Трамп-младший осудил приговор Ле Пен во Франции

Tекст: Валерия Городецкая

Дональд Трамп-младший высказывался в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) о приговоре лидеру французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, передает РИА «Новости».

Он отметил, что приговор свидетельствует о правоте вице-президента США Джей Ди Вэнса, который критиковал подход Европейского союза к правам и свободам граждан. Трамп-младший выразил недоумение по поводу того, что Франция «отправляет Ле Пен в тюрьму и запрещает ей участвовать в выборах».

Ранее Джей Ди Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности заявлял о том, что Европе угрожает цензура, подчеркивая, что западные правительства должны считаться с мнениями своих граждан. По его словам, главная угроза Европе исходит не извне, а изнутри. Он привел в качестве примера отмену итогов выборов в Румынии и риск повторения подобного сценария в Германии.

Напомним, глава парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен приговорена парижским судом к четырем годам лишения свободы и поражению в избирательных правах.

Вице-премьер Италии назвал приговор Ле Пен «объявлением войны», а спикер МИД России Захарова заявила об «агонии либеральной демократии» после приговора Ле Пен.