Что ждет поставки российской нефти в Индию и Китай после мира на Украине

Tекст: Ольга Самофалова

После того, как 5 декабря 2022 года ЕС запретил поставки нефти из России в свои порты, России пришлось искать новые рынки сбыта для своего сырья. И эти рынки сбыта довольно быстро нашлись. Теперь главными покупателями российской нефти являются две азиатские страны – Китай и Индия. На европейский же рынок пришли те поставщики нефти, которые ранее продавали ее в азиатские страны. По сути, произошел обмен рынками сбыта. Индия до 2022 года практически не покупала российскую нефть, а теперь это главный потребитель российской нефти, доставляемой морским транспортом.

Наша нефть привлекла индийские нефтеперерабатывающие заводы тем, что ее можно приобрести со скидкой к рыночной стоимости из-за санкций. Индусы делают суперприбыльный бизнес: они перерабатывают российскую нефть, купленную со скидкой, и полученные нефтепродукты продают в основном на внешние рынки по рыночной цене. Этот бизнес был выгоден и прежде, но когда есть возможность приобретать сырье по низким ценам, обычная прибыль становится сверхприбылью.

Что же изменится в случае снятия санкций? Эксперты уверены, что ситуация полностью не вернется на те рельсы, которые были до 2022 года.

«Поставки в Китай практически никак бы не изменились, так как наращивание поставок на этом направлении началось задолго до 2022 года. В 2019 году поставки в Китай выросли настолько, что вывели нефтепровод ВСТО на плановые показатели на десять лет раньше, чем предполагалось в начале реализации этого проекта»,

– говорит Александр Фролов, заместитель гендиректора Института национальной энергетики, главный редактор отраслевого медиа «ИнфоТЭК».

«Если не брать все страны ЕС вместе, а смотреть статистику по странам по отдельности, то Китай был крупнейшим покупателем нашей нефти еще до 2022 года», – говорит Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

Он объясняет, что основа наших поставок в Китай – это не нефть сорта Urals, которая раньше шла в Евросоюз, а нефть сорта ВСТО (Восточная Сибирь – Тихий океан), которая идет по одноименному нефтепроводу. От этой трубы отходит ответвление «Сковородино – Махэ», по которому в Китай поставляется 30 млн тонн нефти. Плюс еще 10 млн тонн нашей нефти идет транзитом через Казахстан. «Таким образом, только трубопроводные поставки российской нефти в Китай составляют минимум 40 млн тонн в год. Кроме того, Россия нарастила поставки нефти ВСТО через порт Козьмино на Дальнем Востоке, откуда танкерами нефть доставляется тоже в Китай, только на побережье», – рассказывает Игорь Юшков.

Китай увеличил закупки российской нефти сорта Urals не с 2022-го, как Индия, а c 2023 года. Пекин пропустил 2022 год, потому что в КНР тогда еще действовали ковидные ограничения, а спрос на сырье был невысок, поясняет эксперт. Но как только ограничения были сняты, а китайская экономика начала восстанавливаться, Пекин не отказал себе в удовольствии покупать российскую Urals со скидкой.

«Однако большая часть объемов нефти марки Urals, которая раньше шла на европейский и американский рынки, ушла в Индию. Дели закупает полтора-два миллиона баррелей в сутки российской нефти, которая вытеснила с индийского рынка ближневосточных производителей», – говорит Игорь Юшков. В свою очередь ближневосточные поставщики стали поставлять свою нефть в Евросоюз и США.

При этом КНР нарастила закупку нашей нефти на порядок меньше, чем Индия. Как отмечает Фролов, в 2021 году Китай купил у России почти 80 млн тонн нефти, а в 2024-м – уже почти 110 млн тонн. То есть рост составил чуть менее 30 млн тонн. Тогда как Индия нарастила свои поставки с незначительных 4-4,5 млн тонн до примерно 80-90 млн тонн. То есть до 2022 года Индия, можно сказать, вообще не закупала российскую нефть.

«Рост наших поставок в Китай с 2022 года во многом лишь отражал рост спроса, поэтому даже снятие санкций, что я считаю маловероятным, не привело бы к резкому снятию заметных объемов с этого рынка. Нас в большей степени сейчас сдерживают договоренности ОПЕК+, а не санкции», – считает Александр Фролов.

«Поставки нефти ВСТО в Китай никак не изменятся после снятия санкций. Просто уйдет та небольшая скидка, которая есть на сорт ВСТО. Она всегда была гораздо меньше, чем скидка на сорт Urals»,

– говорит Игорь Юшков.

Индия в большей степени нарастила поставки именно нашей нефти потому, что она стоит дешевле, и на этом можно заработать больше. Китай же как был крупным покупателем, так им и останется.

«После 2022 года мировой рынок нефти перестал складываться с точки зрения экономики, согласно которой России выгодно поставлять нефть из портов Новороссийска, Балтики, Приморска, Усть-Луги своим европейским соседям, например, в порт Роттердама, а ближневосточным производителям выгодней отправлять нефть в Индию. Близкое расстояние снижает расходы на логистику и доставку. Но теперь рынок выстроен с точки зрения политики, когда ЕС отказался покупать нашу нефть, сохранив поставки только по нефтепроводу «Дружба». Причем Германия и Польша с 2023 года отказались покупать нашу нефть даже по трубе, Чехия позже, но тоже отказалась. Теперь российскую нефть в ЕС приобретают только Венгрия и Словакия, а также Сербия (транзитом через другие страны).

«Когда санкции будут сняты, часть российской нефти все-таки вернется на европейские рынки, потому что рынок перестроится с точки зрения экономики. То есть частично мы обратно поменяемся рынками сбыта.

Россия вернется на европейский рынок просто потому, что доставлять нефть в Европу дешевле, чем в Южную Азию. А те, кто вместо нас приходил на европейский рынок, то есть Саудовская Аравия, Ирак и ОАЭ, – уйдут обратно на индийский рынок. Однако полностью к той ситуации, которая была до 2022 года, мы не вернемся», – считает эксперт ФНЭБ.

В том числе потому, что Россия, в частности «Роснефть», уже заключила долгосрочные контракты с индийскими НПЗ, и эти контракты будут выполняться. Более того, Юшков не исключает, что в этих контрактах могла быть зафиксирована определенная скидка на российскую нефть, которая сохранится при любом геополитическом раскладе.