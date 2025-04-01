Журналист Боуз удивился заявлению Стубба о восстановлении отношений с Россией

Tекст: Вера Басилая

Заявление президента Финляндии Александра Стубба о необходимости моральной подготовки к восстановлению отношений с Россией стало неожиданностью для западных экспертов, передает РИА «Новости».

«На прошлой неделе это была подготовка к войне. На этой неделе – готовится к барбекю с соседями», – написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X (бывщий Twitter, заблокирован в России).

При этом на прошлой неделе Стубб не поддержал мнение спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, который выступил за нормализацию отношений с Москвой. Стубб тогда подчеркнул необходимость жесткого подхода в отношении России.

Эти противоречивые заявления вызвали недоумение и ироничные комментарии в западных медиа, став поводом для дебатов о стратегии Финляндии в отношениях с Россией.

Ранее Стубб заявил, что Финляндия должна «морально подготовиться» к возобновлению политических отношений с Россией.

В то же время Стубб отметил, что сейчас нет никаких условий для открытия пропускных пунктов на границе с Россией.