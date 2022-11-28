Европейской промышленности предсказали годы упадка

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29 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 00:40  |  vz.ru
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России нужны новые БАМ и Транссиб

Что мешает российскому экспорту в Китай Евгения Летта/ТАСС
Запущенный недавно первый в истории железнодорожный мост через реку Амур вкупе с автомобильным мостом серьезно ускорили перевозку грузов в Китай. Но чтобы перенаправить российские грузы с европейского на восточное направление, этого недостаточно. России, по сути, потребуется построить второй БАМ и вторую Транссибирскую магистраль. Подробности...
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Джонсон признался в роли главного врага России в Европе

Джонсон решил стать патроном Украины с долгосрочной и амбициозной целью Zuma/ТАСС
Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон разоткровенничался о том, что его усилия сподвигли руководство Украины на военное сопротивление. У других крупных стран Европы – Германии, Италии и Франции – якобы была совсем другая позиция. Джонсон ушел, теперь его политика продолжается без него, но он рискует просчитаться в главном своем прогнозе – о поражении России.  Подробности...
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Зачем России нужны надрельефные транспортники

Несколько стран, включая Израиль, разрабатывают надрельефные платформы для эвакуации раненых tactical-robotics.com
В России решили создать надрельефную машину для транспортировки людей и грузов в зоне боевых действий. Отмечается, что она должна быть простой в обслуживании и ремонтопригодной. Что может представлять собой такой летательный аппарат и какой может быть его практическая польза при решении военных задач?  Подробности...
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Как долго продержится украинская «несокрушимость»

Так выглядят «пункты несокрушимости» @MNSKHERSON
Украина обсуждает скандальное заявление жены Зеленского – она заверила, что ее сограждане готовы годами сидеть без света. Так ли это на самом деле, как в реальности работают срочно созданные по всей стране «пункты несокрушимости» и у кого на Украине электричество есть при любых условиях? Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Кадровая политика Байдена начала работать против демократов

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Демпартия, желающая разбавить белое население Штатов до его полного исчезновения и таким образом сделать свою власть вечной и несменяемой, кажется, жестоко ошиблась. Последние выборы в Конгресс показали интересную динамику. Подробности...

Как русская река Березина обогатила французский язык

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
26 ноября 1812 года началась переправа остатков Великой армии Наполеона через реку Березину. Шириной она не превышала большую парижскую улицу, но зимой для 80 тысяч человек это было серьезное препятствие. С разных сторон подходило две русские армии. Ситуация для французов складывалась отчаянная. Подробности...
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Украина зимой может перейти к террористической войне

Виталий Трофимов-Трофимов
Виталий Трофимов-Трофимов, политический аналитик
Киев будет интересовать расширение зоны конфликта. Это будет означать переход к новым методам, первую очередь – к террористическим. И на то есть несколько причин. Подробности...
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Жена Зеленского и жизнь во тьме

Выход США из НАТО: миф или шанс?

Шольц прозрел, Меркель раскололась

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Столичный автозавод «Москвич» запустил серийное производство автомобилей. Первой моделью стал переднеприводный кроссовер с бензиновым мотором «Москвич 3», который собирают методом крупноузловой сборки. Автосалоны получат новинку в декабре этого года. В следующем году завод планирует наладить процессы мелкоузловой сборки
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В Белгородской области начали формировать засечную черту на границе с Украиной

В Белгородской области начали формировать засечную черту на границе с Украиной – по аналогии с грандиозной линией оборонительных сооружений прошлых веков, которая в дальнейшем позволила перейти к освоению Дикого Поля
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На Камчатке началось извержение вулкана Шивелуч

Шивелуч – один из наиболее крупных вулканов Камчатки, стал чрезвычайно активным. Это говорит о подготовке к мощному извержению, уверены вулканологи и сейсмологи. Ученые рекомендуют не приближаться к вулкану на расстояние ближе 15 километров
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11:59

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Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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    Европейской промышленности предсказали годы упадка

    Европейские эксперты предупреждают ЕС о нескольких годах упадках
    		   28 ноября 2022, 23:30
    Фото: Eliot Blondet/
    ABACAPRESS.COM/Reuters
    Текст: Ольга Самофалова

    Аналитики предупредили промышленность Европы, что кризис, с которым она столкнется этой зимой, не закончится с окончанием холодов. Ее ждет еще минимум два тяжелых года. Многие компании в ЕС станут нерентабельными из-за дорогих энергоресурсов. Они будут вынуждены или закрыться, или перенести производство в другие страны. Куда переедет европейская промышленность и сколько лет уйдет на деиндустриализацию ЕС?

