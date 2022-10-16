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Глава Газпрома допустил перенаправление утраченного на «Северных потоках» газа через Турцию
Глава Газпрома Миллер указал на возможность перенаправить все выпавшие на «Северных потоках» объемы через турецкий хаб
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Все выпавшие из-за терактов на «Северных потоках» объемы газа можно будет перенаправить через турецкий хаб, заявил глава Газпрома Алексей Миллер в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Миллер отметил, что речь идет обо всех тех выпадающих объемах, которые были потеряны из-за актов международного терроризма на «Северных потоках», поэтому это могут быть значительные объемы, передает РИА «Новости».
На вопрос, возможно ли перенаправить через будущий хаб все северные объемы, он ответил: «Вы знаете, нет ничего невозможного».
Миллер напомнил, что в Газпроме есть опыт подготовки к реализации проекта «Южный поток», который был свернут и позже превратился в «Турецкий поток». «Южный поток» первоначально планировался на мощность 63 млрд кубометров газа. Поэтому, по его мнению, если говорить о даже технической документации проработки трассы, то под «Южный поток» это все было в свое время уже сделано.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что он и российский лидер Владимир Путин поручили делегациям обеих стран как можно быстрее приступить к реализации идеи о создании в Турции газового хаба.
Напомним, Путин предложил Эрдогану создать в Турции газовый хаб, чтобы поставлять газ в другие страны, в частности в Европу.
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Власти Турции перекрыли Босфор из-за идущего в Россию сухогруза
Управление береговой охраны Турции сообщило о приостановке движения в проливе Босфор из-за следующего в Россию сухогруза
Движение в проливе Босфоре приостановлено из-за поломки двигателя у направляющегося в Россию сухогруза, сообщило управление береговой охраны Турции.
В управлении береговой охраны Турции утверждают, что у 190-метрового судна «Аннита» (Annita), следующего из турецкого порта Тузла в российский Кавказ, произошла поломка двигателя, после чего по просьбе капитана к судну были направлены два буксира и катер с лоцманом, передает ТАСС.
Напомним, в конце сентября пролив Босфор заблокировал шедший в Россию сухогруз.
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Миллер назвал объем повреждений «Северных потоков»
Глава Газпрома Миллер сообщил о необходимости заменить значительную часть трубы в «Северных потоках»
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Трубы системы «Северный поток» сейчас на большом протяжении заполнены морской водой, для ремонта потребуется отрезать и заменить значительную часть, сообщил глава Газпрома Алексей Миллер.
По его словам, судя по скорости потери давления, произошел полный разрыв трубы. Это может означать, что труба на очень большое расстояние заполнена морской водой. ЧП он назвал беспрецедентным террористическим актом.
«Эксперты говорят – чтобы восстановить работу после такого террористического акта, надо фактически отрезать большой кусок трубы на большом расстоянии и фактически строить новый участок», – передает ТАСС его слова.
Миллер подчеркнул, что для восстановления поврежденной трубы, потребовалось бы поднимать ее на поверхность, что осложняется ее заполнением морской водой на сотни километров.
Напомним, теракты на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» произошли 26 сентября. Генпрокуратура России возбудила уголовное дело об акте международного терроризма.
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Миллер дал оценку мощности нового газопровода через Черное море
Глава Газпрома Миллер сравнил мощности нового газопровода через Черное море с «Северным потоком»
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Мощности новой газотранспортной системы через Черное море могут быть сопоставимы с утерянными из-за повреждений «Северных потоков» объемами прокачки газа на Балтике, сообщил глава Газпрома Алексей Миллер.
Как сообщил глава Газпрома в эфире Первого канала, объемы новых газотранспортных мощностей, которые могут появиться в коридоре «Турецкого потока», могут быть сопоставимы с объемами, утерянными на Балтике из-за актов международного терроризма на «Северных потоках». Он выразил уверенность, что предлагаемые новые объемы газа будут востребованы покупателями на рынке, передает ТАСС.
