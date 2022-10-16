Россия и Турция разделят Европу надвое

Россия выдвинула идею, которая может радикальным образом повлиять на экономический ландшафт всей Европы. Речь идет о создании на территории Турции газового хаба – системы распределения и дальнейшей перепродажи российского газа. В случае реализации проект принесет одной группе стран колоссальные выгоды, а другая группа будет подсчитывать большие убытки.

Президент Турции Реджеп Эрдоган подтвердил интерес к предложенному Россией проекту создания газового хаба на турецкой территории. Он заявил, что Россия и Турция без промедлений начнут прорабатывать эту идею. Министерствам энергетики двух стран уже дано поручение найти подходящее место для строительства международного распределительного центра по газу. Подходящим местом для строительства газового хаба Эрдоган назвал Фракию в северо-западной – европейской – части Турции.

Проект находится на начальной стадии, и многое может меняться по мере его реализации. Но если проект будет осуществлен, то он обещает в кратчайшие сроки радикально перекроить энергетический рынок Евросоюза. Те страны, экономики которых раньше выигрывали от газового сотрудничества с Россией (в первую очередь это Германия), будут подсчитывать убытки. И, наоборот, Турция, юго-восточные страны Европы и Балканы получат реальное конкурентное преимущество в виде более дешевого трубопроводного газа из России.

«Турция станет не просто крупнейшим газовым хабом в Европе, а скорее всего, и единственным хабом», – считает замруководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев. Он напоминает, что до середины 2000-х годов ключевым газовым игроком в Европе была Украина. Но речь шла только о транзитном газовом хабе, потому что на украинской территории не было ликвидной газовой биржи, где бы определялись цены. Однако Украина не только получала недорогой газ для собственных нужд, но еще и зарабатывала миллиарды долларов ежегодно на транзите российского топлива.

«С 2010 года перетягивать на себя газовое одеяло стала Германия благодаря запуску «Северного потока – 1». И вплоть до 2022 года она успешно шла к усилению своей газовой роли. Еще в прошлом году многие европейские эксперты были уверены: на рынке газа в Европе наступает немецкая эра. Германия должна была стать крупнейшим европейским газовым хабом на фоне закрытия месторождения Гронинген в 2024-2025 годах, постепенной деградации торговли углем и увеличения доли трубопроводного газа за счет запуска «Северного потока – 2», – говорит Кондратьев. Значение газового хаба в Баумгартене в Австрии, куда приходит газ с Украины, снизилось бы до вторых ролей.

Однако события 2022 года разрушили все эти начинания. Сначала против России были введены санкции ЕС, потом активы Газпрома в Германии были национализированы.

Затем последовала остановка сертификации «Северного потока – 2», возникновение проблем с ремонтом немецких турбин и остановка «Северного потока – 1», а затем и подрыв морской трубопроводной инфраструктуры.

Какой выигрыш получит Турция, если действительно станет единственным газовым хабом в Европе? Оговоримся, что роль Турции не до конца ясна. Эксперты говорят о двух возможностях. Либо Турция будет транзитером российского газа до границы с ЕС, либо российский газ будет менять право собственности еще на границе с Турцией, и тогда Анкара будет перепродавать российский газ (юридически – уже турецкий). Российская сторона, конечно, заинтересована в том, чтобы самой продавать газ, а не делать это через посредника.

Поэтому первый выигрыш Анкары будет либо от транзитных платежей, либо от заработка на перепродаже российского газа. Кроме того, сама Турция сможет претендовать на покупку российского газа по очень низкой цене.

«Мы видели это и на примере Украины, и на примере Германии. Страна, которая является крупным покупателем и транзитером газа, обычно получает от Газпрома поставки на очень привлекательных условиях. Поэтому Турция в ближайшие годы будет страной с одними из самых низких цен на газ в Европе», – уверен эксперт. Российский газ будет приходить в Турцию, предположительно, по двум новым веткам «Турецкого потока» общим объемом 55 млрд кубометров.