    Промышленность Европы переживает тяжелые времена из-за энергетического кризиса. Однако неприятная новость состоит в том, что испытания на этом закончатся. Европейские заводы ждет еще как минимум два тяжелых года. Ослабление напряженности на энергетическом рынке ожидается не раньше 2024 года, считают эксперты консалтинговой компании PwC. Энергетический кризис угрожает ключевым секторам немецкой промышленности и ведет к деиндустриализации Европы, пишет со ссылкой на это исследования немецкая газета Die Welt.

    Чрезвычайно высокие цены на газ особенно сильно ударили по промышленности Германии как крупнейшей экономике Европы. И хотя пока немецкая промышленность по-прежнему производит товары дешевле, чем в среднем по ЕС, руководители каждой четвертой компании в Германии задумываются над возможностью переноса производства за границу.

    По данным исследования, Европа теряет глобальную конкурентоспособность и привлекательность как место производства.  «В будущем многие компании могут принять решение о реорганизации своего производства в Европе или полностью уйти из Европы», - говорит Андреас Спэне, глава Strategy & Europe.

    Металлургическая, автомобильная и химическая промышленность находятся под огромным давлением из-за более высоких производственных затрат. Производственные издержки выросли сравнительно умеренно только во Франции и Испании, потому что в энергобалансе этих стран высокая доля ядерной энергии и возобновляемых источников энергии. С другой стороны, страны ЕС, сильно зависящие от российской нефти и газа, такие как Польша и ФРГ, оказались под более сильным давлением из-за дефицита газа.

    О том, что Европе стоит готовиться к затяжному кризису говорят и сами промышленники.

    «Мы находимся в газовом кризисе, и мы продолжим находиться в состоянии небольшого кризиса в течение следующих двух или трех лет. Так что давайте не будем развивать ложное чувство безопасности»,

    – заявил Сид Бамбавале, глава отдела сжиженного природного газа в азиатском регионе трейдера Vitol (это крупнейший в мире независимый энергетический трейдер).

    «Если Европа потеряет свою экономическую конкурентоспособность, она поставит под угрозу свою модель благосостояния», – считает один из крупнейших предпринимателей Италии, глава группы Pirelli Марко Тронкетти Провера. «Сейчас чрезвычайная ситуация. Мы теряем контракты. Если не будет немедленной реакции на энергетический кризис, мы выбросим то, что было построено в Европе за последние десятилетия», – говорит он.

    Основной быстрый рецепт для борьбы с дефицитом энергии, которым пользуются европейцы – это снижение потребления энергии, в первую очередь промышленностью. Уже во втором квартале 2022 года потребление газа в ЕС резко сократилось на 16% до 71 млрд кубометров газа, а за 9 месяцев с января по сентябрь европейские страны-члены ОЭСР снизили потребление газа на 10%, в том числе на производствах на 15%, о чем свидетельствуют данные Международного Энергетического агентства.  

    «Больше всего страдают те сектора промышленности, где используется больше всего энергии, в том числе электроэнергии, так как она генерируется из ТЭС, работающих на газе или угле. Уже жаловались производители керамической плитки, автопроизводители, производители удобрений и химикатов и многие другие», – говорит Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

    Каждое предприятие находит свой способ снизить потребления энергии. «Например, французский автопроизводитель Renault сокращает время нагревания краски – процесс, на который приходится до 40% потребления газа. Уже есть свидетельства, что еще до наступления зимы крупные компании начали сокращать производство в некоторых отраслях из-за нехватки энергии. Руководители предприятий, производящие химикаты, удобрения и керамику, предупреждают, что они рискуют потерять долю рынка и могут быть вынуждены перенести часть своего производства в те регионы мира, которые могут предложить более дешевую энергию», – отмечает Чернов.

