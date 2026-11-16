Премьер Австралии объявил о крупнейшем в истории энергетическом кризисе

Премьер Австралии заявил о крупнейшем в истории энергетическом кризисе

Tекст: Ольга Иванова

Глава австралийского правительства связал текущие потрясения на глобальных рынках с международными конфликтами. В ответ на эти вызовы он объявил о новом пакете мер по обеспечению энергетической безопасности стран региона, передает РИА «Новости».

«Я уверен, что вместе мы сможем и дальше справляться с последствиями глобальных конфликтов, включая крупнейший нефтяной и энергетический шок в мировой истории, прежде всего за счет инвестиций в устойчивость наших общих цепочек поставок энергоресурсов», – заявил Альбанезе.

Новая инициатива призвана расширить сотрудничество государств АСЕАН и Австралии в переходе к чистой энергетике, а также снизить уязвимость перед будущими глобальными потрясениями. При этом предполагаемые объемы финансовых вложений в рамках программы премьер-министр не раскрыл.

В Маниле 15 ноября стартовал 49-й саммит АСЕАН, встречи лидеров продлятся до 17 ноября. Мероприятие с участием австралийской делегации приурочено к пятилетию установления всеобъемлющего стратегического партнерства сторон.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун призвал страны объединения сформировать независимую политику в области искусственного интеллекта.

В ходе протестных акций в манильской агломерации правоохранительные органы задержали более 300 человек.

В воскресенье президент Филиппин Фердинанд Маркос – младший открыл в Маниле 49-й саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.