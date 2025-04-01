Человек смертен, и, главное, внезапно смертен. Никто не знает, сколько кому на роду написано. Теряющему разум Зе явно стоит внимательно оглядываться по сторонам...0 комментариев
Удар Трампа по российской нефти вызовет глобальный торговый кризис
Дональд Трамп пригрозил нанести мощный удар по экспорту российской нефти. Такой, что от его силы пострадают не только Россия и ее два главных покупателя нефти – Индия и Китай, но и сами Соединенные Штаты. Более того, рикошетом сильно заденет весь мир. Это тот случай, когда нет хорошего или плохого сценария, есть только плохие. Ведь, по сути, Трамп угрожает физически убрать российскую нефть с мирового рынка.
Дональд Трамп пригрозил России самыми жесткими санкциями против ее нефти, если стороны не смогут заключить соглашения о прекращении боевых действий на Украине. «Это будет означать, что, если вы покупаете нефть у России, вы не сможете вести бизнес в Соединенных Штатах. Будет введен тариф в размере от 25 до 50% на всю нефть», – заявил президент США в телефонном интервью ведущей телеканала NBC News Кристен Уэлкер.
Судя по всему, Трамп имел в виду, что готов ввести 25-50% пошлины на все экспортируемые в США товары из тех стран, которые покупают российскую нефть. Это значит, что под удар попадут два главных покупателя нашей нефти – Индия и Китай.
Возможны два сценария развития ситуации, если Трамп все-таки решится реализовать этот шаг. В первом случае Китай и Индия не отказываются покупать российскую нефть, пытаются скрыть закупку новыми способами. Индия хорошо зарабатывает на переработке российской нефти со скидкой и экспорте нефтепродуктов по рыночным ценам. А у Китая, кроме экономических, есть еще и серьезные политические причины продолжать покупать нашу нефть.
«Отказ от российской нефти усилит зависимость Китая от поставок нефти морем, что сделает Китай более уязвимым к любым конфликтам на море. Например, могут теоретически возникнуть неприятности с Малаккским проливом, через который идет значительная часть поставок нефти в Китай. То есть отказ Китая от российской нефти увеличивает возможности внешнеполитического давления на Пекин», – говорит Александр Фролов, заместитель гендиректора Института национальной энергетики, главный редактор отраслевого медиа «ИнфоТЭК». Из России основная часть поставок идет по нефтепроводной системе «Восточная Сибирь – Тихий океан».
Если США введут против Китая и Индии вторичные санкции в виде пошлин до 50% на все их товары, то произойдет коллапс торговли.
«Порядка 90% российской нефти идет именно в эти две страны – Индию и Китай. И это одни из крупнейших торговых партнеров для самих Соединенных Штатов. А это значит, что США ставят себя тоже под удар. Товары, которые идут в США, будут облагаться импортными пошлинами, они подорожают, и их поставки сократятся. При этом заместить эти товары, особенно из Китая, США будет сложно», – говорит Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).
«Каждый собранный в Китае iPhone будет стоить любому покупателю в США дороже, чем сейчас. Это ударит сильнее по потребителям США, чем по китайским производителям, которые часто являются безальтернативными»,
– говорит Александр Фролов.
Сейчас США в денежном выражении импортируют из Китая больше, чем экспортируют. В какой-то степени это может помочь сократить дефицит торгового баланса, о чем мечтает Трамп, но какой ценой этой будет сделано – ростом цен и дефицитом потребительских товаров внутри США. Вряд ли такая ситуация понравится простым американским гражданам. Это выльется в рост инфляции и необходимость ФСР закручивать гайки. Экономику США будет штормить.
«Трамп рискует своими действиями создать глобальный торговый кризис, который приведет к мировому экономическому кризису», – считает эксперт ФНЭБ.
Однако возможен и другой сценарий, когда Индия и Китай пугаются вторичных санкций и слушаются США, поэтому прекращают приобретать российскую нефть в текущих объемах. Тогда они продолжают поставлять свои товары в США, как раньше, без новых пошлин. Но что происходит на нефтяном рынке? Мировой рынок нефти погружается в серьезный кризис со всеми вытекающими отсюда последствиями.
