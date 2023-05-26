Германия реализовала план Маршалла наоборот

Германия официально ушла в рецессию. Ее экономика падает уже полгода. И прогнозы экономистов, в том числе западных, неутешительны. 2023 год будет одним из худших для Германии. Более того, падение может продолжиться и в 2024 году. Это плохие новости для всей еврозоны: немецкая экономика утянет европейскую за собой. Причина этого так очевидна, что на Западе о ней предпочитают не говорить.

Германия официально скатилась в рецессию: ее экономика падает два квартала подряд. В четвертом квартале 2022 года падение составило 0,5%, в первом квартале 2023 года – 0,3%.

В чем же корень причин такого печального положения дел в крупнейшей экономике Европы, которая некогда была главной опорой для еврозоны? Западные СМИ обходят эту причину стороной, хотя она очевидна. Это разрыв энергетических и экономических отношений с Россией.

Причиной технической рецессии в Германии называют непрекращающийся рост ставок ЕЦБ, который начался еще в июле 2022 года, чтобы бороться с инфляцией. И это действительно так. «Подорожание кредитования снизило деловую активность бизнеса и потребительский спрос населения Германии, из-за чего темпы экономического роста стали замедляться», – говорит Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global. Однако почему инфляция выросла и с ней пришлось бороться? Вот здесь и кроется главная причина – разрыв отношений с Россией, который серьезно ускорил рост цен, который начался еще в 2021 году во время пандемии. Но собственные удары Запада по России в виде санкций и подрывов газопроводов немецкая экономика уже не смогла выдержать.

«Основным драйвером разгона инфляции в Германии был как раз рост цен на энергоресурсы, который увеличивает производственные издержки, снижает рентабельность промышленных производств и, как следствие, ведет к повышению конечных цен для потребителей. Разрыв экономических отношений с Россией только усугубил и продлил по времени проблему инфляции, которая проявилась еще в 2021 году во время пандемии», – говорит Чернов.

«Непрекращающиеся санкции, которые инициирует Европа, говорят о том, что еврозона идет на поводу у США. Немецкая промышленность, как и большая часть европейской, была в зависимости от российских поставок энергоресурсов по причине их дешевизны и доступности. Но уже второй год подряд газовые хранилища заполняются американским СПГ, который более чем в два раза дороже российского сырья»,

– говорит Татьяна Скрыль, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Плеханова.

Германия была крупнейшим покупателем российского газа в Европе. И для нее, как для крупного клиента, предоставлялась скидка на газ. Прибалтика и Польша сильно завидовали и не раз жаловались на то, что Германия покупает российский газ по самой привлекательной в Европе цене. Тогда как немецкая экономика благодаря этому процветала и выигрывала конкуренцию на экспортных рынках. Теперь все наоборот. И зеленая энергетика не спасает Германию. «Российский газ по выгодной фиксированной цене использовался в немецкой промышленности и домохозяйствах, а также для генерации электроэнергии, которая тоже необходима в промпроизводстве в больших количествах. После прекращения российских поставок Германии пришлось искать альтернативных поставщиков и покупать газ по биржевым ценам, которые взлетели в разы в прошлом году. Немалую часть выпавших объемов Германия замещала СПГ, который тоже изначально идет дороже трубопроводного природного газа из-за дополнительных издержек для его производства и транспортировки», – говорит Владимир Чернов.

В итоге в разы больше платить за энергию стали как заводы, торговые центры и вообще любой большой и малый бизнес, так и простые немцы. «Производство подорожало, что привело к росту цен на конечную продукцию для потребителя, то есть к высокой инфляции, из-за чего ЕЦБ и начал потом ужесточать монетарную политику. А население стало больше платить за отопление домохозяйств, то есть экономить и снижать привычные расходы, что привело к падению потребительского спроса и, как следствие, сначала к замедлению темпов роста ВВП, а потом и к его падению на протяжении двух кварталов подряд, то есть к рецессии», – говорит Чернов.

«Как результат экономических потрясений – снижение в марте розничных продаж в Германии на 8,6% год к году, а в еврозоне – на 3,8%. Для развитой экономики это настоящий шок,

так как продажи снизились даже номинально, то есть с учетом инфляции падение продаж становится двузначным», – говорит Евгений Миронюк, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

Свой негативный вклад внесли ограничения по торговле с Россией и запрет на заход российских судов с нефтью и нефтепродуктами в европейские порты.

