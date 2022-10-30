Взгляд
30 октября, воскресенье  |  Последнее обновление — 10:39  |  vz.ru
Разделы

Как США лишают Европу промышленности и персонала

США заманивают к себе европейскую промышленность Swen Pfoertner/REUTERS
США заманивают к себе европейские предприятия, которые не могут существовать в условиях энергетического кризиса. Конца и края которому не видно. США даже узаконили свои желания. Германия и Франция обещают ответить тем же. Кто выиграет в этом разворачивающемся противостоянии Европы и Нового света?  Подробности...
Перейти в раздел…

Мировые СМИ: Путин разделил Запад надвое

The Washington Post: США следует вернуться к дипломатии в отношениях с Россией kremlin.ru
В преддверии конфликта на Украине Владимир Путин требовал от НАТО гарантий безопасности. Теперь дипломаты должны возобновить эту дискуссию, чтобы украинский конфликт не перерос в нечто большее. К такому выводу пришли зарубежные СМИ, анализируя выступление Владимира Путина на «Валдае». Они отмечают миролюбивый тон российского лидера, «чего не было в последние месяцы», и не исключают союз Москвы с западными консерваторами.  Подробности...
Перейти в раздел…

Севастополь оказался не по зубам Украине и НАТО

Севастополь отразил массированную воздушную атаку, которой руководители британские специалисты Сергей Мамонтов/РИА Новости
Севастопольская бухта подверглась многочасовому массированному террористическому налету украинских беспилотников. Их целью стали корабли Черноморского флота. Атака была отбита, но пострадал тральщик «Иван Голубец». Кроме того, был уничтожен вражеский подводный дрон. Пока шел бой, в нейтральных водах над Черным морем кружил американский беспилотник-разведчик Global Hawk, который, как считают эксперты, имеет прямое отношение к атаке на Севастополь. Подробности...
Перейти в раздел…

Пентагон обновляет ядерное оружие в Европе

Первая модель термоядерной бомбы B83 была принята на вооружение в 1983 году fas.org
Пентагон отправляет в утиль свою самую мощную термоядерную бомбу – В83. Созданная в 1970-х бомба теперь бесполезна. При современной ПВО ни один бомбардировщик не успеет донести ее до цели. Но расставшись с В83, США тут же пообещали ускоренно перебросить в Европу другую, более современную ядерную авиабомбу – B61. Пентагон этим шагом хочет напугать Россию или успокоить Европу? Подробности...
Перейти в раздел…

Ейская авиакатастрофа повторилась в Иркутске

К счастью, никого из жильцов в момент падения самолета не было дома Дмитрий Емчук/ТАСС
Истребитель Су-30 во время приемо-сдаточного полета упал на жилой дом в Иркутске, оба члена экипажа погибли, и лишь по случайности обошлось без жертв среди гражданского населения. Менее недели назад похожая авиакатастрофа произошла в Краснодарском крае, где бомбардировщик Су-34 упал в Ейске. Чем можно объяснить серию падений военных самолетов на жилые дома? Подробности...
Перейти в раздел…

Германия объявила Франции экономическую войну

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
За океаном, как можно предположить, не исключают и распада Евросоюза, а, возможно, к тому и ведут. Хаотизация и распад региона-мишени – любимый геополитический прием англосаксов. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Диверсия на «Северных потоках» может навредить США

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Одно лишь предположение, высказанное на официальном уровне, о возможной причастности к акту войны, направленному против ЕС, Соединенных Штатов, Великобритании или Польши, вызовет мощнейший кризис в трансатлантической коммуникации. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Россия создает новый международный порядок

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Для России во внешней политике противостояние с Западом само по себе – это не самое важное в стратегическом отношении. Намного более значимо то, как Россия будет выстраивать отношения с Мировым большинством. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
Перейти в раздел…

Товарищ Си получил абсолютную власть

Что Россия должна вернуть Польше

Обходной путь в НАТО для Украины

Перейти в раздел…

В Сочи выбрали «Красу России – 2022»

В Сочи прошел финал конкурса «Краса России – 2022». На корону победительницы претендовала 51 участница из разных регионов страны. Главная награда досталась 19-летней Дарье Луконькиной из Нижнего Новгорода. Девушка получит возможность представить Россию на международном конкурсе «Мисс Земля – 2023»
Подробности...

