Воскресение – это как врата, которые открылись и с тех пор стоят открытыми. Как писал один исследователь Нового Завета, ранних христиан отличало ясное, живое переживание того, что Иисус «могущественно жив».2 комментария
Китай увеличил закупки гречки из России до рекордных объемов
Российский экспорт гречки в Китай достиг максимума в 13,3 млн долларов
Поставки гречки из России в Китай в марте выросли почти в три раза, достигнув исторического максимума, несмотря на общее падение спроса на зарубежное зерно в КНР.
Как сообщает РИА «Новости», в марте российские экспортеры увеличили отгрузки гречки в Китай до 13,3 млн долларов, что стало новым рекордом двусторонней торговли. Предыдущий максимум был зафиксирован в декабре 2023 года на уровне 10,3 млн долларов. Гречка оказалась единственным зерном, на которое спрос в Китае вырос по сравнению с прошлым годом.
В то же время, поставки других российских зерновых в Китай значительно снизились. Экспорт ячменя в марте упал на 38% до 10,6 млн долларов, овса – на 17,5% до 4,15 млн долларов. Поставки пшеницы сократились в десять раз, до 438 тыс. долларов, а кукурузы – в 19 раз до 33 тыс. долларов.
В целом, за март Китай приобрел у российских компаний зерна на 28,6 млн долларов против 31,9 млн долларов годом ранее. Несмотря на снижение общей суммы, Россия поднялась на пять позиций и заняла четвертое место среди крупнейших поставщиков зерновых в Китай. Резкое сокращение закупок связано с общим снижением спроса на зарубежное зерно в КНР: объем импорта за год сократился почти в четыре раза.
По оценке Международного зернового совета, Китай может в ближайшее время потерять статус крупнейшего импортера зерна. Если в прошлом сельскохозяйственном году страна закупила около 58,4 млн тонн зерна, то в этом году импорт может снизиться до 30,3 млн тонн, что сравнимо с показателями Евросоюза.
Как писала газета ВЗГЛЯД, объем экспорта легковых автомобилей из Китая в Россию в марте почти утроился и достиг максимального значения за полгода, а отставание от прошлогодних объемов экспорта существенно сократилось; Китай полностью остановил импорт сжиженного природного газа из США из-за увеличения пошлин в ходе торговой войны между странами.