Немаловажно и то, что дешевый газ является серьезным подспорьем для экономики страны, ее промышленности и социального благополучия. А этого турецкой экономике сейчас очень не хватает – там в данный момент наблюдается девальвация местной валюты и высокая инфляция. Возможно, Турция даже сможет влиять на определение цен на газ – если ей удастся договориться об этом и с Россией, и с европейскими потребителями.

Выгоды получат и те страны, которые будут покупать российский газ через новые трубы «Турецкого потока». В первую очередь – это Балканские страны и страны Центральной и Южной Европы. Ключевые интересанты, по словам Кондратьева, это Венгрия, Австрия и Италия как более крупные покупатели. Также на этот газ могут рассчитывать Греция, Болгария, Сербия и даже Словакия.

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Глава Газпрома Алексей Миллер уже допустил, что поставки газа, прерванные после терактов на «Северных потоках», могут быть переброшены в турецком направлении. На южный маршрут будут переброшены не только потоки с Балтийского моря, но и с украинского маршрута, считает Кондратьев.

Через Украину в годовом выражении идет порядка 16-17 млрд кубометров газа, но так или иначе этот маршрут будет закрыт, считает эксперт. Могут быть введены санкции со стороны Газпрома или со стороны Киева. Нельзя исключать и риски разрушения транзитной инфраструктуры на Украине. В любом случае в конце 2024 года транзит газа через Украину точно остановится, так как закончится пятилетний контракт.

Как изменится газовая карта Европы? Не только Турция и Германия поменяются местами, но и целые группы стран. Европа поделится на два разных рынка. С одной стороны будет Германия, Прибалтика, Польша и в целом страны Северной Европы, которые будут ориентироваться на поставки дорогого американского СПГ и норвежского газа. С другой стороны окажутся Балканы, Южная и Центральная Европа, которые будут получать более дешевый газ из России через Турцию.

«В последние годы мы видели, что Балканские страны и страны Южной Европы платили за газ больше, чем Северо-Западная Европа. Теперь ситуация может поменяться на диаметрально противоположную», – предполагает Кондратьев. Иначе говоря, Турция и страны Южной Европы смогут получить дешевое топливо, которое способно стать основой экономического рывка, поднятия промышленности и уровня жизни.

А на севере Европы ситуация окажется непростой. «В Северо-Западной Европе действительно может произойти снижение уровня жизни. Сильнее всего пострадают энергоемкие производства – это цветная и черная металлургия, и предприятия, которые производят оборудование для этих отраслей. А предприятия фармацевтики и машиностроения, например, столкнутся со снижением оборотов и стагнацией, но это будет длительный процесс», – рассуждает собеседник.

А вот вырастет ли уровень жизни в Юго-Восточной Европе, зависит в том числе от политической воли их правительств. «Перед глазами пример Болгарии, которой Россия несколько раз предлагала выгодные проекты – АЭС «Белене» и «Южный поток». Если бы она не упустила эти проекты, то сейчас Болгария могла бы по уровню жизни сравняться со Словакией и даже с Польшей», – считает Сергей Кондратьев.

Все говорят о том, что это Россия хочет продавать свой газ европейским странам. Но речь идет и об интересах самих европейских стран, которым важен доступ к надежным и предсказуемым поставкам энергоресурсов из России, уверен эксперт.

«Если страны Юго-Восточной Европы смогут отстоять свои интересы, то тогда они создадут зону сравнительно недорогого газа. Это будет некий новый рынок с нормальной конкуренцией, где будут соревноваться российский и азербайджанский газ и поставщики СПГ. В долгосрочной перспективе могут добавиться поставщики из Ирана, а также с турецкого и израильского шельфов», – говорит Кондратьев.

Но, опять же, одного газа будет недостаточно. «Чтобы уровень жизни вырос, нужно прилагать большие усилия, в том числе самой Турции. Недорогой газ, конечно, будет подспорьем, это дополнительное конкурентное преимущество, но только его одного недостаточно, чтобы всё было хорошо», – заключает собеседник.

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