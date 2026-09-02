Дело о жестоких убийствах банды Диспетчера направили в суд

СК завершил расследование дела банды Диспетчера о серии жестоких убийств

Tекст: Мария Иванова

Главное следственное управление СК по Москве объявило об окончании расследования преступлений банды Диспетчера, передает ТАСС.

«Следственными органами ГСУ СК по Москве завершено расследование уголовного дела в отношении предполагаемого руководителя и участников устойчивой вооруженной группы, известной в криминальной среде как «банда Диспетчера», – сообщили в ведомстве.

Материалы с утвержденным обвинительным заключением уже переданы для рассмотрения по существу.

По версии правоохранителей, преступная группа была создана не позднее 1989 года для нападений на граждан и организации. Злоумышленники занимались вымогательством, систематически получая деньги от столичных предпринимателей под видом криминальной защиты. После смерти основателей руководство перешло к одному из нынешних обвиняемых.

Следователи установили причастность фигурантов к серии тяжких преступлений прошлых лет. В их числе расстрел лидера конкурирующей группировки в ноябре 1998 года и убийство двух мужчин в кафе весной 1999 года. Также доказана вина участников в ликвидации коммерсанта, отказавшегося платить дань.

Кроме того, осенью 2004 года бандиты устранили конкурента по автопарковочному бизнесу на глазах у его несовершеннолетнего сына. В апреле 2006 года обвиняемые расправились с участником собственной группировки, захоронив тело в лесу Калужской области. При подготовке к нападениям преступники вели скрытое наблюдение и использовали оформленные на посторонних автомобили.

В ходе масштабной работы сыщики изучили старые материалы, провели обыски и различные экспертизы. У задержанных изъяли пистолет Макарова, патроны разных калибров и одну ручную гранату РГД-5 с запалом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре 2024 года правоохранители задержали семерых участников этой преступной группы.

В конце прошлого года силовики установили личность исполнителя убийства руководителя коммерческой организации на Маломосковской улице.

Весной суд отправил под стражу троих фигурантов дела о давнем нападении на людей в здании столичного университета.