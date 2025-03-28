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    Кинодеятелям не хватает любви

    @ Александр Щербак/ТАСС

    28 марта 2025, 12:10 Мнение

    Кинодеятелям не хватает любви

    Не нравится народ? Не живи с ним. Не нравится рассказ? Не пиши сценарий. Не хочется работать с российским кинорынком? Не работай. Но только не делай одолжения – вообще-то я вся в белом, но за миллион за серию, так и быть, поработаю на это государство.

    Юлия Лемарк Юлия Лемарк

    Сценарист, продюсер

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    Не успели мы опомниться от конфликта Сарика Андреасяна со студентами киношколы, как киноиндустрию сотрясает очередной скандал. Писательница и сценаристка Анна Козлова, автор популярного сериала «Аутсорс», в интервью блогеру Зинаиде Пронченко сказала много нелестных слов о русском народе. Несмотря на то, что интервью было опубликовано в источнике по подписке, причем объявленном иноагентом, и большинство зрителей сериала вряд ли его видели и читали, журналисты и тг-каналы подхватили цитаты автора сериала о рабстве русских людей, от которого она и бежала после начала СВО в Сербию.

    Тут же всплыли и давние высказывания сценариста о первоисточнике фильма, рассказе Дениса Драгунского «Дочь военного пенсионера». Она нелестно высказывалась о самом рассказе, сетуя, что оттуда буквально нечего было брать для сценария, кроме разве что идеи – «только стартовый момент – продажа смертной казни за деньги». Продюсеры сериала публично раскритиковали интервью и позицию автора сценария, подчеркнув, что это личное мнение Анны, с которым они категорически не согласны.

    Я, честно говоря, не устаю удивляться подобным нелестным высказываниям о жителях России от многих представителей российской эмиграции новой волны. Не нравится народ? Не живи с ним. Не нравится рассказ? Не пиши сценарий. Не хочется работать с российским кинорынком? Не работай. 99% российского кино (и все 100% сериалов) – это господдержка. Неважно, кто заплатил авторам кинокартины: канал, платформа, ИРИ, Минкульт, Фонд Кино – это в любом случае государственные деньги. Да, есть деньги рекламные, от спонсоров, но это капля в море. То есть автор работает на государственную платформу, на российского зрителя, при этом может позволить себе в самых нелицеприятных выражениях пройтись по России и русским людям.

    Для меня это как минимум странно. Мало того, что сценарист этим высказыванием закрыла себе огромную (если не всю) перспективу работать над российским кино дальше как минимум на годы вперед, так она и коллег по цеху подставляет, а те работали над фильмом никак не меньше, чем она.

    В киноиндустрии ни для кого не секрет, что буква сценария в нашем кино не священна ни для одного участника креативной группы. Режиссер, продюсер, актер, оператор, монтажер и, главное, принимающая сторона – редакторы и продюсеры платформы – меняют сценарий по многу раз. Сценарий – не литература, кино в принципе искусство коллективное. Для писателя работать в кино означает стать частью процесса, значимым, но все-таки элементом команды, из чего автоматически возникает ответственность перед всеми участниками процесса. Не будем забывать и об ответственности перед зрителем. Кинопроцесс и кинопродукт – как симфонический оркестр. Так почему первая скрипка может позволить себе играть в другой тональности?

    Чувствуя всю сложность ситуации вокруг хорошего сериала, так и хочется крикнуть в сердцах: «Ну почему нельзя фильтровать «базар»?!». Да, вот так громко, грубо, по-хамски, как и сама Анна пишет в своих книгах, где ее творческий метод – эпатировать публику, играя на эмоциях. И тот же подход – шокировать, выбивать из колеи – автор применяет и давая интервью. Вот только явно не к месту. Дело в том, что время меняется: есть периоды, когда модно быть дерзкой, эмансипированной, шокирующей. За такие тексты еще лет 15 назад давали премии, их обсуждали и цитировали. Сейчас пришло другое время. И относиться к нему можно как угодно: переосмыслить свои подходы, или отойти в сторону, возможно, даже противиться и критиковать, но только не работать для того и за счет того, кого ты презираешь. Это самая скверная позиция.

    Да и позиция ли это? Позиция – это когда ты стоишь за свои идеалы, идешь за ними. А тут, как оказывается, все поправимо, когда платят «миллион за серию» (по словам Анны в другом интервью). В таком случае «позицию» временно поправим, зажмем нос, немного помучаемся с правками и вуаля: гонорар в кармане, можно вздохнуть спокойно. И чуть позже, на премьере, парой проходных слов нужно не забыть «отстроиться» от работы на презираемую аудиторию и продажную команду: из серии «они все г…о, а я в белом».  А если что-то пойдет не так, поработаю под псевдонимом. Связей в кино и литературных кругах хватит. Вот только не хватит понимания времени. И чуткости к аудитории. Любви не хватит. 

    Как там писал Башлачев? «Да как же любить их – таких неумытых, Да бытом пробитых, да потом пропитых?». А вот так. Просто нет тех, кто не стоит любви. 

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