    Сергей Миркин Сергей Миркин Когда на Украине появится новый гетман Скоропадский

    Скоропадский формально не был объявлен гетманом немецкими генералами, а был провозглашен монархом на всеукраинском съезде хлеборобов. Имя нового руководителя Украины не столь важно, его главной функцией будет заключить мир с Россией.

    2 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Брюссельская ведьма крадет Рождество

    Из официальных поздравлений ушло слово «Рождество», а на уличных билбордах вместо привычного «Счастливого Рождества!» парижанам желают «Веселых праздников». Кроме того, опасаясь реакции мусульман, в Париже в этом году отменили массовые рождественские мероприятия.

    18 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Откажется ли Турция от российских «Триумфов»

    Может показаться, что военно-техническое сотрудничество между Турцией и Россией переживает закат, и в нынешних международно-политических реалиях невозможно. Однако не все так однозначно.

    7 комментариев
    25 декабря 2025, 18:15 • Новости дня

    Адвокат Лурье потребовала срочного выселения Долиной из квартиры

    Tекст: Денис Тельманов

    Защитник Полины Лурье на заседании Мосгорсуда заявила о необходимости незамедлительного выселения Ларисы Долиной, поскольку Лурье осталась без жилья.

    Требование немедленного выселения Ларисы Долиной из квартиры было озвучено адвокатом Светланой Свириденко во время судебного разбирательства, передает ТАСС.

    Заседание по иску проходит в Мосгорсуде, где рассматривается вопрос о принудительном освобождении жилплощади артисткой для новой владелицы.

    В ходе заседания Свириденко подчеркнула: «Мы требуем удовлетворить наши требования о выселении Долиной, поскольку фактически Лурье сейчас негде жить. Она вынуждена жить в квартире бывшего мужа».

    Артистка Лариса Долина, являющаяся ответчиком по делу, проживает в спорной квартире, на которую претендует Полина Лурье. Ранее Лурье стала собственницей указанного жилого помещения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Московский городской суд на заседании 25 декабря обязал певицу Ларису Долину и членов ее семьи выселиться из квартиры в районе Хамовники.

    Лариса Долина намеревается взыскать с покупательницы своей квартиры Полины Лурье около 1 млн рублей за коммунальные услуги.

    Певица предложила установить крайний срок ее бесплатного проживания в квартире в Хамовниках до 10 января 2026 года.

    Полина Лурье не планирует разрешать Ларисе Долиной проживать в квартире после решения суда о выселении.

    25 декабря 2025, 16:12 • Новости дня
    МИД рекомендовал россиянам отказаться от поездок в Германию без необходимости
    МИД рекомендовал россиянам отказаться от поездок в Германию без необходимости
    @ Sergey Bulkin/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство иностранных дел России предупредило о рисковых ситуациях для граждан страны при въезде в Германию и рекомендовало ограничить поездки в ФРГ.

    Министерство иностранных дел РФ призвало российских граждан без крайней необходимости не посещать Германию, передает ТАСС. Такое заявление официального представителя ведомства Марии Захаровой прозвучало на брифинге 25 декабря.

    Мария Захарова подчеркнула, что на границе зафиксированы многочисленные случаи нарушения прав российских граждан. 

    «Мы настоятельно призываем граждан нашей страны воздержаться от поездок в ФРГ без крайней необходимости. Соответствующая рекомендация опубликована на официальных ресурсах министерства и загранучреждений», – отметила Захарова.

    Представитель МИДа подчеркнула, что рекомендации актуальны и распространяются на все категории граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на польско-российской границе у погранперехода Гжехотки образовалась огромная пробка на въезд в Россию. Польские власти проводят усиленные проверки, что стало причиной задержек.

    Очередь в основном составляют жители Польши и Германии, которые едут в Калининградскую область для празднования католического Рождества и Нового года. В пробке также находятся россияне, проживающие в Европе и возвращающиеся к своим семьям.

    Германия предложила так называемый репарационный кредит, связанный с посягательством на российские активы.

    Граждане России с паспортами без чипа с 1 апреля не смогут пересекать границу Польши.

    Праздничная иллюминация в Москве вызвала дискуссию на Западе, где это сочли политическим сигналом. В Германии, в отличие от Москвы, решили отказаться от украшения общественных пространств в этом году.

