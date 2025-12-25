Скоропадский формально не был объявлен гетманом немецкими генералами, а был провозглашен монархом на всеукраинском съезде хлеборобов. Имя нового руководителя Украины не столь важно, его главной функцией будет заключить мир с Россией.2 комментария
Адвокат Лурье потребовала срочного выселения Долиной из квартиры
Защитник Полины Лурье на заседании Мосгорсуда заявила о необходимости незамедлительного выселения Ларисы Долиной, поскольку Лурье осталась без жилья.
Требование немедленного выселения Ларисы Долиной из квартиры было озвучено адвокатом Светланой Свириденко во время судебного разбирательства, передает ТАСС.
Заседание по иску проходит в Мосгорсуде, где рассматривается вопрос о принудительном освобождении жилплощади артисткой для новой владелицы.
В ходе заседания Свириденко подчеркнула: «Мы требуем удовлетворить наши требования о выселении Долиной, поскольку фактически Лурье сейчас негде жить. Она вынуждена жить в квартире бывшего мужа».
Артистка Лариса Долина, являющаяся ответчиком по делу, проживает в спорной квартире, на которую претендует Полина Лурье. Ранее Лурье стала собственницей указанного жилого помещения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Московский городской суд на заседании 25 декабря обязал певицу Ларису Долину и членов ее семьи выселиться из квартиры в районе Хамовники.
Лариса Долина намеревается взыскать с покупательницы своей квартиры Полины Лурье около 1 млн рублей за коммунальные услуги.
Певица предложила установить крайний срок ее бесплатного проживания в квартире в Хамовниках до 10 января 2026 года.
Полина Лурье не планирует разрешать Ларисе Долиной проживать в квартире после решения суда о выселении.