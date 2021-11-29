Нет такой цели – просто сказать правду

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Кому выгодно запустить «Северный поток – 2» без сертификации

Европейцы не скрывают, что хотят поскорее получить российский газ по новой трубе Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
«Северный поток – 2» может начать работать до завершения сертификации. Тем более, что история знает подобные прецеденты. Как пишет немецкая пресса, в таком случае Газпрому грозит только штраф, который не выглядит серьезно на фоне миллиардных затрат на постройку трубы. Кто заинтересован в столь сомнительном запуске газопровода и каковы могут быть политические и юридические последствия такого решения? Подробности...
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Таджикистан получил опасную проблему у афганской границы

Хотя бунт на Памире продолжается уже несколько дней, таджикский спецназ пока выжидает Петр Ковалев/ТАСС
Несколько дней в одном из регионов Таджикистана – Горном Бадахшане – не стихают акции протеста. Несмотря на то, что первые выстрелы уже прозвучали, армия в ситуацию пока не вмешивается. Отголоски протеста докатились до Москвы – здесь приезжие из Таджикистана вышли к посольству своей страны. Что происходит в Таджикистане и чем внутренний конфликт среднеазиатской республики может быть опасен для России? Подробности...
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«Билет в один конец». Почему шахтеры продолжают погибать

После трагедии в шахте «Листвяжная» Кузбасс погрузился в траур Александр Кряжев/РИА Новостии
Трагедии на шахтах были, есть и будут, пока в горном деле задействован человеческий фактор, считают шахтеры – ветераны Кузбасса. В том числе и с шахты «Листвяжная», куда приехал специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД после трагедии, унесшей жизни 51 горняка и спасателя. Подробности...
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Атаку на русский язык в Киргизии приурочили к выборам

Значение русского языка для Киргизии по-прежнему весьма велико Дронов/РИА Новости
Судьба русского языка стала одной из главных тем проходящих в воскресенье в Киргизии парламентских выборов. Скандал вызвало появление законопроекта, ограничивающего использование русского языка. Может ли этот документ стать законом, что думают на этот счет власти Киргизии и почему оппозиция полагает, что за скандалом стоит «влияние других стран», а может быть даже «давление на Москву»?  Подробности...
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«Написанные кровью» законы не уберегли шахтеров «Листвяжной»

Несоблюдение правил горных работ вновь привело к гибели людей Александр Патрин/РИА Новости
Взрыв метана на шахте «Листвяжная» в Кузбассе унес жизни 51 человека. Эта трагедия стала четвертой в списке самых смертельных в истории аварий на шахтах России. В Госдуме призвали вынести урок из произошедшего, однако эксперты считают, что опыт «Листвяжной» быстро забудется. Почему не получается положить конец трагедиям на шахтах в России? Подробности...
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Нет такой цели – просто сказать правду

Юлия Лемарк
Юлия Лемарк, Сценарист,режиссер и продюсер
Блогера обидели, он рыдает в кадре – это прогрев аудитории. Комик шлет всех на три известные буквы – это чтобы попасть на аудиодорожку в TikTok. Шоумен говорит, что День Победы переоценен – это провокация, чтобы поднять индекс цитируемости. Подробности...

Америку создал самый большой раскол в истории человечества

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Мы привыкли считать, что американская демократия основана на идее равенства. Но факты свидетельствуют иное: американская демократия основана на идее самого радикального и ужасающего из неравенств, какое только мог измыслить человеческий ум. Подробности...
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Почему Сталин не позволил раздробить Германию

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Рузвельт предлагал расчленить Германию на пять частей и вдобавок организовать «международную зону» из Рура и Саара, фактически лишив немцев «индустриального сердца» страны. Черчилль хотел нарезать германские земли еще мельче. Подробности...
Обсуждение: 65 комментариев
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Острый кризис в Турции

Расизм в русском балете

Обсуждение: 4 комментария

Молдавию отключают за неуплату

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Умер певец и композитор Александр Градский

Народный артист России, певец и композитор Александр Градский умер в возрасте 72 лет. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга. Здоровье музыканта ухудшилось после перенесенного коронавируса, но несмотря на плохое самочувствие, он до последнего продолжал работать
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Российские школьники установили абсолютный рекорд на Международной олимпиаде по астрономии

Российские школьники завоевали восемь золотых и две серебряные медали на международной олимпиаде по астрономии и астрофизике, установив абсолютный рекорд. Мероприятие проходило в дистанционном формате с 14 по 21 ноября в столице Колумбии – Боготе. В олимпиаде приняли участие 48 стран и 62 команды. В ходе соревнований ребята должны были пройти пять туров – теоретический, анализ данных, обработка солнечных данных, наблюдение и командный этап
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В Лос-Анджелесе показали будущее мирового автопрома