    Комментарии (3)
    24 декабря 2025, 21:50 • Новости дня
    Импорт из ЕС в Россию впервые превысил экспорт

    Импорт товаров из ЕС в Россию впервые превысил экспорт из РФ

    Импорт из ЕС в Россию впервые превысил экспорт
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    За первые девять месяцев 2025 года отрицательное сальдо торгового баланса России с Европейским Союзом составило 0,5 млрд евро.

    Впервые в истории объем импорта европейских товаров в Россию превысил экспорт из России в ЕС. За январь-сентябрь 2025 года объем экспорта российских товаров в Евросоюз составил 21,7 млрд евро, в то время как импорт европейской продукции в Россию достиг 22,2 млрд евро. В результате отрицательное сальдо торгового баланса России с ЕС составило 0,5 млрд евро, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Евростата.

    По информации Евростата, общий объем торговли между Евросоюзом и Россией за первые девять месяцев 2025 года составил 43,9 млрд евро, что на 12,9% ниже показателя за аналогичный период 2024 года.

    Россия экспортирует в ЕС главным образом топливно-энергетическую продукцию, а среди ввозимых европейских товаров преобладают химикаты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, импорт рыбы и аквакультуры из России в Евросоюз в 2022-2024 годах превышает показатели до СВО. Кроме того, объем импорта медикаментов из России в страны Евросоюза достиг рекордных значений с декабря 2020 года.

    При этом, поставки пива из Евросоюза в Россию в октябре сократились в шесть раз по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и достигли минимального уровня за десять лет.

    Комментарии (3)
    25 декабря 2025, 13:30 • Видео
    Трампа ведут к отставке. Это хорошо

    В новом массиве документов по «делу Эпштейна», опубликованных Минюстом США, много позорного, смешного и подозрительного. Этого хватит, чтобы через год с небольшим президенту Дональду Трампу объявили импичмент. Но для России от такого исхода дела будет польза.

    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 19:38 • Новости дня
    Bloomberg включило российский рубль в список самых привлекательных активов

    Bloomberg: За год укрепление рубля стало самым сильным с 1994 года

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    За последние 12 месяцев укрепление российской валюты достигло рекордных показателей, курс вырос на 45%. В результате рубль вошел в пятерку самых прибыльных мировых активов, пишет агентство Bloomberg.

    Российский рубль в 2025 году стал самой крепкой валютой относительно доллара. Рост рубля составил 45%, и сейчас курс составляет примерно 78 рублей за доллар, что близко к уровням, наблюдавшимся в начале 2022 года. По итогам года российская валюта вошла в пятерку самых прибыльных мировых активов – вместе с платиной, серебром, палладием и золотом, сообщило ТАСС со ссылкой на данные Bloomberg.

    За последние 12 месяцев укрепление российской валюты было самым сильным как минимум с 1994 года. Издание поясняет, что укреплению рубля способствовало заметное снижение спроса на иностранную валюту в России. Также причиной, по мнению аналитиков, стала привлекательность рублевых активов, обусловленная денежно-кредитной политикой Банка России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, курс рубля на Московской бирже показал умеренный рост на фоне решения Банка России снизить ключевую ставку до 16% годовых.

    Ранее Минфин России рассчитал, сколько может стоить доллар через пять и 17 лет. Глава Минфина Антон Силуанов отметил, что курс рубля во многом зависит от смягчения денежно-кредитной политики и уровня процентных ставок на рынке.

    Комментарии (9)
    24 декабря 2025, 21:08 • Новости дня
    Путин поручил поднимать флаг России на всех спортивных соревнованиях
    Путин поручил поднимать флаг России на всех спортивных соревнованиях
    @ Ilya Galakhov/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин поручил утвердить поправки, устанавливающие обязательное поднятие государственного флага на соревнованиях, и постоянное его размещение на спортивных объектах в России.

    Как передает ТАСС, в новом перечне поручений президента содержится требование внести в законодательство изменения, обязывающие поднимать государственный флаг во время официальных мероприятий и соревнований.

    Документ отмечает необходимость постоянного размещения флага на всех спортивных объектах, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

    Владимир Путин поручил правительству реализовать эти изменения в максимально короткие сроки. Соответствующая рекомендация опубликована на сайте Кремля по итогам заседания Совета по физкультуре и спорту.

