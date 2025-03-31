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Трамп-младший осудил приговор Ле Пен во Франции
Дональд Трамп-младший выразил недовольство по поводу приговора Марин Ле Пен, намекая на правоту высказываний вице-президента США Джей Ди Вэнса о Евросоюзе.
Дональд Трамп-младший высказывался в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) о приговоре лидеру французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, передает РИА «Новости».
Он отметил, что приговор свидетельствует о правоте вице-президента США Джей Ди Вэнса, который критиковал подход Европейского союза к правам и свободам граждан. Трамп-младший выразил недоумение по поводу того, что Франция «отправляет Ле Пен в тюрьму и запрещает ей участвовать в выборах».
Ранее Джей Ди Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности заявлял о том, что Европе угрожает цензура, подчеркивая, что западные правительства должны считаться с мнениями своих граждан. По его словам, главная угроза Европе исходит не извне, а изнутри. Он привел в качестве примера отмену итогов выборов в Румынии и риск повторения подобного сценария в Германии.
Напомним, глава парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен приговорена парижским судом к четырем годам лишения свободы и поражению в избирательных правах.
Вице-премьер Италии назвал приговор Ле Пен «объявлением войны», а спикер МИД России Захарова заявила об «агонии либеральной демократии» после приговора Ле Пен.