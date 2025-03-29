То, что Украина пытается включить режим берсерка, стало понятно еще в момент нападения на Курскую область. Попытки Киева всеми силами сорвать российско-американские переговоры объясняются, скорее, психологическим состоянием Зеленского и части украинского общества, чем здравым смыслом.0 комментариев
Минпромторг обновил список облагаемых налогом на роскошь автомобилей
Минпромторг России обновил список облагаемых налогом на роскошь автомобилей
Минпромторг обновил список автомобилей, облагаемых налогом на роскошь, добавив 38 моделей, и теперь он включает 555 авто, чья стоимость превышает 10 млн рублей.
В новый список вошли 555 моделей автотранспорта, что на 38 больше по сравнению с прошлым годом. Перечень включает 303 модели со средней стоимостью более 10 млн рублей и 252 модели стоимостью свыше 15 млн рублей, передает ТАСС.
Среди облагаемых налогом автомобилей представлены такие престижные бренды, как Audi, Bentley, BMW, Lamborghini, Mercedes-Benz, Rolls-Royce и Aurus. Также в список включены модели китайских брендов, среди которых Aito, HiPhi, Hongqi, Lixiang, Voyah, Zeekr, M-Hero, Byd и Tank.
Практика применения повышающих коэффициентов в расчете транспортного налога на премиальные автомобили действует в России с 2014 года. До 2022 года коэффициенты применялись к автомобилям стоимостью более 3 млн рублей.
В 2022 году Минпромторг сформировал перечень автомобилей стоимостью от 3 млн рублей, для которых применяются повышающие коэффициенты. Эти коэффициенты теперь применяются только к автомобилям дороже 10 млн рублей. Изменения касаются автовладельцев, купивших автомобили после 1 января 2022 года.
Ранее Audi, Land Rover, Porsche, General Motors и некоторые другие компании приостановили поставки новых автомобилей в Россию из-за ситуации на Украине.