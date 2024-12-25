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    25 декабря 2024, 08:56 • Экономика

    Китайский автопром жестко выбивает с рынка японских конкурентов

    Китайский автопром жестко выбивает с рынка японских конкурентов
    @ REUTERS/Kim Kyung-Hoon

    Tекст: Ольга Самофалова

    Японский Nissan оказался на грани выживания. И чтобы не кануть в Лету, он решил объединиться с другими японскими автоконцернами – Honda и Mitsubishi. Тем более, что четверть века назад такой ход сработал – тогда Nissan был спасен французским Renault. Почему продажи у Nissan катастрофически обвалились и откуда у компании столько долгов?

    Японские автоконцерны Honda и Nissan подписали соглашение о намерениях по слиянию автобизнеса. Окончательное соглашение, как ожидается, будет достигнуто в июне 2025 года.

    Предполагается, что будет создана совместная холдинговая компания, которая объединит операции обоих автопроизводителей. Завершение слияния запланировано на август 2026 года.

    В результате будет создан третий по объемам продаж на мировом рынке автопроизводитель. Honda продала в прошлом году 3,98 млн автомобилей, а Nissan – 3,37 млн. Первое место сохранит другой японский конкурент – Toyota со своими 11,23 млн проданных автомобилей, второе останется за Volkswagen, который продал 9,23 млн машин. Однако у немецкого производителя тоже есть серьезные проблемы.

    К этим двоим может присоединиться и третий японский производитель – Mitsubishi. Концерн должен принять решение к концу января 2025 года.

    Японские автоконцерны идут на такой шаг не от хорошей жизни, а чтобы выжить в жесткой конкуренции с китайским автопромом. Еще десять лет назад мало кто всерьез воспринимал китайские автомобили. Однако они так быстро не просто выросли, а стали на голову выше традиционных именитых автоконцернов, которые еле сводят концы с концами.

    Nissan пострадал сильно: его продажи обвалились более чем на 90% в первой половине 2024 года по сравнению с годом ранее, а прогноз годовой операционной прибыли упал почти на 70%.

    Четверть века назад Nissan уже оказывался на грани банкротства. Тогда японцам помог французский производитель Renault, который влил свои финансы в Nissan. Сейчас Nissan пытается выжить за счет помощи Honda.

    Nissan в долгах как в шелках, потому что затраты на электромобили высокие, а отдача от их продаж несоразмерно низкая. В 2025 году компания должна выплатить долгов на 1,6 млрд долларов, что даже немного меньше, чем в этом году. Но через год, в 2026-м, наступает срок погашения рекордных облигаций на 5,6 млрд долларов. Это максимальный показатель с 1996 года.

    Руководство Nissan понимает, что самостоятельно не расплатится с такими долгами, учитывая обвал продаж и операционной прибыли. Поэтому другого выхода, как получить поддержку от Honda, там не видят. Тем более, что в прошлый раз примерно такой же сценарий и сработал. Только на этот раз японская компания не стала затягивать до угрозы банкротства, а заранее решила подстелить себе соломку.

    Что же произошло с автомобилями Nissan, что их продажи так сильно обвалились?

    Японцы винят во всем китайских конкурентов BYD и американскую Tesla, которые не просто стали доминировать на мировом рынке электромобилей, а устроили в прошлом году настоящую ценовую войну.

    Их продажи резко выросли, при этом их японские соперники цены сбивать не могли из-за огромных трат на развитие технологий электромобилей. На рынке слишком быстро происходят дорогостоящие технологические изменения, а Nissan за ними просто не успевает.

    Китай еще в прошлом году обогнал Японию и впервые стал крупнейшим в мире экспортером автомобилей. Не случайно США и ЕС так ополчились на китайские электромобили, которые выигрывают ценовую конкуренцию. Внесла свою лепту и Россия, куда резко выросли поставки китайского автопрома, тогда как японские и западные автопроизводители из-за геополитики потеряли наш рынок сбыта.

    Усиление позиций японского автопрома вряд ли понравится США и избранному новому президенту, который уже пригрозил ввести высокие пошлины на китайские автомобили, которые поставляются через Канаду и Мексику. Вашингтон не хочет новых конкурентов.

    Любопытно, что всю эту историю с зеленой повесткой и переходом от традиционных бензиновых двигателей к электромобилям запустил Евросоюз. Но как только китайцы стали делать больше электромобилей и дешевле (как и солнечных панелей и ветряков), это сразу вызвало раздражение Запада. Потому что за романтической зеленой повесткой стоит вполне себе конкретный западный бизнес, который недоволен, что деньги уплывают у него из-под пальцев прямо в руки к китайцам.

    «Китайские автомобили стали активно заходить на мировой рынок. Китайцы научились делать достаточно качественные автомобили с разнообразной электроникой. Они быстро поставляют свои автомобили. По качеству есть нарекания, но в целом китайские машины пользуются большой популярностью. По цене они тоже имеют преимущество, поэтому японским производителям есть смысл объединяться, чтобы поддержать выручку и обороты», – говорит Мария Ермилова, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Плеханова.

    «Китайцы быстро ориентируются и стараются брать все наиболее популярные технологии, чтобы привлечь покупателей. Поэтому если другие концерны не будут совершенствоваться, китайские автопроизводители станут несомненными лидерами рынка уже в ближайшее время», – уверена Ермилова.

    «Во-первых, это позволит сократить расходы на разработку новых моделей автомобилей и на закупку комплектующих и оборудования. Во-вторых, это укрепит положение компаний на рынке, облегчит им привлечение инвестиций для развития. В-третьих, компании могут поддерживать друг друга на разных рынках, продвигать продукцию партнеров на них», – говорит Дмитрий Баранов, ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент».

    По его мнению, бренды японских компаний будут сохранены на несколько лет, а новый бренд объединенной компании будет создан не сразу. «Потребители привыкли к автомобилям этих марок – и сразу отказываться от них нелогично. Новый объединенный бренд, вероятно, будет развиваться параллельно с существующими брендами компаний. Скорее всего, сохранятся и технологические платформы компаний, отказываться от них не будут. Возможно, что при разработке новых автомобилей будут выбраны лучшие инженерные решения одного из производителей, которые признают наилучшими, а затем каждая компания будет дополнять их собственными разработками. Технические решения и характеристики новых автомобилей объединенной компании могут быть похожи, а дизайн и потребительские свойства будут отличаться, чтобы подчеркнуть происхождение», – рассуждает Баранов.

    При этом такое партнерство может быть как расторгнуто через несколько лет, так и, наоборот, расшириться через присоединение новых компаний, считает эксперт.

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    Китайский автопром жестко выбивает с рынка японских конкурентов

    Японский Nissan оказался на грани выживания. И чтобы не кануть в Лету, он решил объединиться с другими японскими автоконцернами – Honda и Mitsubishi. Тем более, что четверть века назад такой ход сработал – тогда Nissan был спасен французским Renault. Почему продажи у Nissan катастрофически обвалились и откуда у компании столько долгов? Подробности

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