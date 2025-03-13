Школа русского кино застряла в советском прошлом

Недавно студенты одной московский киношколы попытались уличить режиссера в любви к деньгам и невнимании к качеству его кинопродукции, обратным примером назвав Андрея Тарковского. Сарик заявил им в ответ, что ненавидит артхаус и Тарковского. А после ушел со встречи, предрекая студентам нищету и безуспешность.

Естественно, в большинстве изданий Сарика «разнесли» за неуважение к гениям мирового кинематографа. Эти публикации собрали множество восторженных отзывов людей, для которых имя Тарковского означает качественное кино, настоящее искусство, а имя Сарика является синонимом плохого кино. Думаю, что большинство комментаторов не смотрели ни Тарковского, ни Сарика.

Но я хочу поговорить о другом – о современном кинообразовании.

Кинообразование в России, возможно, и не слабое, но очень устаревшее. Любой киновуз в своей программе делает упор на разборы старых классических лент, а не на практику. Причем и разборы эти не профессиональные, а скорее киноведческие. В наших киновузах учат любить кино, но не снимать его. И потому мы движемся как бы спиной вперед, получая много теории и восхваления великих и мало практики и прикладных знаний. И когда Андреасян сказал, что с выпускниками вузов невозможно работать, потому что их учат «управлять кукурузником», тогда как современное кино – это суперсовременный самолет, – чистая правда. Потому студенты и задают плодовитому режиссеру киноведческий вопрос из серии «почему вы не Тарковский», а не спрашивают о прикладных знаниях, которых у него вагон и тележка. Как вы сняли этот трюк? Какое оборудование использовали? Кто делал постпродакшн? Как вы получили финансирование на этот проект? И прочее.

Но не это интересно студентам. Им интересно «урыть» режиссера, и винить их бессмысленно – их так учат! Их учат, что до Тарковского не дотянуться никому.

Их учат, что искусство и деньги несовместимы. Их учат критиковать современное кино и поклоняться гениям прошлого.

Нет ничего плохого в поклонении гениям, вот только работать им предстоит с современными режиссерами, продюсерами, продавать идеи на платформы, получать гранты, снимать за минимальные бюджеты при огромной выработке. А этого они не умеют!

Киновузам и правда нужно пересматривать всю систему образования. И первое, что нужно наладить – нормальную студенческую практику в реальных кинопроектах. Она есть на бумаге, но по факту ее нет. Студенты оторваны от индустрии, они варятся в собственном короткометражном соку и совершенно не понимают, как создается большое кино. Но, кроме нехватки практики, есть и еще одна колоссальная проблема.

Братство. Вот чего нет у студентов ни одного киновуза. Хорошо, если человек, попадающий туда, сам умудряется создать свою цепь контактов между студентами разных факультетов. В большинстве своем все мастерские существуют автономно и мало соприкасаются. Никогда не видела, чтобы два студента ВГИКа или ВКСР столкнулись на площадке, пообнимались и побратались, гордясь своими вузами. Система мастерских, когда режиссеры или авторы крутятся вокруг одного именитого человека, почти не работает. Своими студентами и их последующей карьерой занимаются единицы из мастеров.

У киновузов братства нет, зато оно есть у КВН. И именно поэтому кавээнщики без классического образования в сто раз успешнее работают в индустрии, чем студенты профильных вузов. Но у кавээнщиков нет теоретической базы. Если что-то они и читали об истории или теории кино – это знания урывками. Для работы в их жанре эта «база» и не нужна – у них другая задача. Вот только работают они в кино, потому что такую работу им дают те же кавээнщики, устроившиеся на работу на телеканалы и платформы. Отчасти поэтому наше кино и «кавээновское» – вряд ли у этого слова есть хороший смысл.

Пока киновузы учат по советским канонам, их выпускники не могут работать в современных реалиях. Пока выпускники не работают в кино, их заменяет братство кавээнщиков и кланы, дающие работу «своим». А кому еще? Студенты киновузов в общей массе работать на реальных проектах не могут. Круг замкнулся.

Пересмотр системы кинообразования в России неизбежен. Он уже идет, только стихийно. И если мы хотим хорошее кино, придется эту стихию направить в нужное русло, пересобрав всю индустрию в свете современных реалий.



