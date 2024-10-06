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    6 комментариев
    6 октября 2024, 11:01 • Экономика

    Торговая война с Китаем ставит под удар всю европейскую экономику

    Торговая война с Китаем ставит под удар всю европейскую экономику
    @ : Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Самофалова

    Европа отчаянно защищается от наплыва дешевых китайских электромобилей и готова, как заявляется, вступить в «экономическую холодную войну» с КНР. Парадокс в том, что в результате ставится под удар промышленность самых развитых европейских стран. У Китая в этой войне есть целый набор крайне опасного для Европы оружия. О чем идет речь?

    Страны ЕС поддержали инициативу Еврокомиссии ввести высокие пошлины на китайские электромобили на целых пять лет. За введение пошлин проголосовали 10 государств-членов, против - пять, воздержались - 12. Чтобы блокировать инициативу ЕК, против должны были проголосовать 15 стран-участников. Но этого не произошло.

    Теперь у ЕК развязаны руки: через 30 дней она может опубликовать юридическое решение о принятии пошлин, либо предложить новый вариант пошлин или договоренностей. То есть у Китая и ЕС остается месяц, чтобы решить вопрос полюбовно. Однако переговоры на этот счет идут уже давно, но безрезультатно. Поэтому шансов на изменение ситуации немного.

    Сейчас в ЕС уже действуют пошлины в 10% на китайские электромобили. Но ЕК хочет их увеличить. Размер будущих пошлин зависит от бренда. К китайской BYD будет применяться пошлина в 17,4%, к Geely - 19,9%, а к SAIC - 35,3%. Компании, которые сотрудничали с расследованием, но не попали в выборку, будут облагаться средневзвешенной пошлиной в размере 20,8%.

    Данный торговый конфликт может стать крупнейшим между экономическими сверхдержавами за последнее десятилетие. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал происходящее вступлением ЕС в «экономическую холодную войну».

    Все попытки Китая договориться в мирном русле с ЕС не увенчались успехом. Пекин уже начал готовить ответные меры против Брюсселя. В частности, он угрожает ввести пошлины на бренди из ЕС, а также ввести ограничения против европейской свинины и молочных продуктов. В отношении этих продуктов Китай начала специальное расследование, чтобы иметь юридические основания ввести высокие пошлины на импорт из ЕС.

    Чем Евросоюзу не угодили китайские электромобили? Их производство соответствует главенствующей в Европе «зеленой повестке» и планам по отказу от использования ископаемого топлива. Евросоюз должен к 2035 году полностью отказаться от машин с двигателями внутреннего сгорания и перейти на электромобили. Местные автопроизводители должны оставить в своих линейках для Европы только машины на электротяге, а машины с традиционными двигателями могут выпускаться только для экспорта. Казалось бы, стоит приветствовать помощь Китая в переходе на электромобили и в борьбе с ростом выбросов в атмосферу.

    Однако китайские производители стремительно завоевывают европейской автомобильный рынок. Поэтому ЕК в октябре 2023 года начала расследование в отношении электромобилей из Китая по подозрению в субсидировании государством. Фактически перед нами законный способ выдворить конкурентов с рынка.

    За три последних года доля электромобилей из Китая, проданных в ЕС, выросла с 3% до более чем 20%. При этом сами китайские бренды (BYD, Geely, SAIC) заняли лишь 8% этой доли рынка, а остальная часть принадлежит международным компаниям, экспортирующим свои электромобили из Китая, в том числе Tesla.

    Терять европейский рынок Китай не хочет. Там действительно крупный спрос на «чистые» автомобили, и он будет расти с учетом «зеленой повестки». Более того, Китай, по сути, создал у себя индустрию производства электрокаров в значительной степени для экспорта. Теперь она оказывается под угрозой. Европа уже ввела в августе временные дополнительные пошлины для китайских электромобилей, и продажи упали на 48% до 18-месячного минимума.

    «В первую очередь страны ЕС пытаются защитить собственный внутренний рынок от китайских электромобилей, которые выигрывают ценовую конкуренцию у европейских производителей и завоевывают все большую долю рынка.

    В ЕС считают, что китайцы выигрывают конкуренцию благодаря правительственному финансовому стимулированию этой отрасли. Однако дело не только в этом. В ЕС сильно выросла стоимость энергоресурсов и электроэнергии, что привело к увеличению издержек на производстве и росту себестоимости автомобилей»,

    - говорит Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

    Евросоюз в своей слепой погоне за экологией сам поспешил отказаться от дешевых традиционных энергоресурсов, в том числе от российского газа, подставив собственных промышленников. Ряд предприятия даже хотят перенести свои заводы в США или в тот же Китай. Вместо субсидий производители электромобилей в ЕС получили рост издержек.

    «Если ЕС уровняет ценовую конкуренцию или даже сделает китайские электрокары более дорогими, то выиграют в первую очередь местные производители электромобилей, а также те китайские модели, которые производят в ЕС», - говорит Чернов.

    Однако некоторые европейские страны пострадают, и в первую очередь Германия, не зря она голосовала против повышения пошлины. Под ответный удар Китая (аналогичное повышение пошлин) попадут европейские спиртные напитки, а также свинина и молочная продукция. В этом плане выиграть может страна, готовая поставлять свинину и молочную продукцию в Китай, то есть Россия.

    Пекин вряд ли ограничиться ударом по европейским фермерам. «Ответные меры Китая в дальнейшем могут быть зеркальными. В это случае сократятся продажи европейских автомобилей в Поднебесной и пострадают уже такие европейские производители как Volkswagen, Mercedes, BMW, AUDI», - говорит Чернов.

    Еще один важный момент – электромобили, производимые в ЕС, зависят от китайских батарей. И нет никаких гарантий, что одним из ответных мер Китая не станет решение существенно увеличить цены на них. «ЕС зависим от материалов из Китая, используемых в «зеленых» технологиях. КНР доминирует на рынке этих материалов. Это одна из причин торговых разногласий между странами», - говорит Оксана Холоденко из «БКС Мир инвестиций».

    Именно немецкие производители VW, Mercedes-Benz и BMW оказали давление на Берлин, чтобы тот проголосовал против повышения пошлин, и призвали ЕС провести переговоры с Пекином. Для немецких автомобилей потеря китайского рынка может стать критической.  На Китай приходится треть их продаж автомобилей в 2023 году.

    «Сегодняшнее голосование является фатальным сигналом для европейской автомобильной промышленности», - заявил генеральный директор BMW Оливер Ципсе. «Сейчас необходимо быстрое решение путем переговоров между Еврокомиссией и Китаем, чтобы предотвратить торговый конфликт, который в противном случае приведет только к проигравшим», - подчеркнул он.

    «С отраслевой точки зрения основной удар в Европе может испытать немецкая экономика. Китай отходит от статуса ключевого торгового партнера Германии»,

    - говорит Холоденко. Германия  всегда была промышленным стержнем всей европейской экономики, но в последние два года переживает упадок. В этом году Немецкого института экономических исследований предрекает падение экономики страны на 0,1%. Среди причин называют ошибки слишком быстрого перехода на зеленую энергетику, отказ от атомной энергетики и от дешевого российского газа. Переход на электрокары тоже приводит к падению производств бензиновых двигателей.

    Поэтому пострадать в итоге может вся экономика ЕС. «Озвученный комплекс мер носит достаточно узкий характер. Несмотря на это налицо фактор давления на экономику еврозоны, которая близка к стагнации. Больше всех в регионе могут пострадать страны, ориентированные на экспорт: Германия, Нидерланды, Италия», - заключает Холоденко.

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      ВЦИОМ не понял российский футбол

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