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    15 сентября 2023, 08:30

    ЕС пошел войной на китайские электромобили

    ЕС пошел войной на китайские электромобили
    @ FrankHoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

    Tекст: Ольга Самофалова

    Брюссель пошел на одно из самых серьезных противостояний с Пекином. Он начинает расследование в отношении электромобилей из Китая, чтобы получить формальные основания для удаления «китайцев» с рынка. Однако ЕС стоит хорошо подумать: у Пекина есть заветные аккумуляторные батареи, без которых европейские автозаводы просто не справятся со своими «зеленым» переходом.

    Европа идет на обострение торговых отношений с Китаем. ЕК объявила о расследовании в отношении Китая, который обвиняется в наводнении европейского рынка электромобилями. Брюссель считает, что цены на произведенные в Китае электромобили были искусственно занижены из-за огромных государственных субсидий.

    По данным ЕК, доля Китая в продажах электромобилей в Европе выросла до 8% и может достичь 15% в 2025 году. В прошлом году 35% всех экспортируемых электромобилей в мире были произведены в Китае, что на 10% больше, чем годом ранее (данные американского центра CSIS).

    К примеру, в этом году сильно выстрелил китайский бренд BYD, который сверг Volkswagen с позиции самого продаваемого автомобильного бренда в Китае, расширив продажи примерно на 15 стран Европы. Кроссовер Atto 3 стал самым продаваемым электромобилем в Швеции в июле. При этом, BYD намерена предложить новые модели. В конце года появится в продаже седан Seal, стоимость которого в Германии будет составлять около 45 000 евро. Это ставит его в прямую конкуренцию с Tesla Model 3 и некоторыми автомобилями Volkswagen.

    Акции китайских производителей электромобилей сразу упали после новостей из Брюсселя. Пекин назвал протекционистским расследование ЕК, и предупредил, что это нанесет ущерб экономическим и торговым отношениям двух стран. По мнению Китая, конкурентное преимущество китайских электромобилей было обусловлено не субсидиями.

    В Китайской ассоциации легковых автомобилей отмечают, что автомобили китайского производства, экспортируемые в Европу, как правило, стоят почти вдвое дороже, чем они продаются в самом Китае.

    При этом, когда говорят о китайских электромобилях, речь идет в том числе о западных брендах, которые собирают машины в Китае.

    Пекин отмечает, что единственным крупнейшим экспортером электромобилей из Китая в ЕС является вообще-то американский гигант Tesla. На него пришлось 40,25% экспорта электромобилей из Китая в период с января по апрель 2023 года.

    Цель расследования ЕК в том, что получить обоснование для введения карательных пошлин на электромобили, произведенные в Китае.

    Ирония заключается в том, что ЕС намерен запретить покупку новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в 2035 году в рамках своего амбициозного плана «Зеленого курса» по сокращению выборов. Им на смену должны прийти электромобили, и этот рынок надо всячески поддерживать, однако Брюссель пытается убрать «китайцев» со своего рынка.  Евросоюз опасается, что рост популярности более дешевых китайских электромобилей может подкосить «зеленый» переход собственных европейских автоконцернов, считает Анна Буйлакова, аналитик ФГ «Финам».

    «Европейский союз, возможно, начал одно из самых сложных противостояний за последнее время. Расследование ЕК может привести к новым тарифам ЕС на импорт китайских электромобилей и разрушить крупных неевропейских автопроизводителей, таких как Tesla, которые производят автомобили в Китае для экспорта в ЕС.

    С одной стороны, ужесточением пошлин ЕС простимулирует европейских производителей электромобилей, но с другой стороны Китай является крупным поставщиком сырья и компонентов для европейской промышленности. Кроме того, Китай – это важнейшим рынок сбыта для немецких автомобилей. Китай в ответ может ограничить их доступ на свой рынок», - говорит Сергей Раманинов, аналитик канала «Рынки Деньги Власть».

    Насколько обвинения ЕК обоснованы эксперты пока не берутся обсуждать. Однако Раманинов считает, что вероятность введения пошлин по результатам расследования не такая высокая, как может показать изначально. По крайней мере, если судить заявление министра экономики Германии, который заявил, что «речь идет не о том, чтобы держать высокопроизводительные, недорогие автомобили вне европейского рынка; речь идет о том, чтобы посмотреть, есть ли скрытые, прямые или косвенные субсидии, которые создают несправедливое конкурентное преимущество».  

    Однако зачастую такие расследования приводят к введению пошлин против иностранной продукции. Похожие обвинение, например, в свой адрес не раз слышали производители российских удобрений (задолго до февраля 2022 года), которые, по мнению еврочиновников, субсидировались скрыто за счет дешевых цен на газ. Например, ЕС провел антидемпинговое расследования и ввел пошлины на российские удобрения («Еврохим», «Акрон») еще в 2019 году. Даже украинское зерно недавно было запрещено экспортировать в ЕС примерно по такой же причине – потому что оно дешевое и разоряет европейских фермеров. А дешевое оно, конечно, из-за скрытого субсидирования – за счет дешевой рабочей силы и т.д.

    Альтернативным сценарием для расследование может стать мировая, по которой Пекин согласится с обвинениями, поднимет цены вровень с немецким VW, и пойдет на определенные торговые уступки. Например, снизит цены для европейских заводов на свои аккумуляторы и шире откроет свой рынок для европейских товаров.

    Еврочиновники удивляют своей двойственной позицией. С одной стороны, сами своими руками убивают часть собственной энергоемкой промышленности (химия, металлургия), отказавшись от российских энергоресурсов, в первую очередь, от газа. С другой стороны, так сильно трясутся вокруг собственного производства электромобилей.

    Если ЕС все-таки повысит пошлины на электромобили из Китая, то торговая война Запада с Китаем серьезно обострится. Пекин не будет молча смотреть на такое и предпримет ответные шаги.

    А у Китая есть чем навредить европейцам. Например, 16% проданных в ЕС аккумуляторов и электромобилей в прошлом году, были произведены именно в Китае. Как европейские автоконцерны будут производить собственные электромобили без китайских аккумуляторов?

    «Любые ответные меры со стороны Пекина могут ударить по европейцам. Китай уже контролирует 60% мирового производства аккумуляторов. Где европейские компании будут брать батареи для своих экологически чистых автомобилей? Сильнее других пострадают немецкие автоконцерны, которые имеют огромные производственные мощности в Китае. До недавнего времени Volkswagen был крупнейшим продавцом в Китае, а BMW и Mercedes доминировали на рынке премиум-класса», - отмечает Сергей Раманинов.

    Не случайно на новостях о расследование упали акции не только китайских автопроизводителей, но и европейских автоконцернов тоже.

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    ЕС пошел войной на китайские электромобили

    Брюссель пошел на одно из самых серьезных противостояний с Пекином. Он начинает расследование в отношении электромобилей из Китая, чтобы получить формальные основания для удаления «китайцев» с рынка. Однако ЕС стоит хорошо подумать: у Пекина есть заветные аккумуляторные батареи, без которых европейские автозаводы просто не справятся со своими «зеленым» переходом. Подробности

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