Автоэксперт счел разовым опытом решение Mercedes устанавливать китайские моторы

Tекст: Татьяна Косолапова

Китайские СМИ сообщают, что у нового Mercedes-Benz CLA третьего поколения будет поставлен двигатель производства китайской компании Geely мощностью 250 лошадиных сил. Отмечается, что сам мотор производится в Китае, а катализатор будет установлен в Германии в соответствии с требованиями по выбросам вредных веществ.



«Я думаю, что такое решение принципиально никак не скажется ни на имидже Mercedes в России, ни на китайских автопроизводителях. Со стороны, конечно, это воспринимается как то, что некая китайская компания изобрела мотор, и теперь она будет его поставлять Mercedes, а на самом деле китайцы не изобрели ни одного двигателя. Все, что известны сегодня, сделаны с помощью европейских компаний. Вряд ли и этот создан иначе», – говорит Кадаков.

Он подчеркивает, что все моторы, которые компания Geely продает в России и в том числе ставит на автомобили собственного производства, разработаны компанией Volvo, однако выпущенные в Китае. Отметим, что шведский бренд Volvo был продан китайскому производителю Geely в 2010 году.

Кроме того, собеседник напоминает, что Mercedes за всю свою историю существования также сотрудничал с французской автомобилестроительной корпорацией Renault, создав совместный турбомотор. Он, к слову, функционирует в Renault Arkana, а также был поставлен на Mercedes класса А и CLA.

«Думаю, если бы мы услышали об этом 20 лет назад, когда у китайцев все было плохо, то это бы выглядело странно. Сейчас это вызывает лишь вопросы потому, что Mercedes никак не объяснил такое решение, и зачем оно нужно. Не исключено, что данное сотрудничество будет разовым – поставят мотор Geely, а потом будут ставить другие. А может потом какие-то моторы, которые разработал Mercedes, будут ставить на Geely. Возможны разные варианты», – заключил Кадаков.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что из-за высокой стоимости производства на территории Евросоюза, немецкий автоконцерн Volkswagen впервые за свою 87-летнюю историю вынужден закрывать заводы. По мнению экспертов, немецкий автопром не выдержал торговой войны с Китаем.