    В поручении уточняется, что нормы должны распространяться также на объекты для занятий физической культурой, чтобы флаг присутствовал во всех залах и спорткомплексах при проведении мероприятий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и председатель комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев подготовили законопроект об обязательном подъеме государственного флага России на торжественных церемониях спортивных соревнований.

    Российские юниоры получили разрешение выступать на международных турнирах по фехтованию с государственным флагом и гимном.

    На церемонии открытия чемпионата мира по пауэрлифтингу российская паралимпийская сборная прошла с национальным флагом.

    Комментарии (3)
    25 декабря 2025, 15:28 • Новости дня
    Вера Алентова умерла после прощания с актером Лобоцким

    Прощание с Верой Алентовой пройдет в Театре Пушкина

    Tекст: Денис Тельманов

    Народная артистка Вера Алентова скончалась на 84-м году жизни вскоре после церемонии прощания с Анатолием Лобоцким.

    «Нет слов. Для нас это шок, боль. Смерть Веры Валентиновны. Мы скорбим, мы в ужасе, поскольку она должна была сегодня играть спектакль. Вчера она репетировала, а сегодня ушла из жизни. Это случилось после прощания с Анатолием Лобоцким», – рассказал художественный руководитель театра им. Пушкина Евгений Писарев, передает ТАСС.

    Церемония прощания с артисткой пройдет в Московском драматическом театре имени Пушкина, где Вера Алентова работала шестьдесят лет. Пискарев подтвердил, что прощание обязательно состоится на сцене родного театра, а дата будет определена позднее.

    В театре уточнили, что Алентова умерла на 84-м году жизни, причина ее смерти не раскрывается. Актрису хорошо знали по десяткам ролей на театральной сцене и в кино.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вера Алентова скончалась на 84-м году жизни. Анатолий Лобоцкий ушел из жизни 20 декабря на 67-м году жизни после длительной болезни.

    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 21:16 • Новости дня
    Украинца объявили в международный розыск после убийства семьи под Тулой

    Пожизненно осужденного в РФ украинца объявили в международный розыск

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Гражданин Украины признан виновным в жестоком убийстве супругов и их детей в городе Алексине Тульской области в 2015 году и объявлен в международный розыск.

    Уроженец Славянска в ДНР 42-летний Даниил Глинский объявлен в международный розыск. Он был заочно приговорен Тульским областным судом к пожизненному лишению свободы за убийство семьи в июне 2024 года, сообщает управление МВД региона.

    По данным следственного управления СК РФ, Глинский признан виновным по нескольким статьям – разбой и убийство четырех лиц, в том числе двух малолетних, сопряженное с разбоем и с целью скрыть другие преступления.

    Преступление было совершено 28 декабря 2015 года в городе Алексине Тульской области. В квартире жертв Глинский убил женщину и ее детей – полуторагодовалую девочку и шестилетнего мальчика, а затем похитил 300 тыс. рублей, ювелирные украшения и мобильные телефоны.

    После этого, осознавая, что глава семьи обратится за помощью в правоохранительные органы, Глинский встретился с ним и в салоне автомобиля нанес мужчине множественные удары острым предметом. Потерпевший скончался на месте.

    Уточняется, что и сам преступник, и его жертвы являлись беженцами с Украины. После совершения преступления Глинский покинул Тульскую область .

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Следственный комитет объявил в международный розыск подполковника ВСУ Виталия Нащубского, заочно приговоренного к 19 годам колонии за обстрелы населенных пунктов Белгородской области.

    Кроме того, суд ранее приговорил к 11 годам лишения свободы начальника колонии в Сумах гражданина Украины Александра Бубенца за жестокое обращение с военнопленными и объявил его в международный розыск.

    Комментарии (0)
    25 декабря 2025, 15:21 • Новости дня
    Беженец назвал попытку высадки спецназа ГУР в Красноармейске самоубийством

    Стали известны подробности гибели украинского десанта при попытке высадки в Красноармейске

    Tекст: Денис Тельманов

    Очевидец из Красноармейска рассказал о ночной атаке украинского спецназа и гибели высадившихся бойцов при попытке прорыва в ноябре.

