Европа испугалась новых санкций против России

Европейские чиновники осознали, что их санкционный ресурс против России исчерпан. Официально об этом кричать не принято, но в европейских кулуарах звучит именно такой тон. Реальные причины называть там тоже не хотят. Почему Евросоюз готов покончить с антироссийскими санкциями на самом деле?

Запад пришел к пониманию, что санкционный ресурс против России исчерпан. В Евросоюзе закрепляется мнение, что с новыми антироссийскими санкциями «покончено», так как в них скоро будет «больше исключений, чем мер». Так заявил газете Financial Times неназванный европейский чиновник. Говорить об этом официально европейские политики еще боятся. Но многие чиновники так считают. Собеседник газеты говорит, что незатронутые санкциями сферы экономики России являются жизненно важными для самих стран ЕС. Поэтому в ходе подготовки следующего пакета санкций рассматриваются только ограничения касательно расширения списка лиц и меры по ужесточению уже существующих санкций. Новых санкций пока ждать не стоит.

Санкционный ресурс действительно выглядит исчерпанным. Запад уже ввел самые жесткие санкции против России, начиная от заморозки золотовалютных резервов и заканчивая эмбарго на поставки нефти и нефтепродуктов.

Но объяснения европейских чиновников, что санкций не будет, так как незатронутыми остались лишь сферы экономики России, которые жизненно важны уже для самого ЕС, кажутся лукавством. Потому что нефть и нефтепродукты, на которые ввели эмбарго, тоже были жизненно важными для самих стран ЕС. И санкции Канады, которые снизили экспорт российского газа в ЕС, тоже. Это негативно повлияло вообще на любые товары и услуги через рост цен, и не только на отопление и свет, это в целом привело к рекордной инфляции и падению экономики ЕС. Урок оказался неприятным.

Европа вслед за США опробовала эти санкции, и поняла, что сама оказалась на пороховой бочке. Еще один неверный шаг и Брюссель своими руками создаст новый острый энергетический кризис, новый острый банковский кризис и далее настоящий экономический кризис во всем союзе. Все эти очаги болезни европейской экономики удалось пока притушить, но не до конца.

Европейские чиновники осознали, что, с одной стороны, эффект от санкций оказался куда менее значительным, чем они рассчитывали. А с другой стороны, что последствия для них самих оказались куда тяжелее, чем думали, и больше так рисковать со своей экономикой и жителями, которые и так страдают, не стоит. ЕС оказался в таком уязвимом состоянии, что сейчас даже маленького стресса может не пережить.

«Санкции уже давно весьма условны. Импорт массово компенсируется параллельным импортом. Экспорт поступает на европейские рынки под видом «нероссийского». В отдельных случаях произошла «перестановка» поставщиков: Россия вместо Саудовской Аравии поставляет нефть на Восток, а Саудовская Аравия вместо России - на Запад.

Количество нефти не меняется при этом. Зато роста цен оказалось достаточно, чтобы спровоцировать на Западе банковский кризис, а в перспективе уже замаячил и фондовый кризис», - говорит экономист Антон Любич.

«Хороший пример для демонстрации низкого эффекта санкций – это введение санкций, которые запрещают ремонтировать российские самолеты, и поставлять в Россию иностранные самолеты и запчасти. Запад рассчитывал, что россияне не смогут летать, что мы вернемся в 19 век, и будем ездить только на поездах и автомобиля. Но этого ведь не произошло. Западные политики разочарованы санкциями», - говорит Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

«Безусловно, западные санкции негативно влияют на российскую экономику. Однако того негативного эффекта, который был заявлен Западом не произошел. Были введены санкции против целых отраслей России, но их это не убило, они продолжают жить. Где-то европейцам вообще пришлось менять санкции, и вводить исключения. Многие санкции Россия просто обходит», - добавляет эксперт. Например, исключения были введены по углю, а также по нефти и нефтепродуктам.

Стойкости российской экономики каждый раз завидует Международный валютный фонд. Вместо падения российского ВВП фонд теперь ждет его роста, пусть и небольшого, в 2023 году.

