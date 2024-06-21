И в вопросе поддержки Украины, и в вопросе миграции европейские правые ориентируются на Трампа. Тот же не теряет времени даром: как и прежде, обещает в двадцать четыре часа закончить украинскую войну и ведет переговоры о высылке нелегалов из США с Гватемалой и другими нищими странами.2 комментария
Участника нападения на певца Круга обвинили еще в трех убийствах
Осужденный по делу об убийстве певца Михаила Круга участник ОПГ «Тверские волки» Александр Агеев причастен к расправе еще над тремя людьми, сообщают СМИ.
Агеева обвиняют в трех других заказных убийствах в 2001 году, передает «Московский комсомолец» со ссылкой на Telegram-канал Mash. Целями были продававший алкоголь предприниматель, директор автосервиса и местный криминальный авторитет, которого застрелили в своем гараже.
Также вместе с Агеевым будут судить и других членов ОПГ, суд пройдет 25 июня.
В 2019 году следователи в деталях восстановили картину совершенного 17 лет назад в Твери убийства певца Круга.