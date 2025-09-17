Южная Корея вчетверо за год увеличила импорт российской пшеницы

Tекст: Вера Басилая

Южная Корея за первые восемь месяцев 2024 года увеличила импорт пшеницы из России в четыре раза, передает РИА «Новости».

За этот период закуплено 156,6 тыс. тонн российской пшеницы на сумму 39,4 млн долларов, тогда как годом ранее объем импорта составлял 32,3 тыс. тонн на 8,7 млн долларов.

Кроме того, Россия существенно нарастила поставки кукурузы в Южную Корею. Экспорт этой культуры вырос в 1,7 раза и составил 274,6 тыс. тонн, что эквивалентно 72,3 млн долларов.

В совокупности объем поставок российского зерна в Южную Корею достиг 112,8 млн долларов, что более чем вдвое превышает аналогичный показатель прошлого года – 52,6 млн долларов.

Ранее Египет стал крупнейшим покупателем российской пшеницы в 2024 году.

Европейский союз перед введением новых пошлин нарастил закупки российского зерна почти в два раза.

Вице-премьер Дмитрий Патрушев на Всероссийском зерновом форуме заявил о возможном росте урожая зерна в 2025 году.