«В Индию и Китай идет сейчас около 4 млн баррелей в сутки. Проблема в том, что мы никуда не продадим такие большие объемы нефти в современных реалиях. В Европу запрещено поставлять морским транспортом, в США – тоже. Перенаправить на другие рынки такие объемы сложно и долго. Нет таких крупных покупателей на рынке, чтобы, например, взять и кому-то одному вместо Индии продать все 1,5-2 млн баррелей в сутки, которые она сейчас покупает», – говорит Юшков.
- Что ждет поставки российской нефти в Индию и Китай после мира на Украине
- Возвращению каких западных нефтяных компаний будут рады в России
- Западные компании все меньше боятся Россию
Если Россия не сможет продавать свою нефть из-за санкций Трампа, то ей придется сократить добычу нефти на целых 4 млн баррелей в сутки, которые она сейчас поставляет в Китай и Индию. А если говорить еще и о нефтепродуктах, то речь пойдет об уходе с рынках 5 млн баррелей в сутки. «Это примерно 3-5% мирового потребления – это гигантская величина. Такие объемы невозможно заместить моментально», – отмечает Фролов.
Конечно, есть другие производители нефти, в частности члены ОПЕК. Однако эксперты сомневаются в том, что они захотят собой закрыть брешь на рынке, которую пробил Трамп.
«Вопрос в том, захотят ли страны Ближнего Востока войти в положение крупных потребителей нефти, которые хотят их руками задушить другого крупного производителя нефти, с полным пониманием того, что в следующий раз могут задушить их чьими-нибудь еще руками. Мы это уже видели в 2022 году, когда Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты сказали: извините, но у нас нет технической возможности заместить российские объемы», – говорит Александр Фролов.
Эксперты проводят параллель с 2022 годом, когда США запретили импортировать к себе российскую нефть и нефтепродукты, а ЕС свои санкции еще не ввел, но европейцы уже испугались и брали меньше, чем обычно. «России потребовалось порядка месяца, чтобы перестроить экспорт на альтернативные рынки. Но, прежде чем уйти на индийский рынок, мы вынуждены были сократить добычу на 1 млн баррелей в сутки в моменте, просто потому, что ее некуда было деть. И это привело к росту цен до 120 долларов за баррель. Это было недолго, но это было. Сейчас ситуация могла быть гораздо хуже, даже если с рынка уберут хотя бы половину наших объемов – 2 млн баррелей нефти. Тогда цены могут взлететь до небес», – говорит Игорь Юшков.
«Моделирование ситуации 2022 года показало, что уход с мирового рынка порядка 3 млн баррелей в сутки российских объемов приведет к повышению цен примерно до 350 долларов за баррель»,
- говорит Фролов.
Для самих США это будет ударом, потому что они по-прежнему являются нетто-импортерами чужой нефти. Но главное, что это приведет к росту цен на бензин и дизель на самом американском рынке. Летом 2022 года в США был поставлен исторический рекорд по ценам на топливо, когда с мирового рынка ушел только 1 млн баррелей российской нефти, а что будет при уходе больших объемов?
«Цена моторного топлива и дизеля в США напрямую зависит от цены нефти. До 50% в цене бензина – это стоимость нефти. В 2022 году цены на бензин в США выросли до 1 доллара 35 центов за литр. Это был многолетний максимум, что вызвало настоящую истерику среди населения, которую нельзя сбрасывать со счетов, хотя до выборов и далеко», – отмечает Фролов.
Тогда, в 2022 году, оказалось, что страны-импортеры пострадали даже больше, чем Россия. Потому что Россия, несмотря на сокращение добычи и экспорта, заработала примерно такие же деньги, как и до введения санкций, и сейчас будет так же, добавляет Юшков.
Поэтому эксперты очень сомневаются, что Трамп пойдет на такой шаг, по крайней мере, в том жестком варианте, который был озвучен.
«Трамп хочет напугать Россию санкциями по нефти. Он считает, что так может улучшить свои переговорные позиции. Но попытки убрать российскую нефть с рынка чреваты последствиями для самих Штатов. Здесь нужен четкий продуманный план давления на Россию, а его, как мы видим, как раз-таки нет», – заключает Юшков.