Ранее в четверг президент России Владимир Путин предложил создать в Турции газовый хаб для поставок газа в другие страны, в том числе в Европу. Российский лидер отметил, что это была бы площадка не только для поставок, но и для определения цен. В Кремле сообщили, что в Анкаре с большим интересом восприняли идею о создании газового хаба в Турции.
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Власти Франции не увидели смысла в новых газопроводах из России в Европу
В Елисейском дворце не увидели смысла в создании новых инфраструктурных проектов для поставок газа из России в Европу
Франция считает бессмысленным создание новых инфраструктурных проектов вроде газового хаба в Турции для обеспечения Европы российским газом, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец.
По словам неназванного представителя администрации президента Франции, Париж считает бессмысленным создание новых инфраструктурных проектов, которые позволят импортировать больше российского газа, поскольку Европа стремится избавиться от зависимости от российского газа, передает ТАСС.
Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин предложил создать в Турции газовый хаб для поставок газа в Европу и другие страны. В Анкаре восприняли идею с большим интересом. Глава Газпрома Алексей Миллер сравнил мощности нового газопровода через Черное море с утерянными из-за повреждений «Северных потоков» объемами прокачки газа на Балтике.
Напомним также, в четверг Франция начала прямые поставки газа в Германию.
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Эрдоган распорядился быстро начать работу по предложению Путина о газовом хабе
Президент Турции Эрдоган поручил как можно быстрее начать работу по предложению президента России Путина о газовом хабе
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Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что он и российский лидер Владимир Путин поручили делегациям обеих стран как можно быстрее приступить к реализации идеи о создании в Турции газового хаба.
Президенты дали поручения своим Минэнерго провести совместное исследование по определению наиболее подходящего места для создания хаба. Эрдоган рассказал, что в переговорах участвовал также глава Газпрома Алексей Миллер.
Он добавил, что после проработки вопроса ведомствами будет сделан следующий шаг. «Здесь не нужно ждать», – подчеркнул турецкий лидер, передает РИА «Новости».
Вместе с тем президент республики заверил, что будут предприняты все шаги по обеспечению безопасности хаба.
Кроме того, Эрдоган рассказал о переговорах с Путиным в Астане. По его словам, российский лидер раскрыл ему технические детали ситуации с Крымским мостом.
Он уточнил, что существует доверие России и некоторых других стран к Анкаре по поводу посредничества Турции по проблеме кризиса на Украине. Турецкая сторона поделилась с Путиным своей чувствительностью в отношении этого вопроса и Крымского моста.
Напомним, Путин предложил Эрдогану создать в Турции газовый хаб, чтобы поставлять газ в другие страны, в частности в Европу.
Путин оценил возможность запуска «Северного потока – 2»
Президент России Путин заявил, что рабочая ветка «Северного потока – 2» вряд ли будет запущена
Одна ветка «Северного потока – 2» находится в рабочем состоянии, но решение о поставках Германией не принимается и, судя по всему, вряд ли будет принято, заявил президент России Владимир Путин.
Путин считает, что с интересами Германии, судя по всему, мало кто считается, иначе не подрывали бы «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2». Он указал, что несмотря на то, что «Северный поток – 2» не работал, его могли в крайнем случае включить, но теперь такой возможности нет, несмотря на то, что одна ветка в рабочем состоянии, решение о поставках Германией вряд ли будет принято, передает РИА «Новости».
Ранее телеканал ARD со ссылкой на источники в правительстве Германии заявил, что взрывы стали причиной повреждений на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», к такому выводу пришли немецкие следователи, изучив фотографии с места ЧП, сделанные подводным беспилотником бундесвера.
Швеция не будет делиться с ФРГ и Данией итогами расследования ЧП на «Северных потоках»
Der Spiegel: Швеция отказалась от совместного расследования ЧП на «Северных потоках» из-за секретности
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Швеция не захотела делиться с Германией и Данией результатами расследования ЧП на газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» из-за высокого уровня секретности, сообщили СМИ со ссылкой на источники.