Автосалон в Лос-Анджелесе 2021 года показал, что традиционные автомобили быстро вытесняются электрокарами, а авто-стартапы выступают наравне с гигантами индустрии. Впрочем, и признанные автогиганты нашли, чем удивить покупателей
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Как изменились ваши опасения заразиться коронавирусом в последнее время?
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    Юлия Лемарк

    Нет такой цели – просто сказать правду

    Юлия Лемарк
    Сценарист,режиссер и продюсер
    		29 ноября 2021, 09:14

    Когда я приезжаю к бабушке, она пересказывает мне телепередачи и интервью известных людей, которые недавно посмотрела. «А ты знала, что…?». Дальше следует рассказ о том, что сказали или сделали люди из телевизора. Я, в общем, примерно из этой сферы. И знаю чуть больше, чем бабушка. И не из телевизора. Говорю ей: «Ба, не верь. Ни в телеке, ни в интернете правды нет. Все всё врут». «Зачем?» – удивляется бабушка. Ради рейтингов, ради просмотров, ради хайпа, ради продаж, ради того, чтобы ты мне сейчас это рассказала. Правда исчезла из медийного пространства в принципе. Остались только «прогревы» аудитории.

    Если какой-то знаменитый человек на вопрос интервью «Честь или деньги?» ответит: «Честь» – в таком ответе не будет хайпа. Его не перепостят в роликах «ТикТока», не разнесут в комментах, добавляя просмотры, рейтинг цитируемости упадет, а само интервью быстро станет никому не интересно, захлебнувшись в другом информационном шуме.

    Если вас спросят, где вы были вчера в 17.00, и вы назовете конкретное место – это просто факт, мы здесь не попадаем в поле «правда/ложь». Но если человеку задают открытый вопрос типа «как вы относитесь к… измене в браке, политической ситуации в стране, к деньгам, к прививкам – у него есть три пути: 

    1. Дать ответ, совпадающий с публично принятой моралью: «измена плохо, любовь хорошо», «честь и достоинство – вот главные ориентиры для человека» и пр. Это скучно, и зрителя не зацепит. Мы это слышали и читали сотни раз. Мы перелистнем страницу, промотаем видео.

    2. Дать более развернутый ответ, сделав шаг влево или вправо от общепринятой морали: «Измена плохо, ну, а если там любовь? Может, не так уж и плохо», «Честь? А если матери-одиночке нечем кормить детей – она может сделать бесчестный поступок?» и т. п. Человек показывает возможность многовариантного мышления, развивает тему, затаскивает читателя или слушателя внутрь этической дилеммы. Тут просмотров можно прогнозировать больше, особенно если расставить верные теги и заплатить за продвижение.

    Фото: Zuma/ЮО/ТАСС

    3. Дать ответ, противоречащий морали: «Измена – это супер!», «Честь или деньги? Деньги!». Этот ответ будет конфликтовать с мнением общества, человека процитируют, обсудят, просмотры возрастут. Возможно, даже без денег на продвижение, а это большая экономия.

    Самое интересное, что правды нет ни в одном из этих вариантов. В принципе, она, правда, где-то есть. Но мы ее не узнаем. Потому что зрителям не нужна правда, а нужны зрелища. Люди, добившиеся известности, выучили это правило наизусть.

    Блогера обидели, он рыдает в кадре – это прогрев. Скоро запустит новый марафон. Актер рассказывает о том, какой талантливой была все съемочная группа – это подхалимаж. Актер хочет больше работы. Музыкант рассказывает о том, как он попал в индустрию через постель, загоняя очередного Вайнштейна в еще большие проблемы – это хайп на резонансной теме. Хочет поднять свою известность и, как следствие, гонорары. Комик на простой вопрос шлет всех на три известные буквы – это чтобы попасть в аудиодорожку в «ТикТоке». Шоумен говорит о том, что День Победы переоценен – это провокация, чтобы поднять индекс цитируемости. Потом извинится, страна простит. В сухом остатке – бесконечный скролл публикаций.

    Самый простой курс по сторителлингу начинается с вопроса: зачем вы пишете этот пост или снимаете это видео? Какая конечная цель? Взять нового клиента? Удержать старого клиента? Повысить узнаваемость? Нет такой цели – просто сказать правду. Потому что все превратилось в бизнес. Даже разумное, светлое и доброе. Оно тоже упаковывается и после прогрева хорошо продается. Пример – бесконечные марафоны счастливой жизни, приносящие миллионы своим создателям.

    Недавно посмотрела новый клип Оксимирона и пожала плечами. Я искренне не поняла, почему человек десять лет стеснялся какого-то видео? Почему не создал на нем хайп? Мои ориентиры тоже сбились. Искренняя история меня не зацепила. Я тоже не хочу правды, а хочу зрелищ, да позабористей.

    Пусть звездочки продолжают сочинять истории о романах, разводах, изменах, пусть критикуют наше кино, медицину, политику, создавая ощущение свободного информационного поля. Я просто посмотрю это шоу. Главное – не вовлекаться и не искать правду, как черную кошку в черной комнате, которой там давно уже нет.

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