    По информации РИА «Новости», беженец Евгений поделился воспоминаниями о событиях на окраине Красноармейска в ноябре, когда подразделение спецназа ГУР Украины попыталось высадиться на вертолетах.

    «Было темно – не скажу, вечер это был или ночь. Мы услышали звук вертолетов, лопасти отчетливо было слышно. Потом началась стрельба, именно пулеметная», – рассказал Евгений.

    Спустя несколько минут стрельба прекратилась, а вертолеты быстро исчезли с места происшествия. Жители города тогда решили, что пролет был совершен российскими военными, так как подобные события уже происходили раньше.

    «Мы думали, что, как всегда, русские прилетели, отстрелялись и улетели», – вспоминал собеседник издания.

    Только утром следующего дня стало понятно, что ночью произошла неудачная попытка высадки украинских сил. По словам Евгения, утром в новостях сообщили о попытке прорыва 11 бойцами ГУР Украины для деблокирования города, которая закончилась их гибелью.

    «Ну, это самоубийство. Мы были в шоке, зачем такое вообще делать», – отметил беженец.

    Евгений подчеркнул, что операция выглядела бессмысленной и обреченной с самого начала, а ее результат лишь укрепил уверенность местных жителей в ее абсурдности. «Это было очень глупо», – заключил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская армия ведет успешные наступательные действия в районах Дробышево, Диброво и Озерного с возможным расширением операций в сторону Северска.

    Российские войска продвигаются и сжимают украинские формирования в этих районах, основную роль играет 25-я общевойсковая армия.

    Президент России Владимир Путин отметил, что после вытеснения украинских войск с Курской земли инициатива полностью перешла к армии России, которая наступает по всей линии соприкосновения.

    Минобороны пресекло попытки прорыва штурмовых групп на северные окраины промзоны Красноармейска.

    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 20:12 • Новости дня
    СК задержал директора пансионата после массового отравления в Видном

    Tекст: Денис Тельманов

    Директор пансионата в Видном, где скончались шесть человек и пострадали более 40 постояльцев, обвинена в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

    Следствие предъявило обвинение генеральному директору пансионата для пожилых людей в Видном, где ранее произошло массовое отравление, в результате которого пострадали более 40 человек, а шесть скончались, передает ТАСС.

    Как сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета по Московской области, директора задержали сразу после установления первой информации о происшествии.

    В СК уточнили: «Следственными органами ГСУ СК России по Московской области задержана генеральный директор пансионата для пожилых людей, где произошло массовое отравление постояльцев, ей предъявлено обвинение (ч. 3 ст. 238 УК РФ)».

    Пока детали следствия не раскрываются, однако речь идет о статье, предусматривающей ответственность за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших гибель двух и более лиц. Расследование продолжается, выясняются обстоятельства происшествия и причины массового отравления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в одном из подмосковных пансионатов зафиксировали отравление группы из 30 человек.

    В частном пансионате в Видном Московской области произошла вспышка отравления, в результате которой скончались три человека.

    В доме престарелых в Астраханской области три пожилые женщины погибли от отравления газом.

    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 19:54 • Новости дня
    Агентство по страхованию вкладов возглавил сотрудник ЦБ Жданов

    Вместо задержанного за мошенничество Мельникова АСВ возглавил Жданов

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший руководитель департамента финансового оздоровления ЦБ РФ Александр Жданов возглавил Агентство по страхованию вкладов (АСВ) с 13 января 2026 года. Предыдущий руководитель АСВ – Андрей Мельников, арестованный за мошенничество на сумму 4 млдр рублей, – освобожден от должности.

    Совет директоров государственной корпорации АСВ одобрил освобождение Андрея Мельникова, арестованного за мошенничество на сумму 4 млдр рублей, от должности генерального директора Агентства, передает РИА «Новости».

    Новый глава агентства Александр Жданов приступит к исполнению обязанностей с 13 января 2026 года. Решение принято на заседании под руководством председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.

    В официальном сообщении отмечается: «По представлению председателя совета директоров генеральным директором Агентства с 13 января 2026 года назначен Александр Юрьевич Жданов».

