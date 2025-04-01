Хуситы показали видео уничтожения американского дрона в Йемене

Хуситы опубликовали видео с доказательством уничтожения MQ-9 Reaper в Марибе

Tекст: Денис Тельманов

Хуситы из движения «Ансар Аллах» опубликовали видео, подтверждающее уничтожение американского разведывательно-ударного беспилотника MQ-9 Reaper в небе над провинцией Мариб, передает ТАСС.

На кадрах, размещенных в телеграм-канале пресс-службы хуситов, видно огненную вспышку, сопровождаемую текстом о крушении дрона. На месте падения сторонники движения продемонстрировали обгоревшие обломки аппарата и поврежденный элемент фюзеляжа с символикой ВВС США, что подтверждает принадлежность дрона.

Военный представитель «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил, что аппарат был сбит с помощью ракеты местного производства. Он также отметил, что с начала эскалации конфликта в Газе хуситы уничтожили не менее шестнадцати американских беспилотников.

Конфликт в регионе обострился в 2023 году, когда хуситы начали угрожать Израилю и блокировать проход судов через Красное море и Аденский залив. Однако после введения режима прекращения огня в Газе в январе атаки приостановились. Перемирие сорвалось в марте, и хуситы возобновили удары по израильским объектам.

США, в свою очередь, начали массированные удары по хуситам в Йемене, чтобы защитить свои интересы и обеспечить свободу судоходства. В ответ хуситы атаковали американский авианосец Harry Truman в Красном море, но информации о повреждениях корабля нет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в небе над провинцией Мариб был сбит американский беспилотник MQ-9 Reaper. Белый дом заявил, что удары Вооруженных сил США по йеменским хуситам будут продолжаться, пока те представляют угрозу для судоходства в регионе. Хуситы сообщили о ракетной атаке по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, утверждая об успешном применении баллистической ракеты типа «Зульфикар».