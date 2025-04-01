  • Новость часаFox News: США обсуждают запрет прохода по Балтийскому морю судов с нефтью из России
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    Страна НАТО вступила в новый военный альянс на Балканах
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    Cписок атакованных Украиной в ходе перемирия объектов РФ направила США и в ООН
    Бербок потребовала от США провести сделку с Украиной по законам ЕС
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Зеленский предчувствует свою участь

    Человек смертен, и, главное, внезапно смертен. Никто не знает, сколько кому на роду написано. Теряющему разум Зе явно стоит внимательно оглядываться по сторонам...

    5 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Искусственный интеллект никогда не заменит учителя

    Конечно, в чем-то ИИ может быть полезен – но общество, в котором им попробуют заменить учителя, долго не протянет. Детей должны учить люди – хорошие люди, носители высокой культуры и твердых нравственных убеждений – а не роботы.

    27 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Зеленский меняет Украину на свою жизнь

    Подписание соглашения с США для Зеленского – это конец политической карьеры. Его условия настолько кабальны, что больше напоминают репарации побежденной страны, нежели проект инвестиционного сотрудничества. Это обнулит политическое будущее Зеленского.

    8 комментариев
    1 апреля 2025, 22:55 • Новости дня

    Хуситы показали видео уничтожения американского дрона в Йемене

    Хуситы опубликовали видео с доказательством уничтожения MQ-9 Reaper в Марибе

    Tекст: Денис Тельманов

    Хуситы из движения «Ансар Аллах» заявили о сбитом американском беспилотнике MQ-9 Reaper, представив видео с места происшествия, на котором видно обломки дрона с символикой ВВС США.

    Хуситы из движения «Ансар Аллах» опубликовали видео, подтверждающее уничтожение американского разведывательно-ударного беспилотника MQ-9 Reaper в небе над провинцией Мариб, передает ТАСС.

    На кадрах, размещенных в телеграм-канале пресс-службы хуситов, видно огненную вспышку, сопровождаемую текстом о крушении дрона. На месте падения сторонники движения продемонстрировали обгоревшие обломки аппарата и поврежденный элемент фюзеляжа с символикой ВВС США, что подтверждает принадлежность дрона.

    Военный представитель «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил, что аппарат был сбит с помощью ракеты местного производства. Он также отметил, что с начала эскалации конфликта в Газе хуситы уничтожили не менее шестнадцати американских беспилотников.

    Конфликт в регионе обострился в 2023 году, когда хуситы начали угрожать Израилю и блокировать проход судов через Красное море и Аденский залив. Однако после введения режима прекращения огня в Газе в январе атаки приостановились. Перемирие сорвалось в марте, и хуситы возобновили удары по израильским объектам.

    США, в свою очередь, начали массированные удары по хуситам в Йемене, чтобы защитить свои интересы и обеспечить свободу судоходства. В ответ хуситы атаковали американский авианосец Harry Truman в Красном море, но информации о повреждениях корабля нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в небе над провинцией Мариб был сбит американский беспилотник MQ-9 Reaper. Белый дом заявил, что удары Вооруженных сил США по йеменским хуситам будут продолжаться, пока те представляют угрозу для судоходства в регионе. Хуситы сообщили о ракетной атаке по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, утверждая об успешном применении баллистической ракеты типа «Зульфикар».

    30 марта 2025, 03:36 • Новости дня
    Сийярто: Лавров рассказал об атаке Украины на «Турецкий поток»
    Сийярто: Лавров рассказал об атаке Украины на «Турецкий поток»
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские войска предотвратили атаку украинских беспилотников на «Турецкий поток», сообщил глава МИД России Сергею Лавров венгерскому коллеге Петеру Сийярто.

    Как передает РИА «Новости», министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто рассказал, что Сергей Лавров проинформировал венгерскую сторону о том, как российские воздушно-космические силы предотвратили атаку беспилотников из Украины на газопровод «Турецкий поток».

    Сийярто отметил, что Лавров сообщил об этом в ходе недавних дипломатических переговоров. Министр добавил, что такие действия обеспечивают безопасность ключевой энергетической инфраструктуры, которая имеет стратегическое значение для Европы.

    «Сергей Лавров сообщил нам, что российские военно-воздушные силы или ПВО предотвратили атаку беспилотников на инфраструктуру 'Турецкого потока' с территории Украины», – процитировал слова Лаврова венгерский министр.