По данным Der Spiegel, Швеция отказалась от создания международной совместной следственной группы по расследованию инцидентов на «Северных потоках». Швеция, пишет издание, мотивировала отказ тем, «что уровень секретности результатов ее расследования является слишком высоким, чтобы делиться ими с другими странами», передает ТАСС.
В пятницу вице-премьер России Александр Новак заявил, что организаторы теракта на «Северных потоках» ввергли Европу в энергетическую бедность.
Ранее сообщалось, что взрывы стали причиной повреждений на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», к такому выводу пришли немецкие следователи, изучив фотографии с места ЧП, сделанные подводным беспилотником бундесвера.
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Ушаков: Россия не получала от Эрдогана предложений о пятисторонних переговорах по Украине
Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что Эрдоган ни разу не предлагал провести пятисторонние переговоры по Украине
России не поступало ни одного предложения от президента Турции Реджепа Эрдогана об организации встречи России, США, Британии, Германии и Франции по теме конфликта на Украине, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Он пояснил, что о таком предложении писали только СМИ. Сам Эрдоган такой идеи не предлагал, передает ТАСС.
Ушаков уточнил, что по дипломатическим каналам такого предложения также не было. Помощник президента подчеркнул, что Москва не отказывается от контактов, однако пока непонятно, что обсуждать.
Ранее Эрдоган заявил, что Турция поддерживает справедливое завершение конфликта на Украине дипломатическим путем.
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У Захаровой возникли вопросы к главе Минобороны Дании из-за расследования на «Северных потоках»
Представитель МИД России Захарова задала три неудобных вопроса главе Минобороны Дании
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После заявления министра обороны Дании Мортена Бедскова о затруднениях расследования на «Северных потоках» из-за снарядов Второй мировой, у официального представителя МИД России Марии Захаровой возникли к нему вопросы.
Она спросила министра, не мешали ли снаряды времен Второй мировой войны, якобы находящиеся на дне Балтийского моря, прокладке газопровода. Также попросила его объяснить появление в 2015 году под трубой «Северного потока – 1» снаряда НАТО, написала она в своем Telegram-канале.
Еще один вопрос касался того, знает ли министр обороны, что в подмосковных лесах продолжают находить снаряды времен Второй мировой, что не мешает строить дома и дороги.
Ранее министр обороны Дании Мортен Бедсков заявил, что снаряды времен Второй мировой войны, находящиеся на дне Балтийского моря, «затрудняют расследование» ЧП на «Северных потоках».
В четверг МИД России высказало недоумение послам Германии, Дании и Швеции из-за отсутствия официальной реакции на обращение премьер-министра России Михаила Мишустина к руководству этих стран по поводу привлечения представителей ведомств России и Газпрома к расследованию диверсий на «Северных потоках».
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В Германии назвали причину повреждений «Северных потоков»
Немецкие следователи пришли к выводу, что причиной повреждений на «Северных потоках» стали взрывы
Взрывы стали причиной повреждений на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», к такому выводу пришли немецкие следователи, изучив фотографии с места ЧП, сделанные подводным беспилотником бундесвера, сообщил телеканал ARD со ссылкой на источники в правительстве Германии.
На месте работали специалисты по взрывчатым веществам федеральной полиции и водолазы. К месту ЧП был направлен подводный беспилотник. Сообщается, что утечка газа составляет восемь метров в диаметре, повреждены оба газопровода. Только одна нитка «Северного потока» не получила повреждений, передает ТАСС.
По данным источника телеканала, утечка «может быть только следствием взрыва с применением взрывчатых веществ». Материалы расследования переданы Генпрокуратуре Германии.
Между тем Германия, Дания и Швеция будут расследовать ЧП на газопроводах отдельно друг от друга.
