Минпромторг обновил список облагаемых налогом на роскошь автомобилей

Минпромторг России обновил список облагаемых налогом на роскошь автомобилей

Tекст: Вера Басилая

В новый список вошли 555 моделей автотранспорта, что на 38 больше по сравнению с прошлым годом. Перечень включает 303 модели со средней стоимостью более 10 млн рублей и 252 модели стоимостью свыше 15 млн рублей, передает ТАСС.

Среди облагаемых налогом автомобилей представлены такие престижные бренды, как Audi, Bentley, BMW, Lamborghini, Mercedes-Benz, Rolls-Royce и Aurus. Также в список включены модели китайских брендов, среди которых Aito, HiPhi, Hongqi, Lixiang, Voyah, Zeekr, M-Hero, Byd и Tank.

Практика применения повышающих коэффициентов в расчете транспортного налога на премиальные автомобили действует в России с 2014 года. До 2022 года коэффициенты применялись к автомобилям стоимостью более 3 млн рублей.

В 2022 году Минпромторг сформировал перечень автомобилей стоимостью от 3 млн рублей, для которых применяются повышающие коэффициенты. Эти коэффициенты теперь применяются только к автомобилям дороже 10 млн рублей. Изменения касаются автовладельцев, купивших автомобили после 1 января 2022 года.

Ранее Audi, Land Rover, Porsche, General Motors и некоторые другие компании приостановили поставки новых автомобилей в Россию из-за ситуации на Украине.