В Москве задержали банду из 1990-х, причастную к пяти убийствам

В Москве задержали семерых членов банды 1990-х, обвиняемых в пяти убийствах и покушении

Tекст: Дмитрий Зубарев

В Москве правоохранители задержали семерых участников организованной преступной группы, которая действовала на территории города с конца 1990-х по начало 2000-х годов, передает ТАСС. Задержанные обвиняются в причастности к пяти убийствам и одному покушению на жизнь. Операция по задержанию была проведена при участии спецназа Росгвардии.

Преступления, которые вменяются в вину задержанным, были совершены с использованием огнестрельного оружия в период с ноября 1998 года по апрель 2006-го. В ходе обысков по месту жительства подозреваемых правоохранители обнаружили оружие, патроны и гранату, что подтверждает серьезность предъявленных обвинений.

Задержанным уже предъявлены обвинения. В ближайшее время им предстоит пройти через судебные процедуры, где будет решаться их дальнейшая судьба. Правоохранительные органы продолжают работу по уточнению всех обстоятельств и возможных причастностей задержанных к другим преступлениям.

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