иранского МИД получил ответ США по Ормузскому проливу.

    Переговоры США и Ирана зашли в тупик.

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    3 октября 2026, 22:23 • Новости дня
    Медведев заявил о стремлении стран к ядерному оружию из-за США

    Tекст: Катерина Туманова

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил о резком росте числа государств, желающих получить ядерное оружие из-за агрессивных действий США в Иране.

    «Достаточно вспомнить, к чему привела военная агрессия, о которой мы сейчас говорим. Ведь формальным поводом для нее стала так называемая иранская ядерная программа – доказательств ее военного характера никто так и не привел. Но если раньше разговоры о ядерном оружии носили абсолютно условный или абстрактный характер, то я уверен: после произошедшего значительное число стран, в том числе ближневосточных, будут стремиться обзавестись ядерным оружием», – заявил он в интервью Гостелерадио Ирана, транскрипт которого представлен на сайте политика.

    Объяснению этому Медведев видит в том, что только этот вид оружия способен  предотвратить глобальный конфликт, что недвусмысленно показали последние события.

    «Такова цена безрассудной политики Соединенных Штатов на этом направлении», – отметил Медведев.

    Напомним, в конце февраля США и Израиль нанесли серию ударов по иранской территории, что спровоцировало ответные действия Тегерана. Несмотря на подписанный летом меморандум о прекращении огня, стороны продолжили взаимные атаки, и конфликт до сих пор остается неразрешенным.

    При этом Медведев назвал использование Ираном Ормузского пролива «термоядерным» оружием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, меджлис Ирана намерен рассмотреть срочный выход из ДНЯО. Президент Латвии заявил о готовности разместить ядерное оружие. Президент Ирана Пезешкиан заявлял о готовности страны отказаться от запасов обогащенного урана.

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    3 октября 2026, 21:55 • Новости дня
    Медведев: Путин высоко ценил Хаменеи

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил, что посетил церемонию прощания с верховным лидером Ирана Али Хаменеи по личному поручению президента Владимира Путина.

    «Президент нашей страны высоко ценил погибшего в результате атаки лидера Ирана. С этим и был связан мой визит», – заявил Медведев в интервью Гостелерадио Исламской Республики Иран.

    Политик добавил, что принял участие в траурных мероприятиях в Тегеране в соответствии с полученным от главы государства поручением, передает ТАСС.

    Зампредседателя Совбеза посетил церемонию прощания с политиком. Медведев возглавил российскую делегацию в Иране 3 июля. В ее состав также вошли министр энергетики Сергей Цивилев, заместитель главы МИД Георгий Борисенко и посол в республике Алексей Дедов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг посол Ирана поблагодарил Россию за позицию по убийству Хаменеи.

    Летом в столице Ирана прошла коллективная молитва.


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    4 октября 2026, 04:58 • Новости дня
    Британия заподозрила Иран в причастности к инциденту на авиабазе Фэрфорд

    Telegraph: Британия заподозрила Иран в теракте на авиабазе

    Tекст: Катерина Туманова

    Власти Британии заподозрили Иран в причастности к инциденту на авиабазе Фэрфорд и рассматривают возможность введения новых санкций, пишет The Telegraph.

    Британское правительство считает, что Иран сыграл свою роль в инциденте на базе ВВС Фэрфорд, которую также используют американские войска для нанесения ударов по Ирану, передает источник The Telegraph.

    Министр обороны Уэс Стритинг выступил с этим заявлением в конце недели, в течение которой полиция арестовала, а затем отпустила под залог 25-летнего гражданина Британии и Ирана в связи с предполагаемым террористическим заговором.

    Заговор, по версии следствия, был направлен против авиабазы RAF Fairford. Кроме того, обвинения в подготовке террористического акта против еврейской общины в Манчестере предъявили двум иранским мигрантам, прибывшим на небольших лодках.

    «После того, как мы изучим данные, мы очень тщательно рассмотрим, какой может быть соответствующий и соразмерный ответ», – заявил министр.

    Он добавил, что расследование продолжается, проверяется ряд версий, но ситуация крайне серьезная.

    Хотя министр отказался вдаваться в подробности возможных ответных мер, правительство может рассмотреть вопрос о введении дополнительных санкций против Тегерана. В том числе ограничения могут коснуться любых лиц, непосредственно связанных с инцидентом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Британии связали задержанных у базы ВВС с Ираном, 
    который выразил протест Британии из-за обвинений в диверсии. Тегеран отверг причастность к инциденту на военном объекте. 