После перенаправления поставок нефти с Европы на Восток в начале года, уже в марте наблюдается рост морского экспорта из России. В нефтегазовых доходах Россия в этом году, конечно, потеряет, но значительно меньше, чем в первом – адаптивном - квартале. Другой экспорт также находит пути обхода, и даже по-прежнему попадает в Европу. Ненефтегазовый экспорт, при этом, по-прежнему растет. Импорт в Россию после провала в прошлом году начал восстанавливаться. Потребительский спрос тоже активизировался. Инфляцию Россия удачно сдерживает, и в этом году она будет не выше 5-6%. Безработица невысокая, внешний долг – низкий.

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До сих пор от Европы нет санкций против российского трубопроводного газа, против российского СПГ, а также против российского Росатома и алмазов. И ЕС не может принять эти санкции, так как внутри есть страны, которые резко против. И не только потому, что они покупают российский газ или российское атомное топливо. Против этих санкций, например, Германия, которая резко обрубила импорт и того, и другого. Отказаться от российского газа ей помогли канадские санкции и заокеанский удар по «Северным потокам». А от собственной атомной генерации немецкие политики отказались и вовсе собственными руками, закрыв последние АЭС в апреле 2023 года. Германия против по простой причине – санкции в газовой и атомной сфере ударят по всей европейской экономике без разбора, и по немецкой – как самой крупной в ЕС – в первую очередь через рост цен на энергоресурсы, их дефицит и возврат к острой фазе энергетического кризиса, который сейчас немного приглушили.

«У Запада было ожидание, что российская экономика занимает небольшую долю мировой экономики, и никто не заметит удара по ней, кроме нее самой. Однако оказалось, что это не совсем так. Оказалось, что Россия имеет сложную структуру включенности в мировую экономику, и без нее сложно, особенно ряду регионов», - говорит Юшков.

Еще один просчет Запада касается его влияния на весь мир. Оно по-прежнему велико, однако не распространяются на весь мир. «Изолировать Россию и создать монолитные санкционный режим у Запада не получается. В мире отсутствует общий консенсус по санкциям против России. С нами готовы сотрудничать и торговать многие страны. К тому же, Россия предлагает сверхвыгодные условия, например, скидку на нефть и нефтепродукты», - говорит эксперт ФНЭБ.

Не сработало, как надо, ни одно ожидание Запада от санкций. Экономика российская не рухнула, а в 2023 году даже покажет рост. Доходы хоть и сократились, но не критично, и есть чем залатать бюджет. Объемы экспорт энергоресурсов восстанавливаются по мере перестройки логистики, потому что новые рынки сбыта нашлись моментально. Геополитические цели Западу тоже не удалось достигнуть.

«К политическим элитам Запада приходит понимание, что даже существенные экономические проблемы не заставят российскую политическую элиту изменить внешнюю политику. Во-вторых, что им не удалось расколоть экономические элиты в России. Никакого дворцового переворота, чего хотел Запад, мы не увидели. Даже недовольство среди населения оказалось не таким, на какое рассчитывали страны Запада. Поэтому возникает резонный вопрос: зачем европейцам страдать из-за санкций, если никаких результатов по России все равно не добились.

Западные политики бояться, потому что их граждане задают все больше и больше подобных вопросов. Ради чего снижается их уровень жизни, ради чего начинается процесс деиндустриализации, растут цены и стоимость энергии, отопления и т.д.», - рассуждает Юшков.

«Наиболее масштабные санкции ЕС действительно уже приняты, и далее основные усилия европейских чиновников будут направлены на препятствование их обходу», - говорит Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам». Впрочем, это не означает, что новые ограничения исключены. «Звучат призывы отказаться от импорта российского СПГ, ядерного топлива, призывы полностью запретить импорт нефти и алмазов. Пока такие меры вызывают серьезные возражения отдельных стран или групп стран, но в случае дальнейшей геополитической эскалации, они могут начать обсуждаться. Впрочем, уже принятые пакеты санкций привели к фактически полному разрушению сложившихся за последние десятилетия экономических связей между ЕС и Россией», - отмечает эксперт.