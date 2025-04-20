Китай в марте резко увеличил экспорт автомобилей в Россию

Tекст: Дмитрий Зубарев

Китай в марте почти втрое увеличил экспорт легковых автомобилей в Россию, впервые за полгода показав рост в месячном выражении, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные китайской таможни. После падения поставок с октября на фоне повышения утилизационного сбора в России, в марте объем экспорта легковых автомобилей из Китая вырос в 2,6 раза до максимальных с декабря 605 млн долларов.

Отмечается, что несмотря на этот рост, по сравнению с мартом прошлого года поставки все еще остаются ниже почти на 30%, однако этот разрыв заметно сократился по сравнению с февралем, когда отставание составляло 65%. Аналогичная динамика наблюдается и в сегменте грузовиков: их экспорт увеличился в 3,6 раза за месяц и достиг максимальных с конца прошлого года 57,7 млн долларов. Тем не менее, поставки грузовых автомобилей также пока уступают прошлогодним показателям, хотя отставание уменьшилось до 59% с февральских 82%.

В целом за первый квартал 2024 года Россия импортировала из Китая легковых автомобилей на 1,35 млрд долларов и грузовых – на 98,5 млн долларов. Эти показатели остаются ниже аналогичного периода прошлого года: закупки легковых автомобилей сократились в 1,7 раза, а грузовых – в 4,6 раза.

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