    Министерство обороны Британии ранее подтверждало использование местной инфраструктуры для проведения специальных оборонительных операций против Ирана.

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    3 октября 2026, 23:28 • Новости дня
    Медведев назвал Россию и Иран стратегическими партнерами навсегда

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия и Иран навсегда останутся стратегическими партнерами, несмотря на давление Запада, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью Гостелерадио Ирана.

    Хотел бы сказать главное. Мы никогда не пожертвуем нашими отношениями с Исламской Республикой Иран, как бы об этом нас кто-либо ни просил. Мы – стратегические партнеры и таковыми останемся навсегда», – сказал политик в интервью, транскрипт которого представлен на его сайте.

    Так Медведев прокомментировал слухи в западных СМИ о том, что Иран якобы может стать «разменной монетой» в договоренностях между Россией и США.

    Российский политик также счел несерьезными попытки Вашингтона учить Тегеран, призвав уважительно относиться к выбору Москвы и Тегерана в пользу сотрудничества.

    Он подчеркнул, что Россию и Иран связывают столетия отношений вне зависимости от того, как назывались государства тысячелетия назад.

    «Совершенно очевидно, что, когда нас кто-то пытается поучать, они должны обратиться к нашей истории. Как государство, которому сейчас исполняется 250 лет, может учить Иран, чья история простирается на 4 тыс. лет? Это выглядит несерьезно», – пояснил зампред Совбеза.

    Он заверил, что все останутся на своих местах, а другие страны должны уважительно относиться к этому выбору.

    «Никто из мировых правителей не вправе принимать на себя миссию Всевышнего или Господа Бога», – сказал Медведев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Медведев раскрыл детали российской дипломатической помощи Ирану и сообщил, что президента России Владимир Путин высоко ценил Али Хаменеи.

    Медведев также назвал Ормузский пролив «термоядерным» оружием Ирана.

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    4 октября 2026, 00:41 • Новости дня
    Медведев призвал к сотрудничеству России и Ирана на фоне санкций

    Tекст: Катерина Туманова

    России и Ирану следует искать форматы финансового сотрудничества на фоне незаконных санкций, включая вопросы платежных систем, считает зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    «В отношении России введено в общей сложности больше 33 тыс. санкций. Практически такое же количество – в отношении Ирана. Нам, конечно, еще очень многое предстоит сделать. В условиях, когда наши страны подвергнуты абсолютно незаконным санкциям, нужно искать форматы сотрудничества в финансовой сфере», – сказал Медведев в интервью Гостелерадио Ирана, транскрипт которого представлен на сайте политика.

    Он добавил, что кроме использования национальных валют, стоит обсуждать вопросы страхования и перестрахования, платежных систем, центров цифровых валют и многое другое, на что сейчас обращают внимание все страны.

    По словам политика, необходимо думать о том, как сопротивляться санкциям, причем вести сопротивление стоит на международном уровне различными юридическими способами.

    «Я помню, как иранский министр юстиции на одном из наших юридических форумов сказал, что нужно подумать над созданием защитного механизма со стороны стран, которые подвергнуты несправедливым, незаконным международным санкциям. Мне кажется, это хорошая идея, к которой стоило бы вернуться», – сказал Медведев.

    В ответ на санкции, подчеркнул он, Россия и Иран развивают сотрудничество в интеграционных объединениях. В рамках ШОС почти 90% взаимных расчетов осуществляется в национальных валютах. Это делает страны независимыми от доллара и евро, привел пример зампред Совбеза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Медведев назвал Россию и Иран стратегическими партнерами навсегда и раскрыл детали российской дипломатической помощи Ирану. Он также заявил, что Запад разрушил отношения с Россией и теперь пожинает плоды.

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    4 октября 2026, 01:11 • Новости дня
    Медведев заявил о готовности России способствовать примирению Ирана и США

    Медведев заявил о готовности России примирить Иран и США

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия готова содействовать дипломатическому процессу по урегулированию конфликта между Ираном и США, если такие усилия принесут пользу, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью Гостелерадио Ирана.

    «Все заканчивается переговорами за столом, дипломатическим урегулированием. И готовность к такому дипломатическому урегулированию продемонстрировал иранский президент, господин Пезешкиан. Добавлю, что Россия готова всячески способствовать такого рода дипломатическому процессу там, где мы можем быть полезны», – сказал он в интервью, транскрипт которого представлен на сайте политика.