    Сийярто также подчеркнул важность международного сотрудничества в сфере безопасности, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем и защитить энергопоставки для европейских стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские средства ПВО перехватили украинский ударный БПЛА вблизи нефтестанции «Кропоткинская» и предотвратили атаку на объект международной энергетической инфраструктуры «сообщили» в Министерстве обороны России.

    Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто сообщил, что Еврокомиссия нарушила гарантии энергобезопасности Венгрии, что отразится на ее позиции в отношении Украины, особенно после удара беспилотником по компрессорной станции газопровода «Турецкий поток».

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой МИД Венгрии Петером Сийярто дал разъяснения по поводу попытки теракта на газопроводе «Турецкий поток», заявило Министерство иностранных дел России.

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    30 марта 2025, 05:53 • Новости дня
    Группировка «Запад» уничтожила за сутки пять станций Starlink и 24 пункта управления БПЛА

    Tекст: Денис Тельманов

    Группировка войск «Запад» ВС РФ за сутки уничтожила 5 станций Starlink и 24 пункта управления БПЛА.

    Как передает ТАСС, группировка войск «Запад» Вооруженных сил РФ за прошлые сутки успешно уничтожила пять станций спутниковой связи Starlink и двадцать четыре пункта управления беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины. Эту информацию предоставил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

    По словам Бигмы, за сутки группировка также уничтожила восемь минометных расчетов и пятьдесят восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Кроме того, был поражен барражирующий боеприпас RAM II, находившийся на вооружении ВСУ.

    Эти действия проводились в зоне ответственности группировки «Запад» с целью обезвредить средства связи и управление противника, а также снизить их боевые возможности. Успешные операции подобного рода позволяют поддерживать преимущества российской армии в зоне боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные группировки «Запад» ликвидировали 4 станции Starlink и 30 пунктов управления беспилотниками на Украине в ходе специальной военной операции сообщил начальник пресс-центра Иван Бигма.

    Подразделения Западной группировки войск за сутки нанесли удар по инфраструктуре ВСУ, уничтожив 33 беспилотника, 27 пунктов управления ими и 10 станций спутниковой связи Starlink. Масштабная кибератака на социальную сеть Х совершена с использованием IP-адресов, связанных с Украиной, сообщил владелец соцсети Илон Маск.

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    30 марта 2025, 13:04 • Видео
    Молодежь Запада – это старики

    Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

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    1 апреля 2025, 06:16 • Новости дня
    Иран задержал иностранные нефтяные танкеры

    Иран задержал два иностранных нефтяных танкера в Персидском заливе

    Tекст: Антон Антонов

    Военно-морские силы иранского Корпуса стражей исламской революции задержали в Персидском заливе два иностранных нефтяных танкера с контрабандным топливом, сообщает Tasnim.

    Танкеры Star-1 и Wintag, предположительно, входили в крупные сети контрабанды и перевозили более 3 млн л дизельного топлива, экипаж составлял 25 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на Tasnim.

    Судебное распоряжение предписывает отправить задержанные суда в город Бушер на юге Ирана для отгрузки топлива.

    В Иране часто выявляют новые сети контрабанды топлива, основные потоки которой идут из приграничных провинций. Контрабандисты продают топливо по заниженным ценам, в соседних странах стоимость топлива в несколько раз выше.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация США разрабатывает стратегию остановки и досмотра иранских судов, чтобы минимизировать экспорт нефти из Ирана, при этом в 2023 году Иран заработал 53 млрд долларов от этого экспорта.


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    31 марта 2025, 05:18 • Новости дня
    Иран подготовил ракеты к запуску из-за угрозы со стороны США

    Tehran Times заявила о подготовке Ираном ракет к запуску из-за угрозы со стороны США

    Tекст: Антон Антонов

    Иранские ракеты загружены в пусковые установки во всех городах, где есть подземные базы, они готовы к запуску, пишет Tehran Times.

    Как пишет Tehran Times в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), ракеты «готовы к запуску». Подчеркивается, что США и их союзники дорого заплатят, если «откроют ящик Пандоры».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон пригрозил Ирану беспрецедентными бомбардировками в случае эскалации конфликта. Telegraph заявила о готовности Ирана атаковать базу США в Индийском океане.