Как россияне следили за солнечным затмением

Во вторник днем жители России, а также Азии, Африки, Ближнего Востока наблюдали частное солнечное затмение – поверхность Солнца закрывалась не полностью, а примерно на 80%. На фото: затмение и кресты Благовещенского собора Казанского кремля
Подробности...

Россиянам предложили выбрать облик отечественного скоростного поезда

На фото – один из вариантов внешнего облика перспективного российского скоростного поезда. Компания РЖД предложила всем желающим проголосовать за то, какой из этих вариантов выглядит лучше всего
Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
Перейти в раздел…
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
Подробности...
19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
Подробности...
Перейти в раздел…
Какое сейчас самое тревожное направление на фронтах СВО?
  • Донбасское

  • Запорожское

  • Харьковское

  • Херсонское
Британский премьер Лиз Трасс ушла в отставку через 44 дня после начала работы на этом посту. Каким был ваш самый короткий срок работы на одном месте?
  • Меньше недели

  • Меньше месяца

  • Меньше полугода

  • Меньше года

  • У меня были только длительные сроки работы на одном месте
До какой степени Россия должна уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины?
  • Полностью

  • Выборочно, с минимальным ущербом для мирного населения

  • Отказаться от подобных ударов
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Новый посол Украины в Германии раскритиковал помощь Берлина Киеву
    Москва ответила на обвинения США по «зерновой сделке» В Совфеде перечислили причины срыва «зерновой сделки» Захарова указала на страшные методы Зеленского и Кулебы Названа цель атаки дронов ВСУ на Севастопольскую бухту
    Зеленский призвал исключить Россию из G20 Италия поставила ВСУ современные САУ В МИД пообещали ответ в связи с причастностью Британии к теракту в Черном море Пленный украинец рассказал об имитации атаки ВСУ на Херсонскую область
    В США призвали принудить Зеленского к переговорам Байден отреагировал на приостановку «зерновой сделки» У западных авиакомпаний начались проблемы из-за закрытого неба над Россией В Минобороны прокомментировали слухи о снятии с должности генерала Лапина

    экспансия Варшавы


    Мирошник: Польша с согласия Запада начала тихую аннексию Украины

    атака на Севастополь


    Во Франции обвинили Украину и ЕС в срыве зерновой сделки

    «все ненавидите меня»


    Собчак признала, что она в большой беде

    Видео

    речь на «Валдае»


    Путин против американофобии и еврофобии

    Карибский кризис


    Почему Хрущев убрал ракеты от американских границ

    глобальный рынок


    Монополия доллара начала разрушаться

    альтернативное членство


    Киев копает обходной путь в НАТО

    настоящая история


    Как Россия сберегла свой ядерный щит

    выстраивать отношения


    Тимофей Бордачёв: Россия создает новый международный порядок

    лишь предположение


    Глеб Простаков: Диверсия на «Северных потоках» может навредить США

    уровень безумия


    Марина Хакимова-Гатцемайер: Быть ненормальным стало модно

    на ваш взгляд


    Какое сейчас самое тревожное направление на фронтах СВО?

    Как США лишают Европу промышленности и персонала

    США заманивают к себе европейскую промышленность
    		   30 октября 2022, 09:50
    Фото: Swen Pfoertner/REUTERS
    Текст: Ольга Самофалова

    США заманивают к себе европейские предприятия, которые не могут существовать в условиях энергетического кризиса. Конца и края которому не видно. США даже узаконили свои желания. Германия и Франция обещают ответить тем же. Кто выиграет в этом разворачивающемся противостоянии Европы и Нового света?

    Вашингтон никогда и не скрывал своих экономических притязаний в отношении Европы. Ранее он прямо заявлял, что сам хочет продавать свой СПГ Европе и выдворить российский газ, и теперь также открыто хочет заработать на бедах европейской промышленности.

    Каким образом? США приняли закон «О снижении инфляции». По нему США снизят налоги и предоставят льготы в сфере энергообеспечения для предприятий, которые откроются на территории США. Этот закон вызвал бурю негодования в Евросоюзе, так как бьет по европейской промышленности. Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон считают это недобросовестной конкуренцией со стороны США и даже намерены провести переговоры с США по этому поводу, сообщила газета Politico.

    Если переговоры с Вашингтоном провалятся, то ЕС готов «нанеси ответный удар». Под этим ударом подразумевается то, что ЕС придется тоже субсидировать свои европейские предприятия внутри ЕС, чтобы нивелировать несправедливые конкурентные преимущества США.

