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    1 апреля 2025, 08:56 • В мире

    Власти Франции пошли по румынскому пути борьбы с оппозицией

    Власти Франции пошли по румынскому пути борьбы с оппозицией
    @ REUTERS/Gonzalo Fuentes

    Tекст: Валерия Вербинина

    Судя по всему, Европа решила перестать имитировать игры в демократию. Призывы запретить партию «Альтернатива для Германии» и аннуляция итогов первого тура выборов в Румынии еще могли казаться случайностями, но сюжет с Марин Ле Пен все расставил по местам. Глава одной из самых популярных оппозиционных партий Франции осуждена и лишена права избираться – за два года до выборов президента страны, на которых она имела реальные шансы.

    Весьма возможно, что 31 марта 2025 года войдет в учебники истории как своеобразный Рубикон, который в этот день перешла Европа. Утром глава фракции «Национальное объединение» в Нацсобрании Франции  Марин Ле Пен и ее соратники явились в суд, чтобы выслушать приговор по делу депутатских помощников, в котором они проходили как обвиняемые.

    Суть обвинения заключается в том, что депутатам Европарламента выдавались некие суммы для оплаты работы их помощников. Нет, депутаты – в числе которых оказалась и Марин Ле Пен – эти деньги не присваивали, но, как настаивает прокуратура, использовали их для того, чтобы оплачивать работу, которую помощники делали для них по линии партии «Национальное объединение», а не Европарламента.

    Одним словом, Европарламент пострадал и потерял деньги, а депутаты – мошенники и негодяи, которых нужно наказать. И неважно, что сама суть обвинения крайне мутная и что депутаты Европарламента осуществляют политическую деятельность также в пределах своих стран, и помощники у них зачастую работают и там, и там.

    Буквально несколько месяцев назад по аналогичному делу судили нынешнего премьер-министра Франсуа Байру и группу депутатов его партии MoDem. В итоге Байру отделался легким испугом, а его соратники – условными приговорами и штрафами. Может быть, именно поэтому никто до вынесения приговора не верил, что для Марин Ле Пен дело обернется иначе.

    Судья зачитывал приговор долго, но, едва услышав вердикт «виновна», Марин Ле Пен поднялась с места и вышла из зала. Вероятно, будучи адвокатом, она поняла, что будет дальше, и решила не участвовать в этом фарсе, который ошибочно именуется правосудием. На французском канале BFMTV, который транслировал происходящее в прямом эфире, ведущие, как могли, изображали удивление, хотя ничего удивительного в данной ситуации нет.

    Марин Ле Пен с ее нынешней популярностью представляла слишком большую опасность для Макрона и его сторонников, для европейских властей в Брюсселе и вообще для всех, кто считает ее взгляды ультраправыми и ее рейтинги – незаслуженными. Детали приговора Марин Ле Пен судья огласил в самом конце, после деталей наказаний других депутатов «Национального объединения»: четыре года лишения свободы, из которых два ей придется провести с электронным браслетом, а два – условно, штраф в 100 тысяч евро и – самое главное – запрет избираться сроком в 5 лет.

    Должно быть, соратник Марин Ле Пен Луи Алио, вице-президент «Национального объединения» и мэр Перпьньяна, что-то предчувствовал, потому что буквально в то же утро заявил,

    что «правосудие сегодня во Франции надо рассматривать в лупу» и что «в случае с правосудием я более не верю ничему».

    Сам он, кстати, в итоге был приговорен к 18 месяцам лишения свободы (из которых 6 ему придется провести с электронным браслетом) и трем годам запрета избираться. Аналогичные сроки, а также штрафы получили и другие соратники Марин Ле Пен – но, хотя их вынужденное отсутствие станет потерей для партии, запрет на избрание Марин все же является самым сильным ударом, и, конечно, именно поэтому он и был нанесен.

    «Сегодня не Марин Ле Пен неправедно приговорена: сегодня казнена французская демократия», – написал президент «Национального объединения» Жордан Барделла. «Суд выразил свою политическую волю, – заметил один из соратников Марин Ле Пен, проходящих по делу, Валлеран де Сен-Жюст. – Не волю закона и не юридическую волю, а политическую».

    Итальянский вице-премьер Маттео Сальвини написал в соцсетях, что происходящее «походит на скверный фильм, который мы уже видели в других странах, например, в Румынии». Упоминание этой страны вовсе не случайно: в ноябре 2024 политик Кэлин Джорджеску выиграл там первый тур президентских выборов, но результаты вскоре были отменены под надуманным предлогом.

    На самом деле Джорджеску просто не нравится европейским элитам, так как он считается пророссийским и ведет себя чересчур независимо.

    После протеста сторонников Джорджеску политика арестовали, через некоторое время отпустили, но затем отказали ему в регистрации на повторные выборы, тем самым обнулив его шансы. Потому что демократия хороша только для своих, а на чужих ее не хватит, и уж тем более – в Румынии.

    Абсолютно тот же самый принцип – недопуск политика к выборам, где он мог бы одержать победу и спутать чьи-то карты – можно наблюдать в деле Марин Ле Пен. Здесь, как и в Румынии, оказались задействованы судебные инстанции, только их роль была сыграна иначе. Суть же этой роли осталась неизменной, и сколько бы ни твердили о соблюдении законности, о правосудии и прочем, это лишь ширма для прикрытия более чем очевидных интересов.

    Пока во Франции партия «Национальное объединение» выполняла роль статиста – или даже козла отпущения, которому удобно приписывать любые прегрешения – ее еще согласны были терпеть. Как только она стала серьезной политической силой, а Марин Ле Пен, которая сейчас лидирует в опросах общественного мнения, стала всерьез претендовать на место следующего президента Франции – за нее проголосовали бы 37% избирателей, согласно опросу накануне суда – ее тотчас же лишили политического будущего. И это никак не может быть совпадением.

    Разумеется, Марин Ле Пен подаст на апелляцию и попытается добиться отмены приговора, но шансов на это слишком мало, да и время работает против нее. Интереснее в данном случае другое – кто и в какой стране станет следующей жертвой аналогичной расправы, замаскированной под правосудие.

    Буквально несколько недель назад в бундестаге самые разные депутаты призывали запретить партию «Альтернатива для Германии», за которую по чистому, разумеется, совпадению стало голосовать слишком много народу. Причем «зеленые» требовали просто взять и запретить, а депутаты из других фракций пытались оформить обращение в Конституционный суд, считая, что уж он-то наверняка найдет предлог, чтобы признать деятельность неугодной партии неконституционной.

    С тех пор прошли новые выборы в бундестаг, но противостояние с АдГ было обозначено с первых же минут нового парламента, даже несмотря на то, что партия заняла на выборах второе место. Нет сомнений, что как только благовидный предлог для запрета найдется, к нему не замедлят прибегнуть. А если предлога не будет – то и рейхстаг для этого подожгут, как сделал один политический предшественник нынешних демократов. Главное – найти, в чем обвинить, а все остальное, как показал случай Марин Ле Пен, приложится.

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    Власти Франции пошли по румынскому пути борьбы с оппозицией

    Судя по всему, Европа решила перестать имитировать игры в демократию. Призывы запретить партию «Альтернатива для Германии» и аннуляция итогов первого тура выборов в Румынии еще могли казаться случайностями, но сюжет с Марин Ле Пен все расставил по местам. Глава одной из самых популярных оппозиционных партий Франции осуждена и лишена права избираться – за два года до выборов президента страны, на которых она имела реальные шансы. Подробности

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