«Отказ от российской нефти, поставляемой морским путем, вынудил Германию переориентироваться на других экспортеров черного золота, что также ускорило разгон инфляции по аналогии с отказом от российского трубопроводного газа. Ограничение торговли и заходов в европейские порты негативно отразилось на доходах этих портов и, как следствие, на отчислениях в бюджет Германии», – говорит Чернов. Например, пострадал порт Гамбурга, где в первом квартале 2023 года контейнерооборот упал на 16,9% – до 1,9 млн TEU, контейнерооборот в тоннах снизился на 15,9% – до 18,6 млн тонн по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Важно понимать, что не только Россия поставляла свое сырье в Германию, но и для немецких товаров Россия была отличным рынком сбыта. «Еще одним фактором ухудшения экономики Германии можно назвать почти двукратное падение объемов импорта. В 2022 году импорт из Германии в Россию сократился на 43,7%, до 14,9 млрд евро», – говорит Чернов.

Еще одна неожиданность заключается в том, что Германия не смогла заработать на росте спроса со стороны Китая после отмены политики нулевого распространения ковида. Экономисты ожидали, что столь мощный промышленный сектор Германии сможет выиграть от этого. В реальности этого не произошло: немецкая промышленность оказалась в нокауте. Немецкие экспортеры теряют долю на своем втором по величине рынке за пределами Европы. На долю Китая приходилось всего 6% от общего объема экспорта Германии в первые три месяца этого года – это самая низкая доля с 2016 года, передает FT.

На эту тему

Volkswagen, который продает больше автомобилей в Китае, чем любой другой автопроизводитель, заявил, что поставки в страну упали на 15% в первом квартале. Крупнейший в Европе химический концерн BASF, который сокращал штат в Германии в угоду строительства завода в Китае стоимостью 10 млрд евро, сообщил о падении продаж в Китае на треть. Продажи Bosch в Азиатско-Тихоокеанском регионе в первом квартале сократились на 9,3%. В марте промышленное производство в Германии пережило самый большой спад за 12 месяцев, упав на 3,4% по сравнению с февралем.

Что же случилось? Корень проблемы опять в дорогой электроэнергии, которая заставила автомобильную, химическую и другую промышленность Германии сократить выпуск. Без дешевой энергии немецкие товары не выдерживают конкуренцию на мировой арене. Сейчас цены на газ в ЕС упали, однако это все равно не помогает восстановлению промышленности. Потому что снижение цены временно, а бизнесу для безостановочной работы нужна стабильность. Там понимают то, в чем немецкие политики боятся признаться: дорогая энергия для Германии – это теперь надолго. И в таких условиях промышленность вымирает.

Главный экономист Гамбургского коммерческого банка Сайрус де ла Рубиа говорит, ссылаясь на исследование, что иностранный спрос на немецкие промышленные товары «практически рухнул».

«Отрицательная динамика немецкой промышленности говорит о продолжающейся деиндустриализации. Падение промышленного производства в Германии сопровождается массовым закрытием или переносом заводов, а также ростом уровня безработицы. Это означает снижение налоговых поступлений в бюджет и наращивание государственного долга, который ставит экономику Германии в зависимость от заокеанских кредиторов. Насколько устойчивой окажется немецкая промышленность, в которую десятилетиями вкладывали огромные усилия трудолюбивые немцы, покажет текущий год и курс геополитики», – говорит Татьяна Скрыль.

Экономисты, в том числе на Западе, ожидают, что 2023 год станет для Германии одним из худших. «Во-первых, инфляция в Германии остается на высоких уровнях, а борьба с ней, вероятнее всего, будет продолжаться, ставки будут повышаться и далее, что приведет к еще большему падению ВВП.

Во-вторых, над миром нависла угроза глобальной мировой рецессии, которая негативно отразится на всех странах. В-третьих, на фоне дорогих энергоресурсов многие промышленные производства переносятся из Германии в США, которые своими законами и налоговыми послаблениями стимулируют их дислокацию», – говорит Чернов. Поэтому он не исключает, что экономический спад продолжится в Германии не только в 2023-м, но и в 2024 году.

Германия попала в ловушку: когда в июле 2022 года ЕЦБ начал повышать ставку, инфляция была на уровне 7,6%, в апреле этого года инфляция практически такая же – 7,2% плюс заработанная рецессия. Это говорит об одном: единственный монетарный способ справиться с инфляцией (повышение ставки) – не работает. А это значит, что ЕЦБ бьется лбом об стенку, и чтобы он не сделал, последствия для немецкой экономики будут печальными.

Немецкий промышленный фундамент, на котором строился ЕС, дал трещину. Это значит, что немецкая экономика утянет за собой вниз и всю еврозону. «Германия считалась «локомотивом» Европы из-за высокого развития и объемов промышленного производства. Теперь же Германия вносит отрицательный вклад в общие показатели экономического роста Европы. А рост цен производителей в Германии (PPI) также негативно отражается и на потребительских ценах в других странах еврозоны, которые эту продукцию импортируют», – заключает Чернов.