    Жданов с 2000 года занимал различные должности в Банке России. С июня 2017 года он возглавлял департамент финансового оздоровления Банка России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генерального директора Агентства по страхованию вкладов Андрея Мельникова арестовали по обвинению в мошенничестве на сумму 4 млрд руб.

    Руководителя Агентства по страхованию вкладов Андрея Мельникова задержали силовики после дачи показаний бывшего замглавы агентства Александра Попелюха.

    Власти Британии включили Агентство по страхованию вкладов в антироссийский санкционный список вместе с 82 физическими и юридическими лицами, а также 18 судами.

    Комментарии (0)
    25 декабря 2025, 14:50 • Новости дня
    Суд арестовал бойца MMA после избиения девушки под Тверью

    Tекст: Денис Тельманов

    По решению суда 25-летний боец MMA, подозреваемый в избиении 20-летней девушки на территории Тверской области, отправлен в следственный изолятор.

    Решением Калининского районного суда уроженец Дагестана был взят под стражу после задержания по подозрению в избиении девушки, передает ТАСС.

    Сообщается, что инцидент произошел 19 декабря, когда молодой человек гостил у своей 20-летней знакомой. В ходе возникшего конфликта он связал девушку и начал избивать ее по лицу и телу в течение нескольких часов, после чего покинул место происшествия.

    Подозреваемого задержали позже на территории Московской области.

    По информации следствия, мужчина является профессиональным бойцом ММА.

    Пострадавшая получила многочисленные травмы, ее состояние оценивается медицинскими специалистами.

    В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту избиения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд принял решение заключить бойца ММА Заура Исмаилова под стражу на один месяц 30 суток по обвинению в осквернении мемориала ветеранам МЧС на западе Москвы. Перед этим Исмаилов, устройвший «спаринг» с памятником, пытался скрыться и оказал сопротивление при задержании сотрудниками полиции.

    Комментарии (2)
    24 декабря 2025, 20:42 • Новости дня
    Путин поручил создать единый реестр предпринимателей в спорте

    Путин поручил Минспорту вести реестр спортивных организаций и предпринимателей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Подготовка законодательных изменений по созданию единого реестра предпринимателей в сфере физкультуры и спорта поручена правительству России главой государства.

    Президент России Владимир Путин поручил правительству внести изменения в законодательство, чтобы наделить Минспорт полномочиями по ведению единого реестра организаций и индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере физкультуры и спорта. Об этом сообщается на сайте Кремля.

    Предлагается предоставить таким организациям и ИП возможность оказывать физкультурно-оздоровительные услуги официально.

    В документе также говорится, что Минспорт должен получить полномочия по определению критериев включения в реестр и возможного исключения из него. Кроме того, ведомству поручается совместно с Минпросвещения установить порядок перевода обучающихся по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки из одной организации в другую.

    Поручения подготовлены по итогам заседания Совета по физкультуре и спорту. Путин ждет доклад о выполнении этих поручений до 20 июля 2026 года. Ответственным за исполнение назначен председатель правительства Михаил Мишустин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент России поручил губернаторам предусмотреть систему поощрений для тренеров, внесших вклад в воспитание спортсменов высокого класса.

    Путин также дал поручение приравнять украинские и донбасские спортивные звания к российским. Кроме того, глава государства распорядился установить на законодательном уровне определение командного игрового спорта.

    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 19:59 • Новости дня
    Путин поручил приравнять спортивные звания новых регионов к общероссийским

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России распорядился подготовить решение по приравниванию украинских и донбасских почетных спортивных званий к российским к весне 2026 года.

    Президент Владимир Путин дал поручение приравнять украинские и донбасские спортивные звания к российским. Поручение было дано после заседания Совета по развитию физической культуры и спорта, пишет ТАСС.

    Глава государства потребовал, чтобы к весне 2026 года звания «заслуженный мастер физкультуры и спорта», присвоенные в ДНР, ЛНР и Новороссии, были официально признаны наравне с российскими.

    В документе подчеркивается важность учета прав граждан России, имеющих ранее присвоенные звания «Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины», а также Донецкой и Луганской Народных Республик. Ожидается, что поручение поможет спортсменам и работникам физкультуры из новых российских регионов полноценно участвовать в жизни российского спортивного сообщества.

