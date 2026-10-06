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Омские аграрии впервые экспортировали пшеницу в Южную Корею
Омская область впервые отправила партию пшеницы в Республику Корею
Почти 5 тыс. тонн пшеницы отправили омские аграрии в Республику Корею. Это первая партия омской пшеницы, поставленная в эту страну, сообщили в пресс-службе омского филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса (ЦОК АПК).
Омские аграрии отправили почти 5 тыс. тонн пшеницы в Южную Корею, передает ТАСС. В пресс-службе омского филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса (ЦОК АПК) отметили, что это первая поставка в данное государство.
«В испытательную лабораторию Омского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» поступили пробы продовольственной пшеницы для экспорта в Южную Корею общим весом 4,9 тыс. тонн. Специалистами филиала проведены энтомологические, гербологические и микологические исследования», – рассказали в ведомстве.
Вся партия успешно прошла проверку на соответствие фитосанитарным нормам. Руководитель органа инспекции омского филиала Татьяна Дзвинко пояснила, что Южная Корея предъявляет строгие требования к импортируемому зерну. В случае выявления карантинных объектов продукция может быть уничтожена или возвращена отправителю.
В текущем году омское зерно также поставлялось в Азербайджан, Казахстан, Киргизию, Китай и Монголию. Омская область остается одним из ключевых аграрных центров Сибири, собирая около 3 млн тонн зерновых ежегодно. В 2025 году регион собрал рекордный за последние 15 лет урожай – почти 4 млн тонн зерна.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Южная Корея в четыре раза увеличила импорт российской пшеницы. Аналитики повысили прогноз экспорта отечественной пшеницы до 2,2 млн тонн. Российские аграрии намолотили 120 млн тонн зерна.