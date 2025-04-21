Китай увеличил закупки гречки из России до рекордных объемов

Российский экспорт гречки в Китай достиг максимума в 13,3 млн долларов

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает РИА «Новости», в марте российские экспортеры увеличили отгрузки гречки в Китай до 13,3 млн долларов, что стало новым рекордом двусторонней торговли. Предыдущий максимум был зафиксирован в декабре 2023 года на уровне 10,3 млн долларов. Гречка оказалась единственным зерном, на которое спрос в Китае вырос по сравнению с прошлым годом.



В то же время, поставки других российских зерновых в Китай значительно снизились. Экспорт ячменя в марте упал на 38% до 10,6 млн долларов, овса – на 17,5% до 4,15 млн долларов. Поставки пшеницы сократились в десять раз, до 438 тыс. долларов, а кукурузы – в 19 раз до 33 тыс. долларов.

В целом, за март Китай приобрел у российских компаний зерна на 28,6 млн долларов против 31,9 млн долларов годом ранее. Несмотря на снижение общей суммы, Россия поднялась на пять позиций и заняла четвертое место среди крупнейших поставщиков зерновых в Китай. Резкое сокращение закупок связано с общим снижением спроса на зарубежное зерно в КНР: объем импорта за год сократился почти в четыре раза.

По оценке Международного зернового совета, Китай может в ближайшее время потерять статус крупнейшего импортера зерна. Если в прошлом сельскохозяйственном году страна закупила около 58,4 млн тонн зерна, то в этом году импорт может снизиться до 30,3 млн тонн, что сравнимо с показателями Евросоюза.

Как писала газета ВЗГЛЯД, объем экспорта легковых автомобилей из Китая в Россию в марте почти утроился и достиг максимального значения за полгода, а отставание от прошлогодних объемов экспорта существенно сократилось; Китай полностью остановил импорт сжиженного природного газа из США из-за увеличения пошлин в ходе торговой войны между странами.