    Зампред Совбеза подчеркнул, что Москва открыта к оказанию посреднических услуг, так как заинтересована в долгосрочном урегулировании. Он напомнил, что в мае российская сторона уже передавала Тегерану предложения по безопасности на Ближнем Востоке.

    Помимо политического диалога, Медведев отметил важность развития экономических связей между Москвой и Тегераном. По его словам, «экономическое оружие» сейчас является сильным аргументом.

    «Чем лучше мы будем кооперироваться, чем активнее и мощнее станут наши экономические связи, включая различные большие геополитические, геостратегические проекты типа транспортной магистрали «Север-Юг», – тем в большей степени с нами будут считаться», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Медведев назвал Россию и Иран стратегическими партнерами навсегда и раскрыл детали российской дипломатической помощи Ирану. Он также заявил, что России и Ирану необходимо искать варианты сотрудничества на фоне санкций.

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    4 октября 2026, 03:03 • Новости дня
    Axios: Власти США выдворили двух иранских дипломатов из страны

    Tекст: Катерина Туманова

    Два члена иранской делегации покинули территорию США после отказа своевременно выполнить требование Госдепа об отъезде по завершении мероприятий в рамках Генеральной Ассамблеи ООН.

    Американские власти выдворили на родину двух иранских дипломатов, которые проигнорировали требование Госдепа немедленно покинуть страну, выдвинутое в понедельник в адрес миссии Ирана при ООН, узнал портал Axios.

    «Госсекретарь Рубио настроен серьезно. Еще двух членов иранской делегации заметили в Нью-Йорке спустя время после окончания Генеральной Ассамблеи ООН. Теперь их выдворили из страны», – сообщил представитель американского ведомства.

    В пятницу иранскому представительству сообщили об осведомленности Вашингтона о нахождении делегатов в Нью-Йорке. После повторного предупреждения один дипломат уехал в пятницу вечером, а второй отправился домой утром в субботу.

    Данная ситуация стала очередным признаком напряженности в отношениях между государствами. Инцидент произошел на фоне провала дипломатических усилий и растущей вероятности возобновления боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская сторона передала Ирану ответ по деблокаде Ормузского пролива. До этого президент США отверг семидневный план Тегерана.

    Военные Ирана получили разведданные США о намерении начать новую войну.


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    4 октября 2026, 02:15 • Новости дня
    Медведев назвал АЭС «Бушер» флагманским проектом России и Ирана

    Tекст: Катерина Туманова

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев высоко оценил сотрудничество Москвы и Тегерана, выделив проект АЭС «Бушер» как основу двустороннего взаимодействия.

    Российско-иранские отношения достигли беспрецедентно высокого уровня, сказал он в Гостелерадио Ирана, подчеркнув важность совместных экономических инициатив.

    «Начну с флагманского проекта, связанного с развитием атомной энергетики. Это атомная станция «Бушер». Несмотря на все сложности, она живет, действует, и в настоящий момент ее первый блок работает на полную мощность», – сказал он в интервью, транскрипт которого представлен на сайте политика.

    Зампред Совбеза добавил, что на повестке дня остается возведение еще одной крупной АЭС и станций малой мощности. При участии Росатома продолжается строительство второго и третьего блоков.

    Важным драйвером развития на десятилетия вперед станет железнодорожная магистраль Решт – Астара. Этот участок является частью глобального транспортного коридора «Север – Юг». Соглашение о его достройке стоимостью 1,6 млрд евро было подписано в мае 2023 года.

    Двусторонний товарооборот стабильно увеличивается, прибавив более 20% в 2025 году. Прочному фундаменту взаимодействия способствует договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, заключенный лидерами двух стран в январе 2025 года.

    Кроме того, в России успешно обучаются около 10 тыс. иранских студентов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Росатома Лихачев заявил в мае о возобновлении строительства АЭС «Бушер» в Иране, а в сентябре сообщил об увеличении числа сотрудников Росатома на АЭС. Росатом также заявил о желании Ирана совместно строить новые блоки АЭС.

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    4 октября 2026, 08:42 • Новости дня
    Хегсет отверг сообщения о планах США затягивать конфликт с Ираном

    Глава Пентагона отверг планы затягивать конфликт с Ираном

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Пентагона Пит Хегсет заявил об отсутствии у американской администрации планов неоправданно затягивать военную операцию против Ирана.

