Удар Трампа по российской нефти вызовет глобальный торговый кризис

Tекст: Ольга Самофалова

Дональд Трамп пригрозил России самыми жесткими санкциями против ее нефти, если стороны не смогут заключить соглашения о прекращении боевых действий на Украине. «Это будет означать, что, если вы покупаете нефть у России, вы не сможете вести бизнес в Соединенных Штатах. Будет введен тариф в размере от 25 до 50% на всю нефть», – заявил президент США в телефонном интервью ведущей телеканала NBC News Кристен Уэлкер.

Судя по всему, Трамп имел в виду, что готов ввести 25-50% пошлины на все экспортируемые в США товары из тех стран, которые покупают российскую нефть. Это значит, что под удар попадут два главных покупателя нашей нефти – Индия и Китай.

Возможны два сценария развития ситуации, если Трамп все-таки решится реализовать этот шаг. В первом случае Китай и Индия не отказываются покупать российскую нефть, пытаются скрыть закупку новыми способами. Индия хорошо зарабатывает на переработке российской нефти со скидкой и экспорте нефтепродуктов по рыночным ценам. А у Китая, кроме экономических, есть еще и серьезные политические причины продолжать покупать нашу нефть.

«Отказ от российской нефти усилит зависимость Китая от поставок нефти морем, что сделает Китай более уязвимым к любым конфликтам на море. Например, могут теоретически возникнуть неприятности с Малаккским проливом, через который идет значительная часть поставок нефти в Китай. То есть отказ Китая от российской нефти увеличивает возможности внешнеполитического давления на Пекин», – говорит Александр Фролов, заместитель гендиректора Института национальной энергетики, главный редактор отраслевого медиа «ИнфоТЭК». Из России основная часть поставок идет по нефтепроводной системе «Восточная Сибирь – Тихий океан».

Если США введут против Китая и Индии вторичные санкции в виде пошлин до 50% на все их товары, то произойдет коллапс торговли.

«Порядка 90% российской нефти идет именно в эти две страны – Индию и Китай. И это одни из крупнейших торговых партнеров для самих Соединенных Штатов. А это значит, что США ставят себя тоже под удар. Товары, которые идут в США, будут облагаться импортными пошлинами, они подорожают, и их поставки сократятся. При этом заместить эти товары, особенно из Китая, США будет сложно», – говорит Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

«Каждый собранный в Китае iPhone будет стоить любому покупателю в США дороже, чем сейчас. Это ударит сильнее по потребителям США, чем по китайским производителям, которые часто являются безальтернативными»,

– говорит Александр Фролов.

Сейчас США в денежном выражении импортируют из Китая больше, чем экспортируют. В какой-то степени это может помочь сократить дефицит торгового баланса, о чем мечтает Трамп, но какой ценой этой будет сделано – ростом цен и дефицитом потребительских товаров внутри США. Вряд ли такая ситуация понравится простым американским гражданам. Это выльется в рост инфляции и необходимость ФСР закручивать гайки. Экономику США будет штормить.

«Трамп рискует своими действиями создать глобальный торговый кризис, который приведет к мировому экономическому кризису», – считает эксперт ФНЭБ.

Однако возможен и другой сценарий, когда Индия и Китай пугаются вторичных санкций и слушаются США, поэтому прекращают приобретать российскую нефть в текущих объемах. Тогда они продолжают поставлять свои товары в США, как раньше, без новых пошлин. Но что происходит на нефтяном рынке? Мировой рынок нефти погружается в серьезный кризис со всеми вытекающими отсюда последствиями.

«В Индию и Китай идет сейчас около 4 млн баррелей в сутки. Проблема в том, что мы никуда не продадим такие большие объемы нефти в современных реалиях. В Европу запрещено поставлять морским транспортом, в США – тоже. Перенаправить на другие рынки такие объемы сложно и долго. Нет таких крупных покупателей на рынке, чтобы, например, взять и кому-то одному вместо Индии продать все 1,5-2 млн баррелей в сутки, которые она сейчас покупает», – говорит Юшков.

Если Россия не сможет продавать свою нефть из-за санкций Трампа, то ей придется сократить добычу нефти на целых 4 млн баррелей в сутки, которые она сейчас поставляет в Китай и Индию. А если говорить еще и о нефтепродуктах, то речь пойдет об уходе с рынках 5 млн баррелей в сутки. «Это примерно 3-5% мирового потребления – это гигантская величина. Такие объемы невозможно заместить моментально», – отмечает Фролов.

Конечно, есть другие производители нефти, в частности члены ОПЕК. Однако эксперты сомневаются в том, что они захотят собой закрыть брешь на рынке, которую пробил Трамп.

«Вопрос в том, захотят ли страны Ближнего Востока войти в положение крупных потребителей нефти, которые хотят их руками задушить другого крупного производителя нефти, с полным пониманием того, что в следующий раз могут задушить их чьими-нибудь еще руками. Мы это уже видели в 2022 году, когда Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты сказали: извините, но у нас нет технической возможности заместить российские объемы», – говорит Александр Фролов.

Эксперты проводят параллель с 2022 годом, когда США запретили импортировать к себе российскую нефть и нефтепродукты, а ЕС свои санкции еще не ввел, но европейцы уже испугались и брали меньше, чем обычно. «России потребовалось порядка месяца, чтобы перестроить экспорт на альтернативные рынки. Но, прежде чем уйти на индийский рынок, мы вынуждены были сократить добычу на 1 млн баррелей в сутки в моменте, просто потому, что ее некуда было деть. И это привело к росту цен до 120 долларов за баррель. Это было недолго, но это было. Сейчас ситуация могла быть гораздо хуже, даже если с рынка уберут хотя бы половину наших объемов – 2 млн баррелей нефти. Тогда цены могут взлететь до небес», – говорит Игорь Юшков.

«Моделирование ситуации 2022 года показало, что уход с мирового рынка порядка 3 млн баррелей в сутки российских объемов приведет к повышению цен примерно до 350 долларов за баррель»,

- говорит Фролов.

Для самих США это будет ударом, потому что они по-прежнему являются нетто-импортерами чужой нефти. Но главное, что это приведет к росту цен на бензин и дизель на самом американском рынке. Летом 2022 года в США был поставлен исторический рекорд по ценам на топливо, когда с мирового рынка ушел только 1 млн баррелей российской нефти, а что будет при уходе больших объемов?

«Цена моторного топлива и дизеля в США напрямую зависит от цены нефти. До 50% в цене бензина – это стоимость нефти. В 2022 году цены на бензин в США выросли до 1 доллара 35 центов за литр. Это был многолетний максимум, что вызвало настоящую истерику среди населения, которую нельзя сбрасывать со счетов, хотя до выборов и далеко», – отмечает Фролов.

Тогда, в 2022 году, оказалось, что страны-импортеры пострадали даже больше, чем Россия. Потому что Россия, несмотря на сокращение добычи и экспорта, заработала примерно такие же деньги, как и до введения санкций, и сейчас будет так же, добавляет Юшков.

Поэтому эксперты очень сомневаются, что Трамп пойдет на такой шаг, по крайней мере, в том жестком варианте, который был озвучен.

«Трамп хочет напугать Россию санкциями по нефти. Он считает, что так может улучшить свои переговорные позиции. Но попытки убрать российскую нефть с рынка чреваты последствиями для самих Штатов. Здесь нужен четкий продуманный план давления на Россию, а его, как мы видим, как раз-таки нет», – заключает Юшков.