Глава ТПП назвал пути решения проблемы дефицита кадров

Катырин заявил о необходимости автоматизации для решения кадрового дефицита

Tекст: Дмитрий Зубарев

Решить проблему дефицита кадров в России можно за счет повышения производительности труда и автоматизации процессов, передает РИА «Новости».

Президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин отметил, что нехватка рабочей силы наиболее остро стоит в промышленности, строительстве, транспорте и торговле.

«Наиболее остро кадровый дефицит до 2030 года будет ощущаться в промышленности и производстве, строительстве, логистике и транспорте, торговле, здравоохранении и образовании», – сказал Сергей Катырин в кулуарах Восточного экономического форума. Он добавил, что в сфере IT компаниям не хватает высококвалифицированных специалистов.

Глава палаты напомнил, что потребности российской экономики в дополнительных работниках к концу десятилетия оцениваются от 2 до 4 млн человек. Кадровый голод перестал быть проблемой отдельных отраслей и охватывает как высококвалифицированных специалистов, так и линейный персонал.

Искусственный интеллект не сможет полностью закрыть дефицит, но способен изменить структуру занятости. Компании, которые развивают мотивацию сотрудников, автоматизируют процессы и используют гибкие форматы занятости, будут лучше адаптированы к ограниченному предложению рабочей силы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил о необходимости привлечения в экономику России около трех миллионов квалифицированных рабочих.

Президент Владимир Путин подчеркнул важность внедрения технологий искусственного интеллекта на фоне нехватки кадров.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников назвал повышение производительности труда одним из главных способов преодоления дефицита специалистов.