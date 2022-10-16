Глава Газпрома допустил перенаправление утраченного на «Северных потоках» газа через Турцию

Глава Газпрома Миллер указал на возможность перенаправить все выпавшие на «Северных потоках» объемы через турецкий хаб

Все выпавшие из-за терактов на «Северных потоках» объемы газа можно будет перенаправить через турецкий хаб, заявил глава Газпрома Алексей Миллер в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Миллер отметил, что речь идет обо всех тех выпадающих объемах, которые были потеряны из-за актов международного терроризма на «Северных потоках», поэтому это могут быть значительные объемы, передает РИА «Новости».

На вопрос, возможно ли перенаправить через будущий хаб все северные объемы, он ответил: «Вы знаете, нет ничего невозможного».

Миллер напомнил, что в Газпроме есть опыт подготовки к реализации проекта «Южный поток», который был свернут и позже превратился в «Турецкий поток». «Южный поток» первоначально планировался на мощность 63 млрд кубометров газа. Поэтому, по его мнению, если говорить о даже технической документации проработки трассы, то под «Южный поток» это все было в свое время уже сделано.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что он и российский лидер Владимир Путин поручили делегациям обеих стран как можно быстрее приступить к реализации идеи о создании в Турции газового хаба.

Напомним, Путин предложил Эрдогану создать в Турции газовый хаб, чтобы поставлять газ в другие страны, в частности в Европу.

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