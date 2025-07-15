Египет стал крупнейшим покупателем российской пшеницы в 2024 году

Tекст: Дмитрий Зубарев

Египет стал крупнейшим покупателем российской пшеницы в 2024/25 сельхозгоду, сообщает «Интерфакс». В эту страну было отправлено 8,61 млн тонн зерна, что немного меньше показателя предыдущего года – 8,66 млн тонн. Об этом заявил руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский на Дальневосточном зерновом форуме.

Второе место среди импортеров заняла Турция, куда поставки снизились в два раза – до 3,55 млн тонн, что стало минимальным показателем с 2016/17 сельхозгода. Бангладеш замыкает тройку лидеров с объемом закупок 2,82 млн тонн против 3,8 млн тонн годом ранее.

Среди других крупных покупателей отмечается сокращение импорта со стороны Алжира и Саудовской Аравии. Казахстан также снизил закупки до 503 тыс. тонн из-за запрета на ввоз пшеницы до января 2025 года. В то же время некоторые страны, такие как Нигерия, Марокко и Ливия, значительно увеличили закупки российской пшеницы.

Согласно данным аналитиков, экспорт пшеницы из России в 2024/25 сельхозгоду ожидается на уровне 42,2 млн тонн, что является третьим результатом в истории страны. Прогноз на следующий сезон составляет 42-45 млн тонн. В целом, суммарный экспорт зерновых и зернобобовых в 2024/25 сельхозгоду оценивается в 53,3 млн тонн с прогнозом на 2025/26 год – до 59 млн тонн.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Патрушев заявил о возможном росте урожая зерна в 2025 году. Китай увеличил закупку гречки у России до рекордного уровня. Экспорт зерна в Индонезию решили увеличить через терминал в Новороссийске.