    Также в новых регионах России созданы региональные спортивные федерации, которые смогут присваивать спортивные звания и разряды, а спортсмены получат возможность принимать участие в общероссийских соревнованиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Владимир Путин поручил начать проведение всероссийского детского чемпионата по дронам и ввести новые должности советников по воспитанию.

    Комментарии (0)
    25 декабря 2025, 18:40 • Новости дня
    Власти Казахстана сообщили о повреждении самолета AZAL боевыми элементами

    Tекст: Денис Тельманов

    Следствие по катастрофе самолета AZAL у Актау указало на повреждения воздушного судна поражающими элементами боевой части неустановленного происхождения, следов взрывчатки не обнаружено.

    Самолет авиакомпании AZAL, потерпевший крушение неподалеку от Актау, предположительно был поврежден поражающими элементами боевой части, однако их происхождение пока не установлено, передает ТАСС. В Министерстве транспорта Казахстана заявили, что по итогам экспертизы следов взрывчатых веществ на обломках лайнера обнаружено не было.

    Там уточнили, что проведена комплексная экспертиза найденных металлических предметов, включавшая трасологическое, баллистическое, взрывотехническое и пожарное исследования.

    «Повреждения воздушного судна, предположительно, были вызваны поражающими элементами боевой части, однако их принадлежность установить не удалось», – говорится в официальном сообщении.

    Авиакатастрофа произошла утром 25 декабря 2024 года: самолет Embraer 190 выполнял рейс из Баку в Грозный и разбился близ Актау. На его борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, выжили 29 человек, среди которых девять граждан России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство транспорта Казахстана продолжает расследование катастрофы самолета Embraer 190 авиакомпании AZAL под Актау. Особое внимание специалисты уделяют анализу оборудования центрального компьютера воздушного судна.

    Комментарии (0)
    25 декабря 2025, 14:42 • Новости дня
    Российские ученые получили вирус для лечения меланомы и рака груди

    Российские ученые получили Эховирус-1 для лечения меланомы и рака груди

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В России учеными выделен новый вариант вируса, который проявил выраженную активность против клеток меланомы и рака молочной железы, сообщили на заседании Совета по реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий до 2030 года.

    Ученые Центра высокоточных генетических технологий для медицины разработали новый вариант вируса, который уничтожает меланомы клеток и рак груди, пишет ТАСС.

    Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, речь идет о модифицированном штамме Эховируса-1 с повышенной онколитической активностью и повышенной безопасностью.

    Голикова отметила, что «онколитические вирусы, способные избирательно повреждать опухолевые клетки, открывают новые возможности таргетной терапии и снижения токсичности лечения». Новый штамм обещает сделать будущие онковакцины более эффективными и мягкими в отношении пациентов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в четверг Татьяна Голикова заявила , что Центр генетического репрограммирования и генной терапии разработал препарат для лечения болезни Паркинсона и планирует начать доклинические исследования.

    Напомним, что первая партия российских онковакцин для лечения меланомы будет применяться среди пациентов в 2026 году. А Центр Гамалеи уже выпустил первые тестовые партии вакцины от рака.

    Комментарии (0)
    25 декабря 2025, 09:03 • Новости дня
    Роскосмос анонсировал последний в году запуск спутников «Аист-2Т» с Восточного

    Роскосмос анонсировал последний в году запуск 52 спутников с Восточного

    Tекст: Вера Басилая

    В 2025 году с космодрома Восточный планируется запуск на орбиту 52 спутников, среди которых обновленные аппараты «Аист-2Т» с двигательной установкой для коррекции орбиты, сообщили в Роскосмосе.

    Запуск 52 спутников, включая два аппарата «Аист-2Т», состоится с космодрома Восточный в 2025 году, следует из сообщения в Telegram-канале Роскосмоса. Основными из них станут спутники «Аист-2Т» №1 и №2, которые разработал и изготовил РКЦ «Прогресс».

    В сообщении отмечается, что «Аист-2Т» созданы на основе аппарата «Аист-2Д». Новые спутники получили двигательную установку для коррекции орбиты и аппаратуру стереоскопической съемки, отличающиеся от своего предшественника.

    Разработчики также выделяют, что срок службы обновленных аппаратов стал дольше, а скорость передачи данных увеличилась относительно предыдущей версии.