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    30 марта 2025, 09:43 • Новости дня
    Хуситы атаковали авианосец США трижды за сутки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Йеменские хуситы из движения «Ансар Алла» атаковали американский авианосец USS Harry Truman три раза за последние сутки, используя крылатые ракеты и беспилотники.

    Йеменские хуситы из движения «Ансар Алла» трижды атаковали американский авианосец USS Harry Truman за последние 24 часа, сообщает ТАСС. Об этом заявил представитель вооруженных сил повстанцев Яхья Сариа. Атаки произошли в районе Красного моря.

    По словам представителя хуситов, в операциях по противостоянию участвовали ракетные войска, беспилотная авиация и военно-морские силы. Для атак были использованы несколько крылатых ракет и беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский авианосец Harry S Truman ушел из Красного моря. Капитана авианосца Harry S Truman США сняли с должности после столкновения с сухогрузом у берегов Египта из-за утраты доверия к его командным способностям. Хуситы атаковали авианосец США в Красном море дважды.

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    30 марта 2025, 01:12 • Новости дня
    Украинские войска семь раз обстреляли ДНР за сутки

    Украина выпустила 22 боеприпаса по территории ДНР, ранены шесть мирных жителей

    Tекст: Денис Тельманов

    На территории ДНР зафиксировано семь обстрелов за сутки, в результате которых шесть мирных жителей, включая ребенка, получили ранения.

    Украинские войска обстреляли территорию ДНР семь раз за минувшие сутки, сообщает РИА «Новости». В результате атак на горловском направлении было выпущено 22 единицы различных боеприпасов.

    В Telegram-канале управления правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины уточняется, что в результате обстрелов шесть мирных жителей, в том числе ребенок 2012 года рождения, получили ранения.

    День ранее украинские войска совершили двенадцать обстрелов, пишет управление. Эти данные свидетельствуют о продолжающейся напряженной ситуации на территории ДНР, где жители продолжают страдать от вооруженных конфликтов и атак.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате активных действий российских группировок войск потери Вооруженных сил Украины составили более 1 тыс. человек и значительное количество техники и складов боеприпасов сообщалось.

    В результате атаки украинских вооруженных сил на Горловку в ДНР количество раненых подростков увеличилось до трех. Украинские вооруженные силы за сутки совершили двадцать обстрелов ДНР, выпустив 60 боеприпасов, что привело к жертвам и разрушениям.

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    31 марта 2025, 00:55 • Новости дня
    Telegraph заявила о готовности Ирана атаковать базу США

    Telegraph заявила о готовности Ирана нанести удар по военно-морской базе США и Британии

    Tекст: Антон Антонов

    В случае атаки со стороны США Иран готов нанести удар по военно-морской базе США и Великобритании Диего-Гарсия в Индийском океане, сообщил высокопоставленный иранский военный.

    «Тегеран ударит по совместной военно-морской базе США и Великобритании Диего-Гарсия в ответ на любую атаку США», – приводит РИА «Новости» текст сообщения Telegraph.

    Источник издания подчеркнул, что в случае атаки «с любой базы в регионе» Иран не будет разбираться, кто попадет под ответный удар по базе – «американские, британские или турецкие солдаты», которые там находятся.

    Напомним, США предупредили о возможности невиданных ранее бомбардировок, если Вашингтон и Тегеран не смогут достичь соглашения.

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    30 марта 2025, 04:55 • Новости дня
    Объявлено о планах разминирования 112 населенных пунктов в Курской области

    Tекст: Денис Тельманов

    В Курской области запланировано разминирование 112 населенных пунктов, в которых продолжают находить взрывоопасные предметы, включая те, что произведены странами НАТО.

    Как сообщает РИА «Новости», исполняющий обязанности начальника представительства по разминированию Курской области подполковник Александр Румянцев заявил, что в регионе предстоит разминировать 112 населенных пунктов. В перечень объектов для первоочередного разминирования включено 122 населенных пункта. По словам Румянцева, на сегодняшний день уже разминировано 10 населенных пунктов, а работы продолжаются еще в 20.

    Румянцев отметил, что во время разминирования ежедневно обнаруживается большое количество взрывоопасных предметов, в том числе и производства стран НАТО. Это подчеркивает опасность и сложность задачи, стоящей перед саперами.

