Китай прекратил закупки сжиженного газа из США

Китай остановил импорт сжиженного газа из США на фоне торговой войны

Tекст: Мария Иванова

Согласно данным о судоходстве, импорт сжиженного природного газа (СПГ) из США в Китай полностью прекратился более десяти недель назад, сообщает Financial Times. Последний танкер с грузом СПГ из Техаса прибыл в китайскую провинцию Фуцзянь 6 февраля, после чего поставки остановились.

Второй танкер был перенаправлен в Бангладеш, поскольку не успел прибыть до введения Китаем пошлины в 15% на американский СПГ 10 февраля. Впоследствии пошлина выросла до 49%, что сделало американский газ экономически невыгодным для китайских покупателей.

Это замораживание поставок напоминает блокировку импорта, которая длилась более года во время первого срока президентства Дональда Трампа. По словам экспертов, такое развитие событий может укрепить энергетические связи Китая с Россией и повлиять на планы по расширению терминалов СПГ в США и Мексике.

Как отметила Анн-Софи Корбо из Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета, китайские импортеры СПГ вряд ли заключат новые контракты с США. Китай уже активно увеличивает закупки российского СПГ, а китайские компании подписали 13 долгосрочных контрактов на покупку СПГ в США, некоторые из которых действуют до 2049 года.

Аналитик Kpler Джиллиан Боккара не ожидает скорого возобновления торговли между странами, так как нынешняя экономическая ситуация позволяет Китаю обходиться без этих поставок достаточно долго. В условиях роста тарифов до уровня, близкого к эмбарго, торговые потоки будут перераспределяться, что может привести к снижению цен на газ в Европе.

При этом, как писала газета ВЗГЛЯД, азиатские страны, включая Южную Корею и Индонезию, активизируют закупки сжиженного природного газа из США в надежде на смягчение тарифов президента Дональда Трампа.

Между тем Ли Чэнган, который стал новым представителем Китая на международных торговых переговорах.