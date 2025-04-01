Человек смертен, и, главное, внезапно смертен. Никто не знает, сколько кому на роду написано. Теряющему разум Зе явно стоит внимательно оглядываться по сторонам...5 комментариев
Путин распорядился провести заседание Госсовета в Доброграде
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о проведении 15 апреля заседания президиума Госсовета в поселке Доброград Владимирской области.
Основной темой встречи станет развитие инфраструктуры для обеспечения комфортных условий жизни, передает РИА «Новости».
В феврале Путин утвердил новый состав президиума Государственного совета, в который вошли 26 человек, в том числе премьер-министр Михаил Мишустин, первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко, заместитель главы администрации президента Максим Орешкин и мэр Москвы Сергей Собянин.