    Для обеспечения безопасности в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции (КТО). Ведутся подготовительные работы по полному разминированию территорий, ранее подвергшихся атаке.

    Ранее подразделения ВСУ перешли в наступление на Курскую область 6 августа 2024 года, но их продвижение было остановлено. Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что операция завершится разгромом противника и выходом на государственную границу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Курской области специалисты МЧС успешно нейтрализовали свыше 2 тыс. взрывоопасных предметов, включая авиабомбы и беспилотники.

    Военные инженеры нашли запрещенные мины ПФМ-1 «Лепесток», угрожающие жизни местных жителей. Инженерные войска начали разминирование освобожденных территорий для восстановления объектов инфраструктуры после боевых действий.

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    1 апреля 2025, 06:15 • Новости дня
    Подлодка ТОФ погрузилась на максимальную глубину в Японском море

    Подлодка «Уфа» ТОФ успешно выполнила глубоководное погружение с проверкой систем

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Экипаж дизель-электрической подводной лодки ТОФ «Уфа» провел глубоководное погружение в Японском море, проверив работу всех механизмов и систем, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.

    Экипаж подводной лодки «Уфа» Тихоокеанского флота (ТОФ) успешно выполнил глубоководное погружение, достигнув максимальной глубины в Японском море, сообщает ТАСС. В ходе погружения экипаж проверил работу всех механизмов и систем судна. Была отработана методика управления подводной лодкой на больших глубинах, что является частью боевой подготовки.

    После успешного завершения подводной части упражнения экипаж всплыл в надводное положение и продолжил выполнение запланированных мероприятий. «Уфа» продолжила исполнение задач в рамках плана боевой подготовки Тихоокеанского флота. Спасательное судно «Игорь Белоусов» обеспечивало выполнение задачи во время погружения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подлодка «Уфа» нанесла ракетный удар по целям на учениях в Японском море . Дата приема в состав ВМФ дизель-электрической подлодки «Уфа» была названа в ноябре 2022 года . Россия начинает возрождение полноценного океанского флота .

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    30 марта 2025, 05:39 • Новости дня
    В секторе Газа погибли 24 палестинца

    Телеканал Al Jazeera сообщил о 24 убитых палестинцах армией Израиля в Газе

    Tекст: Денис Тельманов

    В секторе Газа в результате израильских атак за сутки погибли 24 палестинца, сообщает телеканал Al Jazeera, несмотря на ранее действовавший режим прекращения огня.

    Телеканал Al Jazeera сообщил о гибели 24 палестинцев в секторе Газа в результате израильских атак. Число жертв за сутки возросло до 24 человек. С начала возобновления боевых действий Израилем 18 марта погибли более 900 человек.

    Израильская армия начала массированные удары по сектору Газа, нарушив установленный в январе режим прекращения огня. Это произошло после отказа ХАМАСа от предложений, выдвинутых посредниками и спецпосланником США Стивеном Уиткоффом. Израильская сторона заявила, что цель операции – освобождение всех заложников.

    ХАМАС возложил ответственность за возобновление боевых действий на Израиль и США, утверждая, что именно они спровоцировали эскалацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в секторе Газа число погибших в результате авиаударов и артиллерийских обстрелов Израиля возросло до 310 человек, а количество пострадавших превысило тысячу, из которых большинство – женщины, дети и пожилые сообщило Министерство здравоохранения Газы. Израильские силы безопасности задержали двух палестинских мальчиков на Западном берегу реки Иордан, подвергнув их жестокому обращению в ходе допроса.

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    30 марта 2025, 06:56 • Новости дня
    Эксперт сообщил об увеличении поставок боеприпасов из Румынии на Украину

    Tекст: Денис Тельманов

    С территории Румынии на Украину усилились поставки боеприпасов и горюче-смазочных материалов, что происходит под усиленной охраной, согласно информации от военного эксперта Виталия Киселева.

    Как передает ТАСС, военный эксперт Виталий Киселев заявил об увеличении объема поставок боеприпасов и горюче-смазочных материалов с территории Румынии на Украину. По его словам, эшелоны идут под усиленной охраной и сопровождаются 20 вооруженными охранниками в специальных вагонах. Об этом свидетельствуют данные, полученные из подполья.

