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Новый Mercedes решили оснастить двигателем китайской компании Geely
Новый Mercedes-Benz CLA решили оснастить двигателем производства китайской компании Geely
Mercedes-Benz CLA третьего поколения будет оснащаться двигателем производства китайской компании Geely мощностью 250 лошадиных сил, сообщает CarNewsChina.
Mercedes-Benz CLA третьего поколения был представлен в середине октября. Сам мотор производится в Китае, катализатор будет установлен в Германии в соответствии с требованиями по выбросам вредных веществ, пишут «Вести.Ру» со ссылкой на CarNewsChina.
Издание также подчеркивает, что Geely через председателя совета директоров Ли Шуфу владеет около десятью процентами акций Mercedes-Benz, а также имеет совместное предприятие с немецкой компанией по производству электромобилей марки Smart.
Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкий автоконцерн Volkswagen планирует закрыть как минимум три завода в Германии ради экономии, а также сократить десятки тысяч рабочих мест. Mercedes обвиняет китайский рынок в уменьшении прибыли.
Немецкие бренды Volkswagen, Mercedes и BMW создали три совместных предприятия в Китае, где выпускается более 3 млн автомобилей, однако их судьба под вопросом из-за торговой войны между ЕС и Китаем.
Отметим, что шведский бренд Volvo был продан китайскому производителю Geely в 2010 году и с тех пор увеличил продажи и прибыль.