    По словам Хегсета, Соединенные Штаты не намерены продолжать кампанию дольше необходимого срока. «Он не будет без необходимости продолжать эту операцию. Он понимает, в чем заключается задача. И мы завершим ее выполнение, когда нам скажут», – заявил министр, говоря о решениях президента Дональда Трампа, передает «Интерфакс».

    Хегсет отметил, что Вашингтон предоставил Тегерану возможности для урегулирования за столом переговоров. Главной целью операции он назвал недопущение появления у Ирана ядерного оружия. Министр признал попытки иранской стороны восстановить военную инфраструктуру, добавив, что нанесенный экономике и оборонному комплексу ущерб продолжит ограничивать потенциал страны.

    Блокаду Ормузского пролива глава Пентагона назвал ключевым элементом кампании давления. По его словам, американские силы полностью контролируют пролив, а флот и авиация Ирана серьезно подорваны. США планируют поддерживать ограничения столько, сколько потребуется для сужения возможностей Тегерана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал использование Ираном Ормузского пролива «термоядерным» оружием.

    В четверг Трамп отверг предложение Ирана об открытии пролива.

    В среду глава МИД Ирана получил ответ США по этой проблеме.

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    4 октября 2026, 11:13 • Новости дня
    МИД Ирана сообщил посредникам позицию по ответу США на предложения Тегерана

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Ирана передали посредникам свою позицию относительно ответа Соединенных Штатов на предложения Тегерана.

    Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил о передаче ответа через посредников, передают РИА «Новости». «Наша позиция была отражена посредникам в ходе короткой остановки в Дохе... Что касается ряда деталей, то мы изучим вопрос и отразим более подробную точку зрения противоположной стороне позже», – отметил он в ходе брифинга.

    По словам дипломата, урегулирование ситуации в Ормузском проливе требует выполнения ряда условий. Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявлял, что Тегеран готов открыть пролив, если будут выполнены изложенные Ираном требования. В числе таких требований называлось прекращение боевых действий на всех фронтах, снятие морской блокады и разблокировка активов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце сентября Соединенные Штаты передали Тегерану через катарских посредников ответный план по деблокаде Ормузского пролива.

    Американские власти предложили отказаться от санкционного давления в обмен на возобновление судоходства.

    До этого иранское руководство категорически отказывалось снимать блокировку водной артерии до выполнения условий июньского меморандума.

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    4 октября 2026, 13:39 • Новости дня
    Иран решил увеличить дальность своих ракет из-за конфликта с США

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Ирана решили увеличить дальность своих ракет из-за военного конфликта с Соединенными Штатами, который начался в феврале.

    Иранская армия уже начала работу над увеличением дальности своих ракет, передает РИА «Новости». Официальный представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия подтвердил, что военные сделали соответствующие выводы на фоне обострения отношений с Вашингтоном.

    «В ходе этой войны мы пришли к выводу, что нам обязательно нужно увеличить дальность наших ракет, и мы уже двинулись в этом направлении», – заявил Акраминия.

    На данный момент Тегеран располагает ракетами средней дальности, способными поражать цели на расстоянии до 2000 километров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Ирана пересмотрели подход к обеспечению национальной безопасности.

    Представители иранской армии подготовили для США неожиданные варианты ведения войны с применением новой техники.

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    4 октября 2026, 10:54 • Новости дня
    Глава МИД Ирана пригрозил США мощным ответом на возможные удары

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи предупредил о мощном ответе Тегерана в случае возобновления военных ударов со стороны США.

    Исламская республика готова к дипломатическому урегулированию, однако в случае вооруженного конфликта даст жесткий ответ, передает РИА «Новости».

    «Если наши враги вновь захотят пойти по пути военной конфронтации, наш ответ будет мощнее, чем раньше, мы будем защищаться с большей силой, чем в прошлом», – подчеркнул руководитель иранского дипломатического ведомства.

    По его словам, в случае поиска дипломатических путей Тегеран по-прежнему готов достичь справедливого и достойного решения для прекращения конфликта. Соответствующее заявление дипломат сделал в ходе встречи с руководителями иностранных дипломатических миссий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце сентября Аббас Аракчи получил ответ США на план по открытию Ормузского пролива.

    Незадолго до этого министр иностранных дел Ирана заявил о готовности к новому военному конфликту с Вашингтоном.

    Для урегулирования ситуации катарские посредники настояли на проведении очередного раунда американо-иранских переговоров.