    Киселев добавил, что на пограничном переходе «Халмеу – Дьяково» значительно увеличились грузоперевозки военного назначения. В составы входят от 20 до 25 вагонов. По его словам, с украинской стороны усилена охрана приграничных железнодорожных станций, а также привлекаются гражданские патрули. Местные жители проверяются на наличие телефонов, контролируется интернет-трафик.

    На фоне этих событий, 27 марта в Париже прошел саммит коалиции желающих, где обсуждалась возможность предоставления «гарантий безопасности» Киеву после завершения конфликта на Украине. Одной из тем стало возможное размещение военного контингента на территории Украины. США не приняли участия в этом саммите, однако ряд стран выразил готовность участвовать в миротворческой миссии при поддержке Вашингтона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главком ВСУ Александр Сырский сообщил о увеличении интенсивности боевых действий в Сумской области и принятых мерах по усилению резервов и пополнению боеприпасов.

    ВСУ за сутки совершили двадцать обстрелов ДНР, выпустив 60 боеприпасов, что привело к жертвам и разрушениям.

    Большая часть техники и боеприпасов, уничтоженных в курском приграничье, принадлежит натовским государствам, как заявил посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

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    30 марта 2025, 14:15 • Новости дня
    Хуситы нанесли ракетный удар по аэропорту Бен-Гурион

    Хуситы заявили об успешном ударе баллистической ракетой по аэропорту Бен-Гурион

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Хуситы сообщили о ракетной атаке по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, заявив об успешном применении баллистической ракеты типа «Зульфикар».

    Мятежники-хуситы из движения «Ансар Алла» заявили о нанесении ракетного удара по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, сообщает ТАСС. По словам военного представителя хуситов Яхьи Сарии, для атаки была использована баллистическая ракета типа «Зульфикар».

    В эфире телеканала Al Masirah, принадлежащего хуситам, Яхья Сариа подчеркнул, что цель операции была успешно достигнута. Он отметил, что удар был направлен на оккупированный район Яффо, который обычно отождествляется с Тель-Авивом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США устроили удар по лидерам йеменских хуситов, что привело к их устранению. Хуситы в ответ заявили о двух ракетных ударах по Израилю. Также хуситы атаковали американский авианосец трижды за одни сутки.

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    31 марта 2025, 03:44 • Новости дня
    Белый дом заявил о намерении принять решение о вторичных пошлинах против Ирана

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон в ближайшее время примет решение о введении вторичных пошлин против Ирана, сообщил Белый дом.

    Указывается, что США введут вторичные пошлины против Ирана через две недели, если не будет прогресса по сделке по иранскому атому, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты потребовали от Ирана полного отказа от ядерной программы, однако Иран отказал США в проведении прямых переговоров по этому вопросу.

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    30 марта 2025, 13:56 • Новости дня
    Минобороны Дании сообщило о закупке нового оборудования для флота

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дания намерена усилить свой флот, закупив судна и оборудование для защиты подводной инфраструктуры в ответ на обострение ситуации в сфере безопасности.

    Дания планирует усиление своего флота, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на заявление министерства обороны страны. В рамках нового военно-морского плана Дания намерена приобрести 21 новое судно для морской гвардии, а также четыре судна, которые могут использоваться в военных целях для наблюдения за территориальными водами и постановки мин.

    Министр обороны Троельс Лунд Поульсен подчеркнул, что «правительство усилит оборону королевства амбициозным военно-морским планом», который предполагает немедленную закупку оборудования для наблюдения за критически важной подводной инфраструктурой. Кроме того, будет разработана программа по созданию беспилотников и других беспилотных устройств, которые укрепят военно-морские силы как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

    Учитывая обострение ситуации в сфере политики безопасности и цели НАТО по укреплению мощи Дании, новый военно-морской план сосредоточится на скорейшем получении необходимых морских возможностей для вооруженных сил. Нынешний флот фрегатов Дании прослужит еще десять лет, и правительство уже сейчас инициирует военно-морской план для обоснования будущих приобретений, включая следующее поколение датских фрегатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дания выразила готовность направить войска на Украину в рамках общеевропейских усилий, если это будет необходимо. В то же время угрозы Дональда Трампа о Гренландии вызвали кризис в Евросоюзе. Помимо этого, Дания выделила Киеву 7,5 млрд долларов, несмотря на отсутствие у нее систем ПВО и ПРО.