    Ранее на космодроме Восточный провели сборку ступеней ракеты-носителя для запуска стереоспутников «Аист-2Т» и других аппаратов в космос.

    Комментарии (0)
    Российский флот пополнился уникальным танкером ледового класса

    Впервые судостроительный завод «Звезда» поставил заказчику газовоз самого высокого ледового класса. Это уникальные танкеры, которые, по сути, кроме России, никому не нужны. Их делали в Южной Корее только для российских арктических СПГ-заводов. Однако радостная новость первых поставок омрачается рядом серьезных технологических проблем, которые России предстоит решить ради роста экспорта СПГ. Подробности

    «Дело Эпштейна» ведет Трампа к полезным для России решениям

    Минюст США опубликовал новую порцию рассекреченных документов по «делу Эпштейна». При этом то, что подчиненные Дональда Трампа пытались скрыть, внезапно стало общедоступным из-за технической ошибки. Все это грозит кончиться для Трампа плохо. А для России, скорее хорошо. Подробности

    Как улучшит Су-57 загадочное «изделие 177»

    В России появился новый авиадвигатель для боевых самолетов – летающая лаборатория на базе Су-57 впервые поднялась в воздух с использованием так называемого изделия 177. Какими характеристиками обладает данная силовая установка и как она способна усилить российские истребители пятого поколения? Подробности

    Польша хочет ограбить Россию за спасение от нацизма

    Наложить лапу на замороженные активы России внезапно выразили желание и в Польше – под предлогом «репараций» за «преступления» СССР. Откуда в Варшаве возникла это кощунственная идея, как она связана с аналогичными претензиями в адрес Германии – и что в реальности делал с послевоенной Польшей Советский Союз? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Трампа ведут к отставке. Это хорошо

      В новом массиве документов по «делу Эпштейна», опубликованных Минюстом США, много позорного, смешного и подозрительного. Этого хватит, чтобы через год с небольшим президенту Дональду Трампу объявили импичмент. Но для России от такого исхода дела будет польза.

    • США дадут Зеленскому невидимые гарантии

      Владимир Зеленский заявил, что часть так называемых гарантий безопасности, которые США предоставят Украине в обмен на прекращение конфликта, будут частично засекречены. Несмотря на это, понятно, о чем идет речь: Зеленского хотят обдурить.

    • Украина неофициально признала неизбежное

      Руководство Украины «в частном порядке» признает, что ему не удастся сохранить контроль над примерно 18-20% территории Донбасса, где все еще находятся ВСУ. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, реагируя на очередной «хитрый маневр» Владимира Зеленского.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Лунный посевной календарь растений на 2026 год: когда сеять, сажать, пересаживать

      Чтобы получить богатый урожай с минимальными усилиями, опытные садоводы советуют согласовывать работы с природными циклами. Лунный посевной календарь на 2026 год – это ваш персональный гид по благоприятным дням для посадки, обрезки и ухода за растениями. В нем учтены фазы Луны и ее положение в знаках зодиака, что поможет повысить всхожесть семян, улучшить приживаемость рассады и в итоге собрать больше овощей, фруктов и ягод. Все, что нужно знать для планирования успешного сезона, в этом подробном руководстве.

    • Родительские субботы в 2026 году: даты православных поминальных суббот, традиции и как поминать усопших

      Родительские субботы занимают особое место в православном календаре и связаны с традицией поминовения усопших. В эти дни Церковь призывает верующих к молитве за умерших родственников и всех крещеных христиан. Чтобы понять смысл этих дат и правильно подготовиться к поминовению, важно разобраться, что такое родительские субботы и когда они совершаются.

    • Открытки с Рождеством Христовым 7 января: красивые и бесплатные картинки для поздравлений

      Для миллионов жителей России и других стран 7 января – один из самых светлых и значимых праздников. Эта дата знаменует Рождество Христово по юлианскому календарю, который продолжает использовать Русская православная церковь. Праздник символизирует рождение Иисуса Христа – событие, которое стало основой христианской веры, несущей миру идеи надежды, спасения и всепрощающей любви. Газета ВЗГЛЯД публикует красивые бесплатные открытки, которыми можно поздравить родных и близких с этим светлым праздником.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

