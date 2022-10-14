Эрдоган распорядился быстро начать работу по предложению Путина о газовом хабе

Президент Турции Эрдоган поручил как можно быстрее начать работу по предложению президента России Путина о газовом хабе

Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что он и российский лидер Владимир Путин поручили делегациям обеих стран как можно быстро приступить к реализации идеи создании в Турциии газового хаба.

Президенты дали поручения своим Минэнерго провести совместное исследование по определению наиболее подходящего места для создания хаба. Эрдоган рассказал, что в переговорах участвовал также глава Газпрома Алексей Миллер.

Он добавил, что после проработки вопроса ведомствами будет сделан следующий шаг. «Здесь не нужно ждать», – подчеркнул турецкий лидер, передает РИА «Новости».

Вместе с тем президент республики заверил, что будут предприняты все шаги по обеспечению безопасности хаба.

Кроме того, Эрдоган рассказал о переговорах с Путиным в Астане. По его словам, российский лидер раскрыл ему технические детали ситуации с Крымским мостом.

Он уточнил, что доверие России и некоторых других стран к Анкаре по поводу посредничества Турции по проблеме кризиса на Украине. Турецкая сторона поделилась с Путиным своей чувствительностью в отношении этого вопроса и Крымского моста.

Напомним, Путин предложил Эрдогану создать в Турции газовый хаб, чтобы поставлять газа в другие страны, в частности в Европу.

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