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    30 марта 2025, 07:33 • Новости дня
    Япония предложила США совместное производство ракет SM-6

    Япония предложила США рассмотреть производство зенитных ракет SM-6

    Tекст: Денис Тельманов

    Токио предложил Вашингтону рассмотреть возможность совместного производства ракет SM-6 для укрепления оборонного сотрудничества между странами.

    Как передает ТАСС, министр обороны Японии Гэн Накатани на пресс-конференции в Токио сообщил, что Япония предложила США рассмотреть возможность совместного производства зенитных управляемых ракет SM-6. Это заявление было сделано по итогам первых очных переговоров главы японского оборонного ведомства с Питом Хегсетом, назначенным недавно на должность главы Пентагона.

    Накатани выразил уверенность в эффективности оборонного сотрудничества между Японией и США, особенно в ракетном производстве. «Мы договорились активизировать консультации по вопросу совместного производства ракет AMRAAM, а также предложил рассмотреть совместное производство ракет SM-6», – заявил Накатани.

    Переговоры также сопровождались участием японского премьер-министра Сигэру Исиба в мемориальной церемонии на острове Иводзима, что подчеркивает важность укрепления стратегического партнерства между двумя странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Японии Такэси Ивая обратился к США с просьбой освободить Японию от пошлин на автомобили, подчеркивая значимость этой меры для японского экспорта. Также сообщалось, что на фоне изменений в российско-американских отношениях Ивая подчеркнул важность взаимопонимания с Россией, отметив, что политика Токио будет формироваться на основе национальных интересов Японии.

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    В России заявили о праве не соблюдать мораторий на обстрелы энергетических объектов в случае нарушений со стороны ВСУ. В пятницу Украина вновь атаковала станцию «Суджа», которая фактически полностью уничтожена. Как говорят эксперты, несоблюдение энергетического перемирия доказывает недоговороспособность киевской власти и подчеркивает актуальность идеи Владимира Путина о внешнем управлении Украиной под эгидой ООН. Подробности

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    ВСУ видят от России угрозу сразу на шести направлениях

    В последнюю неделю на разных участках линии боевого соприкосновения на украинской бронетехнике замечены новые тактические знаки. Одновременно в Киеве заявляют, будто бы ВС РФ готовятся весной-летом этого года начать масштабное наступление по всему 1000-километровому фронту. Что все это может означать? Подробности

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    Власти Франции пошли по румынскому пути борьбы с оппозицией

    Судя по всему, Европа решила перестать имитировать игры в демократию. Призывы запретить партию «Альтернатива для Германии» и аннуляция итогов первого тура выборов в Румынии еще могли казаться случайностями, но сюжет с Марин Ле Пен все расставил по местам. Глава одной из самых популярных оппозиционных партий Франции осуждена и лишена права избираться – за два года до выборов президента страны, на которых она имела реальные шансы. Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Молодежь Запада – это старики

      Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

    • Дозачистка всего русского в Эстонии

      Эстонский парламент с подачи партии Каи Каллас проголосовал за ускоренное изменение конституции. Цель – окончательное уничтожение политики в среде русскоязычных, лишение граждан России права голоса и смена власти в лояльных русским городах – Нарве и Таллине.

    • США обнулили ядерные амбиции Зеленского

      Посланник Дональда Трампа по особым поручениям и весьма своеобразный дипломат Ричард Гренелл решил «поставить точку» и сообщить руководству Украины «неприятную правду» о ядерном оружии, которое когда-то находилось на украинской территории.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Постоянные угрозы санкциями стали заезженной пластинкой Трампа

      Не проходит и дня, чтобы президент США Дональд Трамп не грозил очередной стране тем или иным наказанием. В частности, он продолжает использовать любимую пластинку еще прошлой администрации Белого дома – угрожая санкциями в том числе и России.

    • Атака Трампа на БРИКС грозит Америке плохими последствиями

      Президент США делает воинственные заявления относительно международного сообщества БРИКС. «БРИКС умер», – провозглашает Трамп и угрожает ввести против этой организации 150-процентные пошлины в случае создания ею собственной валюты. Однако даже западные аналитики предупреждают, что сам факт таких угроз уже действует разрушительно на американский доллар и подталкивает различные страны отказываться от расчета в американской валюте.

    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Голос ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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