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    Турция переживает масштабный крах фондового рынка. Пострадали почти полмиллиона человек – они поверили обещаниям фантастической прибыли, которые демонстрировали десятки инвестиционных фондов. Как была устроена эта по сути мошенническая схема и в какой степени происходящее несет уроки и для России? Подробности

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    Новые «Герани» начали «резать» стратегический мост через Днепр

    Вооруженные силы России вторые сутки наносят удары по вантовому автожелезнодорожному Южному мосту в Киеве, который, по данным Минобороны, обеспечивал переброску войск и поставки военных грузов для ВСУ в Донбассе. Эксперты указывают на изменение в подходе поражения подобных сложных целей: если прежде ВС РФ пытались обрушить массивные опоры сооружений, то теперь усилия сосредоточены на перерезании несущих тросов – вантов. Подробности

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    Россия начала операцию по разрыву логистических цепочек ВСУ

    В Киеве в субботу полностью перекрыто движение по Северному автомобильному мосту через Днепр в результате атаки российского беспилотника. По данным Минобороны, эта переправа играла ключевую роль в переброске украинских войск и обеспечении логистики ВСУ. Ранее на этой неделе прекратилось движение по Южному мосту. Почему российская армия перешла к ударам по ключевым мостам Киева и как это сказывается на переброске резервов и западной техники с левого берега Днепра на правый? Подробности

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    Политический труп толкнул Киев на новую эскалацию

    Канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе воскресного визита в Киев заявил о планах расширить совместное с Украиной производство ракет и БПЛА. Владимир Зеленский пообещал рост атак на российские НПЗ. В ответ Минобороны России анонсировало усиление ударов по объектам, использующимся в интересах ВСУ. Что стоит за украинским вояжем главы немецкого правительства? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Членов НАТО рассортировали. Кто признан браком?

      Среди европейских членов НАТО паника. На встречу в Польше, посвященную будущему альянса, не приглашены Британия, Франция и прибалты. При этом проводит ее замглавы Пентагона Элбридж Колби, которого ненавидят русофобы и глобалисты. Это раскол?

    • Премьера Израиля заподозрили в самом страшном

      Премьер-министр Израиля был проинформирован властями ОАЭ и Египта о нападении ХАМАС, но ничего не предпринял. Так утверждают несколько независимых друг от друга источников. Что из этого следует?

    • США потеряли 20% генералов. Но как?

      Министр войны США Пит Хегсет заявил, что очистил армию от «толстых, трансгендеров, чуваков с бородой, отморозков, слабаков и радикалов». Но при этом под сокращение попали 20% генералов и адмиралов. Что происходит на самом деле?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Когда придет пенсия в октябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Пенсии за октябрь 2026 года выплачиваются по региональным графикам Социального фонда России. Через почтовые отделения каждому пенсионеру устанавливают свою дату доставки в пределах регионального выплатного периода, который обычно длится с 3-го по 25-е число месяца, а даты банковских зачислений зависят от конкретного отделения СФР и кредитной организации. В октябре федеральных праздников нет, но 3-4, 10-11, 17-18 и 24-25 октября приходятся на субботу и воскресенье, поэтому часть выплат в регионах могут перечислить или доставить заранее. Рассказываем, когда придет пенсия в октябре 2026 года на карту и через «Почту России», где проверить точную дату и что делать, если деньги не поступили вовремя.

    • Что изменится с 1 октября 2026 года: новые законы о маркетплейсах, ипотеке и микрозаймах

      С 1 октября 2026 года в России вступает в силу сразу несколько заметных изменений. Заработает закон о платформенной экономике: маркетплейсы должны будут обеспечить новый порядок взаимодействия покупателей с продавцами, проверки карточек товаров, скидок, блокировок и жалоб селлеров. Одновременно изменятся условия семейной ипотеки, заработает ограничение на выдачу третьего дорогого микрозайма, расширятся возможности Системы быстрых платежей, появятся новые правила для самозанятых на цифровых платформах и начнется выдача лицензий продавцам табачной продукции. Рассказываем, что изменится с 1 октября 2026 года и кого коснутся новые правила.

    • Когда придут детские пособия в октябре 2026 года: график выплат 2, 5 и 8 октября

      В октябре 2026 года основные детские пособия через банки поступят 2, 5 и 8 октября. Выплаты, которые обычно перечисляют 3-го числа, придут досрочно 2 октября, поскольку 3 октября выпадает на субботу. 5 октября по обычному графику перечислят ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, а 8 октября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. Большинство октябрьских выплат начисляются за сентябрь. Рассказываем, какие пособия придут в каждую дату, когда ждать деньги через почту и что делать, если выплата не поступила.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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