    «Взлет цен на энергоносители в настоящее время приводит к тревожному снижению конкурентоспособности промышленных потребителей энергии в Европе» и без немедленных действий по ограничению цен для энергоемких компаний «ущерб будет непоправимым». Такое письмо отправили члены европейского круглого стола по вопросам промышленности в адрес главе еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

    Лидеры Франции и Германии недавно высказали свое недовольство тем, что США переманивают европейскую промышленность не только за счет более дешевых энергоресурсов, но и путем предоставления им дополнительных льгот за перенос производства на их территорию. В одной только Оклахоме намерены обосноваться около 60 немецких компаний.

    «Но не только США станут более выгодны для европейского бизнеса. Венгрия, например, добилась для себя исключений из антироссийских санкций и продолжит получать дешевый российский газ. Недавно Венгрия даже подписала соглашение об увеличении объемов поставок от Газпрома. Неудивительно, что в Венгрию стала переносить рабочие места, например, компания Kostal Automobil Elektrik. Она намерена закрыть производство в Германии в течение ближайших двух лет», – рассказывает Владимир Чернов.

    Еще два направления для «миграции» европейских заводов – это Турция и Китай. Так, производитель керамической плитки V&Btiles отправляется в Турцию, а новые заводы в Китае планируют открыть такие гиганты, как BASF и BMW.

    Это неудобная реальность для европейских политиков. Они уже потратили сотни миллиардов евро на поддержку населения и на заполнение подземных хранилищ газа для подготовки к этой зиме. Нагрузка на государственные бюджеты выросла колоссально. Но одних денег недостаточно. Правительствам приходится ограничивать работу заводов, которым, впрочем, при таких ценах становится выгодней закрыться, чем работать себе в убыток.

    Но самая неприятная новость, что как только текущая зима завершится, проблемы никуда не исчезнут. Все они сохранятся и в следующем году. Подготовка к следующей зиме и сама следующая зима будет проходить в такой же атмосфере кризиса и коллапса, как и в данный момент.

    «Для наращивания более дорогих поставок от других экспортеров требуется больше времени. Далее европейцы, вероятно, будут вводить меры по совместным закупкам голубого топлива, будет ограничена стоимость любого газа, и более быстро будут переходить на «зеленую энергетику». Но это требует дополнительных финансовых вливаний и больше времени, поэтому пока самым действенным способом пережить зиму является сокращение потребления энергии», – говорит Чернов.

    У европейской промышленности вызывает справедливые опасения тот факт, что если в этом году удалось заполнить подземные газовые хранилища в Европе до 90%, то к следующей зиме заполнить хранилища до верха не получится.

    Дело в том, что региону удалось импортировать рекордные объемы СПГ в этом году только благодаря тому, что спрос со стороны Китая оказался вялым. И Китай даже экспортировал часть законтрактованного СПГ в Европу. Однако в новом году Китай может завершить политику «нулевого» ковида, и вернуть высокое потребление СПГ. И тогда удача 2022 года, может легко покинуть европейцев в 2023 году.

    В пяти из семи сценариев Европа может столкнуться зимой 2023-2024 годов с тем, что подземные газовые хранилища удастся заполнить всего на 65%. Это показал анализ аналитика европейского газового рынка компании ICIS Паулы Ди Маттиа при условии того, что российский газ будет идти только по «Турецкому потоку».

    Сценарии, которые позволили бы Европе иметь достаточное количество газа в хранилищах, предусматривают значительное сокращение спроса либо зимой, либо в период с ноября 2022 года по сентябрь 2023 года, а также увеличение импорта СПГ до 440 млн кубометров в день, то есть больше, чем в этом году.

    А проблемы с заполнение хранилищ летом 2023 году будут в значительной степени зависеть от того, насколько эти ПХГ будут опустошены этой зимой, считает Ди Маттиа. Вероятность, что они будут серьезно опустошены довольно велики, учитывая, физический дефицит газа. Поэтому в течение 2023 года европейцам придется продолжать снижать спрос и зависеть от объемов притока СПГ в их регион, чтобы хоть как-то сбалансировать ситуацию на энергетическом рынке. 


     
     
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