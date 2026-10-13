Россияне стали чаще совмещать несколько видов занятости

Tекст: Ольга Иванова

Новый тренд обусловлен возросшей гибкостью рынка труда и появлением новых возможностей для заработка благодаря цифровым платформам, передает РИА «Новости» со ссылкой на результаты исследования Финансового университета при правительстве России.

«Все больше людей совмещают несколько видов занятости, работают над отдельными проектами, оказывают услуги через цифровые платформы, переходят от одного заказчика к другому или одновременно развивают несколько профессиональных направлений», – говорится в исследовании.

Аналитики отмечают, что гибкость в современных условиях становится преимуществом, однако постоянная необходимость адаптироваться и размытие границ между работой и личной жизнью из-за смартфонов создают психологическое напряжение. Сложности в планировании долгосрочной карьеры могут привести к ощущению нестабильности.

Несмотря на это, эксперты пришли к выводу, что природа стабильности просто изменилась. Если раньше устойчивость обеспечивалась фиксированным рабочим местом, то теперь она складывается из личных компетенций работника, его репутации в цифровой среде и умения самостоятельно перестраивать свою профессиональную траекторию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент Владимир Путин заявил о рекордно низком уровне безработицы в России.

Глава Торгово-промышленной палаты назвал пути решения проблемы дефицита кадров.

Лидер государства призвал использовать искусственный интеллект и роботизацию для преодоления кадрового голода.