По данным СМИ, от проведения совместного расследования отказалась Швеция из-за якобы опасений утечки информации. Аналогичным образом поступила Дания. На данный момент каждая страна ведет собственное расследование.
Ранее глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что трубы «Северного потока» на большом участке заполнены морской водой, необходимо отрезать и заменить значительную часть.
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Эксперт назвал сложности при восстановлении «Северных потоков»
Эксперт Митрахович: Восстановление «Северных потоков» – это политический вопрос
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Авария на «Северных потоках» стала беспрецедентной. Таким же может быть ремонт. Никто в мире подобных работ не проводил. Поэтому даже Газпром может назвать лишь приблизительные данные. Об этом в разговоре с газетой ВЗГЛЯД рассказал эксперт в сфере энергетики Станислав Митрахович, комментируя заявление главы Газпрома о необходимости замены большой части труб в «Северных потоках».
«Восстановление «Северных потоков» – вопрос политический. Так как поврежденные участки находятся в экономических зонах Дании и Швеции, нам придется в первую очередь договариваться о допуске ремонтных кораблей в их акваторию», – сказал Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ.
«И тут возникает слишком много вопросов. Будет ли заниматься ремонтом только Россия? Будет ли вообще возможность проводить ремонт? Согласятся ли европейцы принимать участие в работах?» – риторически перечисляет собеседник.
«Миллер уже сказал, что на восстановление труб уйдет много месяцев. Не исключаю, что понадобится больше года. Масштабы аварии, произошедшей в результате диверсий, действительно беспрецедентны – таких работ по ремонту подводных газопроводов никогда не проводилось», – замечает эксперт.
На фоне этого сложно спрогнозировать, справится ли Россия с ремонтом лишь своими силами, акцентирует Митрахович. «Вот, например, «Академик Черский» или «Фортуна» способны сначала поднять из воды трубы, а затем опустить их на место? Никто не пробовал. Нужен некий эксперимент», – рассуждает он.
«Уверен, что работы не начнутся, пока не будут достигнуты все политические договоренности. Если же заключить соглашение о ремонте удастся, нам бы пригодилась помощь тех, кто изначально принимал участие в строительстве «Северных потоков», – отмечает собеседник.
«Речь идет о швейцарской компании Allseas, которая также строила подводную часть «Турецкого потока». Есть еще итальянская компания Saipem, дочка Eni. С другой стороны, не очень понятно, с какой стати они должны согласиться на совместную работу. В общем, тут сперва нужно прийти к политическим договоренностям, и лишь затем сообща заниматься ремонтом», – заключил Митрахович.
Ранее глава Газпрома Алексей Миллер сообщил, что, судя по скорости потери давления, произошел полный разрыв трубы. Это может означать, что труба на очень большое расстояние заполнена морской водой. ЧП он назвал беспрецедентным террористическим актом.
Миллер подчеркнул, что для восстановления поврежденной трубы потребовалось бы поднимать ее на поверхность, что осложняется ее заполнением морской водой на сотни километров.
Напомним, теракты на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» произошли 26 сентября. Генпрокуратура России возбудила уголовное дело об акте международного терроризма.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто мог взорвать «Северные потоки», а также почему диверсии приблизили мир к глобальному конфликту.
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Новак указал на последствия для Европы после терактов на «Северных потоках»
Вице-премьер Новак заявил, что подрыв на «Северных потоках» обнулил энергобезопасность Европы
Организаторы теракта на «Северных потоках» ввергли Европу в энергетическую бедность, заявил вице-премьер России Александр Новак во время Российской энергетической недели.
Новак считает, что ЧП на газопроводах обнулило энергетическую безопасность Европы, а организаторы терактов на «Северных потоках» ввергли ее в энергетическую бедность, передает РИА «Новости».
Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12–14 октября.
Ранее президент России Владимир Путин на пресс-конференции после саммита в Астане заявил, что рабочая ветка «Северного потока – 2» вряд ли будет запущена.