    Германия и Франция абсолютно правы в том, что главная цель американского закона не в снижении инфляции, а в том, чтобы переманить европейские заводы к себе.

    Инфляция в Штатах действительно рекордно высокая, американцы к такому не привыкли. Однако сам закон в реальности никак не поможет снизить рост цен.

    «Задача закона – не снизить инфляцию в США, а за счет привлечения бизнеса со всего мира в экономику Штатов сократить размер дефицита бюджета, стимулировать рост экономики, реализовать предвыборную «зеленую программу» Байдена, обогнав в данном вопросе Китай.

    Например, бюджетное управление Конгресса высказало мнение, что данный правовой акт действительно позволит сократить дефицит федерального бюджета на 100 млрд долларов, но окажет лишь «незначительное влияние на инфляцию», – объясняет Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.

    По его мнению, название документа преследует лишь пропагандистские цели, поскольку вскоре выборы в Конгресс, и партия Байдена не может проиграть. «На самом деле, даже в самих США известные экономисты сомневаются, что закон реально приведет к сокращению инфляции. Зато удастся привлечь немалые средства в декарбонизацию экономики, собрать налоги и пополнить бюджет», – говорит Деев.

    Но куда более печальная новость для Макрона и Шольца состоит в том, что их «ответные» субсидии вряд ли изменят кардинально ситуацию.

    Во-первых, разница цен в США и ЕС на энергоресурсы просто колоссальная.«В Европе в целом стоимость электроэнергии в этом году выросла в пять раз, тогда как компания BASF в Германии заявляет о росте стоимости в восемь раз и грозит перевести производство в США», – говорит Деев. В Штатах цены тоже подросли, но, конечно, не так сильно.

    Во-вторых, цены даже не главное. «В США сейчас достаточно большое предложение энергоресурсов на внутреннем рынке. Хотя ситуация разная, например, в Западном Техасе много газа, а на северо-востоке дизельный кризис. Но объективно ситуация в США достаточно хорошая. В отличие от Европы, где главная проблема заключается даже не в дороговизне энергоресурсов, а в том, что их физически мало. И в ближайшие минимум год-два эту ситуацию решить будет нельзя», – считает замруководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев.

    Одних субсидий инвесторам в новые проекты будет недостаточно, чтобы решиться обосноваться в ЕС. Какой смысл открывать новое производство в Европе, если банально инвестор не знает, получится ли у него подключиться к сетям и законтрактовать необходимые объемы газа?

    «Новые проекты Европа действительно уже потеряла. Потому что инвесторы видят, что ситуация очень неопределенная, и им проще уйти в США даже без каких-то дополнительных субсидий. Привлекательными площадками для новых проектов  являются также Канада, Австралия, страны Ближнего Востока. Европа – непривлекательна и исправить это субсидиями не получится. Какой смысл обсуждать субсидии, если Германия не до конца понимает, как будет переживать следующую зиму с точки зрения наличия ресурсов? Даже если инвестор готов платить за энергоресурсы большую цену, но не супервысокую, то его отпугнет проблема – а где взять эти дополнительные энергоресурсы», – объясняет Кондратьев.

    «Евросоюз ждет один-три года жесткого дефицита всех энергоресурсов, который будет переживаться очень тяжело. Он будут характеризоваться сокращением и ограничением энергопотребления, то есть тем, что мы наблюдаем сейчас. В следующие несколько лет ситуация будет несколько лучше. Но в целом Евросоюз будет жить в стесненных условиях минимум пять-восемь ближайших лет.

    Это очень много для современных инвестиций», – делает прогноз Кондратьев.

    Речь идет о дефиците всех энергоресурсов: и газа, и электроэнергии, и, скорее всего, нефти и нефтепродуктов. Последствия по нефти ЕС в полной мере еще не смог оценить, так как нефтяное эмбарго вступит в силу только в начале декабря этого года. Между тем, ситуация в ЕС уже критическая.

    «Многие страны Западной Европы впервые за послевоенное время говорят о том, что у них зимой возможно веерное отключение электроэнергии. Это уже о многом говорит, даже если этого не произойдет. Это четкие сигналы инвесторам и гражданам. Потому что Европа не только потеряет новые проекты, но и новые привлекательные рабочие места. А это значит, что квалифицированный образованные люди могут начать уезжать из Европы в большем количестве, чем это было до текущего кризиса», – заключает собеседник. 

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •