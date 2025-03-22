Вопреки распространённому стереотипу, Европа совсем не всегда следовала за США в своей внешней политике. Просто сейчас их разногласия распространились на Россию – а раньше против нашей страны они выступали единым фронтом. К сожалению, у Евросоюза очень большие шансы переубедить Вашингтон и вернуть американцев на антироссийские рельсы.0 комментариев
В Красногорске открыт мемориал в память о жертвах теракта в «Крокусе»
В годовщину теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Красногорске открылся мемориал в память о жертвах трагедии. Монумент расположен рядом с концертным залом имени Муслима Магомаева, в котором произошел теракт, жертвами которого стали 146 человек (фото: Алексей Майшев/РИА Новости)
Мемориал представлен в виде двух стел со скошенными верхними гранями. На них изображены летящие ввысь журавли (фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»)
Близкие, друзья погибших и неравнодушные граждане принесли к подножию монумента цветы и венки (фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»)
В церемонии открытия мемориала участвовал губернатор Московской области Андрей Воробьев (фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»)
Церемония открытия мемориала началась с минуты молчания (фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»)