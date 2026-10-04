Трамп сбросил лидерскую мантию, ему наплевать на коллективный Запад, он думает только о США. Но кто же станет лидером? Не канцлер второй по значимости западной страны – Германии, с рейтингом одобрения 10%. И не Макрон, который досиживает второй срок. А британских премьеров просто никто не может запомнить – так часто они меняются.3 комментария
Силы ПВО уничтожили пять летевших на Москву беспилотников
Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что система противовоздушной обороны Министерства обороны уничтожила пять беспилотников на подлете к Москве.
«Пять беспилотников, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны», – написал Собянин в канале на платформе Max.
Он добавил, что специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье силы ПВО уничтожили на подлете к Москве шесть дронов.
Ранее в воскресенье сообщалось, что Домодедово и Шереметьево перешли на обслуживание рейсов по согласованию.
Минобороны сообщило об уничтожении 1222 украинских дронов за сутки.