Телеканал ARD со ссылкой на источники в правительстве Германии заявил, что взрывы стали причиной повреждений на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», к такому выводу пришли немецкие следователи, изучив фотографии с места ЧП, сделанные подводным беспилотником бундесвера.
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В Германии призвали запустить «Северный поток – 2»
Сопредседатель «Альтернативы для Германии» Вайдель выступила за запуск «Северного потока – 2»
Германия окажется проигравшей стороной в экономической войне, если не будет запущен «Северный поток – 2», и не пройдут мирные переговоры по Украине, заявила сопредседатель правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель радиостанции Deutschlandfunk.
По словам Вайдель против Германии идет экономическая война, страна окажется в большом проигрыше, если не принять меры. Сопредседатель АдГ подчеркнула, что нет компетентных представителей правительства, которые хоть как-то разбирались бы в проблеме или вообще могли бы представлять интересы Германии, передает Deutschlandfunk.
Вайдель считает, что нужно немедленно ввести в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2», а также провести мирные переговоры по Украине. Правда вопрос проведения референдумов по присоединению Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей к России, Вайдель не считает проблемой Германии, передает ТАСС.
Напомним, АдГ провела в Берлине антиправительственную акцию, на которую собрались около 8 тыс. человек. Они выступали против политики правительства Олафа Шольца, против роста цен на продовольствие и электроэнергию, а также против санкций в отношении РФ.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что одна ветка «Северного потока – 2» находится в рабочем состоянии, но вряд ли она будет запущена.
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Путин выразил Эрдогану соболезнования в связи с аварией на шахте
Российский лидер выразил сочувствие турецкому коллеге в связи с аварией на шахте Бартын
Президент Владимир Путин выразил президенту Турции Тайипу Эрдогану глубокие соболезнования в связи с аварией на угольной шахте, в результате которой погибли десятки человек.
Глава государства выразил глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями аварии на угольной шахте в провинции Бартын и передал слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших горняков, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим, сообщается на сайте Кремля.
Тем временем число погибших при взрыве на шахте на севере Турции выросло до 40, передает РИА «Новости» слова министра внутренних дел страны Сулеймана Сойлу.
Ранее было известно, что число погибших в результате взрыва на шахте на севере Турции возросло до 28, при этом 11 пострадавших все еще находятся в больницах под наблюдением врачей.
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Турция потребовала от Финляндии и Швеции выполнить условия Анкары для вступления в НАТО
Турецкий министр нацобороны Хулуси Акар призвал Финляндию и Швецию выполнить условия Анкары для вступления в НАТО
Для вступления в НАТО Финляндия и Швеция обязаны выполнить взятые на себя обязательства в рамках трехстороннего меморандума, напомнил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.
По его словам, Турция приветствует расширение Североатлантического альянса и не противится его политике «открытых дверей», однако считает необходимым получить гарантии безопасности по отношению к государству. Акар подчеркнул, что одним из направлений обороны НАТО является терроризм. В то время как Турция остается единственной из стран НАТО, которая продолжает одновременную борьбу с более чем одной террористической организацией, пишет Anadolu.
Турецкий министр подчеркнул, что «партнеры должны учесть этот факт и обратить внимание на усилия Анкары по обеспечению нацбезопасности», пояснив, что позиция Турции изначально была ясная и четкая касательно этого вопроса.
Акар добавил: Анкара таким образом пытается помочь Швеции и Финляндии, не допустив ущемления собственных интересов. «К сожалению, в этих странах все еще продолжаются антитурецкие провокации. Анкара ожидает конкретных шагов по их недопущению», – заключил министр.
Напомним, Швеция, Финляндия и Турция подписали меморандум по безопасности, который разблокировал начало переговоров о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО. Страны договорились усилить сотрудничество по борьбе с терроризмом, включая меры против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), обмен информацией, соглашение по экстрадиции.
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